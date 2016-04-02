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10 незабываемых минималистичных лестниц

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Balcaen, DIRK COUSAERT DIRK COUSAERT Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
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Лестница — это достойное украшение дома и важный элемент , способный эффектно подчеркнуть и дополнить стиль интерьера. Выберете ли вы плавно перетекающие формы, упругие, вьющиеся лианы или царство трапеций, зигзагов и прямых линий — любой дизайн способен придать помещению изысканный акцент.

Именно балясины, поручни, форма и расположение ступеней, а также материал изготовления являются компонентами, которые способны воплотить тот или иной стиль. Однако в этой книге идей мы поговорим прелестях лестниц с минималистичным дизайном.

1. Выше к небу

Glasstree Wall IAM Design Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
IAM Design

Glasstree Wall

IAM Design
IAM Design
IAM Design

Конструкцию лестницы сделали максимально облегченной и сквозной (прозрачные стеклянные, отдельные  ступени, соединенные небольшими элементами из нержавеющей стали). Диодная подсветка, установленная вдоль металлического поручня, усиливает единство композиции. 

Правила ухода за изделиями из стекла

2. В невесомости

Aira, la scala sospesa di Rintal che unisce minimalismo e solidità, Rintal Rintal Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Rintal

Rintal
Rintal
Rintal

Чрезмерная лаконичность и техничность, а также гармония в сочетании света и пространства, цвета и формы предметов, идеальных пропорций и функционально использованного пространства, формируют атмосферу уюта и изысканности. В дизайне этой лестницы нас завораживают чистые цвета и фактурные материалы.

3. Эксцентричный характер

Minimalism, SVPREMVS SVPREMVS Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
SVPREMVS

Minimalism

SVPREMVS
SVPREMVS
SVPREMVS

Эту лестницу отличает яркая концепция, построенная на контрастных сочетаниях насыщенных цветов. Она выглядит элегантно, роскошно и производит сильное впечатление. Дизайн лестницы вносит в апартаменты особое настроение, которое усиливается благодаря использованию глянцевых поверхностей. Зеркало и стекло создают эффект полета и невесомости.

4. Простота в деталях

CASA AR, Lucio Muniain et al Lucio Muniain et al Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Lucio Muniain et al

Lucio Muniain et al
Lucio Muniain et al
Lucio Muniain et al

Представленный дизайн впечатляет актуальным, создающим ощущение легкости, гармоничным оформлением. Внимание привлекает облицовка натуральным камнем, который демонстрирует статность, благосостояние и надежность.  Полированная поверхность ступеней и рисунок камня придают лестнице шарм и блеск. Несмотря на свой минималистичный характер, она выглядит неотразимо и изысканно.

5. Комбинирование материалов

PH Diamante, ARCHETONIC / Jacobo Micha Mizrahi ARCHETONIC / Jacobo Micha Mizrahi Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
ARCHETONIC / Jacobo Micha Mizrahi

ARCHETONIC / Jacobo Micha Mizrahi
ARCHETONIC / Jacobo Micha Mizrahi
ARCHETONIC / Jacobo Micha Mizrahi

В стилистике этого пространства сочетаются минимализм и эко-стиль, так как в качестве отделочных использованы натуральные материалы. В оформлении прослеживается обилие дерева различных пород. Интересная деталь дизайна — комбинирование с облицовочным бетоном. Такое решение позволяет прочувствовать монументальность конструкции.

6. Неотразимая геометрия

​Led railing system IAM Design Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
IAM Design

​Led railing system

IAM Design
IAM Design
IAM Design

Концепция этой лестницы построена на игре цвета. Стена зрительно разделена на две части: условная граница создана с помощью разной по тону отделки, которая обыграна хромированным поручнем. Светодиоды подчеркивают идеальную геометрию конструкции.

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7. Экспрессия линий

Riva Konakları - İstanbul, Visal Merdiven Visal Merdiven Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Visal Merdiven

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Большая площадь остекления позволила максимально использовать дневное освещение. Ощущение наполненности жилого пространства воздухом и солнечным светом усиливают пастельные оттенки оформления, а также глянцевые поверхности пола и самой винтовой лестницы.

8. Ничего лишнего

BCHouse_Villa privata, Plus Concept Studio Plus Concept Studio Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Plus Concept Studio

Plus Concept Studio
Plus Concept Studio
Plus Concept Studio

Отличием представленной лестницы является то, что она зрительно скрывает технические узлы и детали. Несмотря на внешнюю простоту и строгость, идеальные геометрические формы и прямые линии делают акцент на демонстрации конструкторской и дизайнерской мысли. 

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9. Торжество натуральных текстур

Casa Rinconada., Echauri Morales Arquitectos Echauri Morales Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Echauri Morales Arquitectos

Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos

Характер этой лестницы отличается лаконичностью выразительных средств, точностью и строгостью композиции. Прямые линии, текстура натурального дерева, стекло и встроенные точечные светильники правильной формы подчеркивают четкость плоскостей.

10. Дизайнерская мысль

Balcaen, DIRK COUSAERT DIRK COUSAERT Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
DIRK COUSAERT

DIRK COUSAERT
DIRK COUSAERT
DIRK COUSAERT

Современные архитектурные трактовки прослеживаются в элегантно-лаконичных линиях металлической лестницы, перилах и потолочных балок. Дизайн этой конструкции продиктован общим стилем помещения в лофт стиле, в который авторами были привнесены частицы современности и подлинной старины.

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