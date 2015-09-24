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Необычные настольные лампы

Перла Вереника Перла Вереника
ОСВЕЩЕНИЕ, NICE CATCH NICE CATCH Рабочий кабинет Освещение
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Что есть настольная лампа для современного человека… скорее друг, чем просто помощник, верный соратник бессонных ночей в работе и чтении, создатель особой атмосферы пятном света на столе, дополнение стиля, необязательное, но приятное. Свет настольной лампы отделяет пространство вокруг человека от окружающего пространства, замыкая теплый круг, где только ты и твои мысли. Издревле свет согревал и оберегал человека, и в современной жизни,  с ее суетой и загруженностью мыслями и информацией, человек стремится создать свое собственное пространство, отгородится от внешнего мира. 

Малым, но надежным помощником в этом являются такие уютные предметы, как настольные лампы, придающие подобно свету древнего костра в пещере ощущение своего собственного тихого уголка за рабочим столом. И не важно, сколько времени пройдет, всегда свет будет особой составляющей жизни человека и предметы, организующие освещение пространства,  будут играть особую и функциональную, и стилевую роль в интерьерах. 

В спирали света

ArtGear_01, ArtGear ArtGear Рабочий кабинет Освещение
ArtGear

ArtGear_01

ArtGear
ArtGear
ArtGear

Динамично ввинчиваясь в пространство этот стильный предмет в виде необычной настольной лампы несмотря на свои скромные размеры и простые формы, сразу заявляет о своем непростом характере и активности в интерьере. Отбросьте ложную скромность, если хотите показать ваш рабочий стол как особое пространство творчества, для этого достаточно использовать такой волевой экземпляр.

Выполненный в лучших традициях стиля лофт светильник демонстрирует нетривиальный конструкторских подход к созданию индивидуального стиля в любом пространстве – от рабочего стола до всего интерьера.

Строго, но не скучно

homify Рабочий кабинет Освещение
homify

homify
homify
homify

Любителей лаконичного стиля и простых форм дизайна несомненно порадует такая необычная настольная лампа, легкая и динамичная. Кажется что она дружески склоняется над рабочим столом, помогая своим светом в разрешении срочных задач – дружелюбная и деловито сосредоточенная. Такое светильник станет вашим удобным соратником и в домашнем, и в рабочем кабинете, верно и точно выполняя свои функции и оживляя интерьер канцелярского мира.

Лампа – камин

Настольная лампа "Морские тайны" Eco Shining Home Рабочий кабинет Освещение
Eco Shining Home

Настольная лампа Морские тайны

Eco Shining Home
Eco Shining Home
Eco Shining Home

Что дает нам свет – еще и тепло, а что дает нам тепло – еще и свет. Такие сложные и простые взаимоотношения постарались отобразить создатели этой необычной настольной лампы-камина, соединив при этом необычные фактурные материалы, в неформатный светильник, обладающий своим уютом и свои характером. Создатели этой настольной лампы, студия ECO SHINING HOME  постарались вложить в свое творение максимум уюта и теплоты, чтобы такие интересные предметы дарили вашему интерьеру не только свет, но и непередаваемые ощущения домашней защищенности и умиротворенности. 

Свет и тепло

Настольная лампа "Светлячок" Eco Shining Home Рабочий кабинет Освещение
Eco Shining Home

Настольная лампа Светлячок

Eco Shining Home
Eco Shining Home
Eco Shining Home

Простота воплощения основы лампы в необработанной древесине делает показывает, что сделать произведение искусства можно из любого самого обыденного предмета, например, соединив древнейшее и современное. Древесина на протяжении тысячелетий служила человеку источником тепла и света – в кострах, в каминах, в факелах… Не стоит отказываться от этих традиций в угоду современным технологиям получения света, наоборот, соедините традиции и технологии, взяв лучшее из каждого.

Еще больше необычных решений для такого небольшого предмета, как настольная лампа вы найдете в статье Как выбрать настольную лампу.

