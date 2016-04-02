10 незабываемых минималистичных лестниц

Лестница — это достойное украшение дома и важный элемент , способный эффектно подчеркнуть и дополнить стиль интерьера. Выберете ли вы плавно перетекающие формы, упругие, вьющиеся лианы или царство трапеций, зигзагов и прямых линий — любой дизайн способен придать помещению изысканный акцент.
Именно балясины, поручни, форма и расположение ступеней, а также материал изготовления являются компонентами, которые способны воплотить тот или иной стиль. Однако в этой книге идей мы поговорим прелестях лестниц с минималистичным дизайном.
Конструкцию лестницы сделали максимально облегченной и сквозной (прозрачные стеклянные, отдельные ступени, соединенные небольшими элементами из нержавеющей стали). Диодная подсветка, установленная вдоль металлического поручня, усиливает единство композиции.
Чрезмерная лаконичность и техничность, а также гармония в сочетании света и пространства, цвета и формы предметов, идеальных пропорций и функционально использованного пространства, формируют атмосферу уюта и изысканности. В дизайне этой лестницы нас завораживают чистые цвета и фактурные материалы.
Эту лестницу отличает яркая концепция, построенная на контрастных сочетаниях насыщенных цветов. Она выглядит элегантно, роскошно и производит сильное впечатление. Дизайн лестницы вносит в апартаменты особое настроение, которое усиливается благодаря использованию глянцевых поверхностей. Зеркало и стекло создают эффект полета и невесомости.
Представленный дизайн впечатляет актуальным, создающим ощущение легкости, гармоничным оформлением. Внимание привлекает облицовка натуральным камнем, который демонстрирует статность, благосостояние и надежность. Полированная поверхность ступеней и рисунок камня придают лестнице шарм и блеск. Несмотря на свой минималистичный характер, она выглядит неотразимо и изысканно.
В стилистике этого пространства сочетаются минимализм и эко-стиль, так как в качестве отделочных использованы натуральные материалы. В оформлении прослеживается обилие дерева различных пород. Интересная деталь дизайна — комбинирование с облицовочным бетоном. Такое решение позволяет прочувствовать монументальность конструкции.
Концепция этой лестницы построена на игре цвета. Стена зрительно разделена на две части: условная граница создана с помощью разной по тону отделки, которая обыграна хромированным поручнем. Светодиоды подчеркивают идеальную геометрию конструкции.
Большая площадь остекления позволила максимально использовать дневное освещение. Ощущение наполненности жилого пространства воздухом и солнечным светом усиливают пастельные оттенки оформления, а также глянцевые поверхности пола и самой винтовой лестницы.
Отличием представленной лестницы является то, что она зрительно скрывает технические узлы и детали. Несмотря на внешнюю простоту и строгость, идеальные геометрические формы и прямые линии делают акцент на демонстрации конструкторской и дизайнерской мысли.
Характер этой лестницы отличается лаконичностью выразительных средств, точностью и строгостью композиции. Прямые линии, текстура натурального дерева, стекло и встроенные точечные светильники правильной формы подчеркивают четкость плоскостей.
Современные архитектурные трактовки прослеживаются в элегантно-лаконичных линиях металлической лестницы, перилах и потолочных балок. Дизайн этой конструкции продиктован общим стилем помещения в лофт стиле, в который авторами были привнесены частицы современности и подлинной старины.