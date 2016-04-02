10 незабываемых минималистичных лестниц

Лестница — это достойное украшение дома и важный элемент , способный эффектно подчеркнуть и дополнить стиль интерьера. Выберете ли вы плавно перетекающие формы, упругие, вьющиеся лианы или царство трапеций, зигзагов и прямых линий — любой дизайн способен придать помещению изысканный акцент.

Именно балясины, поручни, форма и расположение ступеней, а также материал изготовления являются компонентами, которые способны воплотить тот или иной стиль. Однако в этой книге идей мы поговорим прелестях лестниц с минималистичным дизайном.