На краю Земли

Настольная лампа" Глобус" . Фабрика Radius.Материал: сталь, алюминий, пластик. Дизайн Michael Rösing. NICE CATCH Рабочий кабинет Освещение
NICE CATCH

Настольная лампа Глобус . Фабрика Radius.Материал: сталь, алюминий, пластик. Дизайн Michael Rösing.

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Вселенная и человек и человек как Вселенная, а настольная лампа как Земной шар перед тобой на  столе – вечные мысли и сравнения,  кроме всего прочего, это еще и очень красиво и таинственно. Земной шар своей красотой неизменно притягивает взгляд человека, сложные очертания материков и океанов с момента первой возможности взглянуть на наш шарик из далей космоса был и остается манящим и родным, прекрасным и непознанным для человеческого взгляда и души.

В формах смысл и свет

ZETA, Luxelt Luxelt Рабочий кабинет Освещение Дерево
Luxelt

Luxelt
Luxelt
Luxelt

Простые формы неизбежно вызывают у каждого человека множество ассоциаций, гораздо активнее пробуждая воображение, чем сложные конструкции, в которых уже заложен смысл изначально. Простота манит своей открытостью и парадоксальной многогранностью, одна и та же лаконичная вещь предстает по-разному для каждого и по-новому снова и снова. Эта необычная настольная лампа как пример минимализма и абстракции неизбежно вызовет у вас свои образы и осветит интерьер не только теплым светом, но и ярким стилем.

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Фундаментальность малых форм

Beton, Raummission Raummission Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Raummission

Raummission
Raummission
Raummission

Эксперименты по созданию необычных настольных ламп затрагивают не только форму, но и материалы используемые для их изготовления. Ведь и дерево, и бетон, и металл – любая новая структура на вашем столе привносит вместе с собой совершенно индивидуальное настроение, фактурность и энергию. Энергия света априори заключена в каждой настольной лампе, а вот новизна ощущений от взаимодействия лучистости с пористой текстурой тяжелого бетона этого светильника обогатит даже самый скромный и сдержанный интерьер.

Взгляд из прошлого в будущее

LEUCHTOBJEKTE, SpotVintage SpotVintage Рабочий кабинет Освещение
SpotVintage

SpotVintage
SpotVintage
SpotVintage

Необычная настольная лампа, использующая элементы старинных деталей, медный отблеск и странные конструкции, соединенные с целью придать колорит вашему интерьеру, послужит возможно своеобразным лучом в будущее для ваших идей, создавая на рабочем столе атмосферу нетривиальности и свободы творчества. 

Лебединая песня

LED Designleuchten, Designort Designort Рабочий кабинет Освещение
Designort

Designort
Designort
Designort

В одной чистой линии этой необычной настольной лампы воплотились и технологичная строгость, и классическая изящность. Что главного в образе – лебединая изогнутость  профиля, или бутон светильника расцветающий на кончике длинного стебля, или вы увидите что-то новое и сугубо личное в форме светильника, – решать вам, но простора для творчества дизайнеры этого предмета заложили достаточно. 

Загадка в простоте

luminaire, Lucile Roybier Lucile Roybier Рабочий кабинет Освещение
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

Помните простоту детских загадок – два кольца, два конца, а посередине гвоздик… Примерно такая же простоя загадочность кроется в таких предметах, как эта необычная настольная лампа, полученная из одной изогнутой линии.  Наверное не стоит так легкомысленно забывать детские загадки и детскую непосредственность, как показывает этот светильник, именно такой неформатный материал может стать основой действительно новых и оригинальный вещей.

Ветка сакуры

Lámparas, Vintage Lights Vintage Lights Рабочий кабинет Освещение
Vintage Lights

Vintage Lights
Vintage Lights
Vintage Lights

Печальная история, когда мы перестаем видеть прекрасное в окружающем нас мире и отдаем его на откуп посредственности и серости. Включите такую необычную настольную лампу на своем столе и свет заводских ламп возможно поможет в новом образе увидеть в этой грубой вещице стремление к красоте и изящности, столь упорно пробивающееся через скромную форму обычных предметов. Откройте в своей душе ту же верность стремлениям к лучшему, не стоит  ограничивать границы видимого привычными рамками.

Коттедж в поселке Бенилюкс

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