Необычные настольные лампы

Что есть настольная лампа для современного человека… скорее друг, чем просто помощник, верный соратник бессонных ночей в работе и чтении, создатель особой атмосферы пятном света на столе, дополнение стиля, необязательное, но приятное. Свет настольной лампы отделяет пространство вокруг человека от окружающего пространства, замыкая теплый круг, где только ты и твои мысли. Издревле свет согревал и оберегал человека, и в современной жизни, с ее суетой и загруженностью мыслями и информацией, человек стремится создать свое собственное пространство, отгородится от внешнего мира.

Малым, но надежным помощником в этом являются такие уютные предметы, как настольные лампы, придающие подобно свету древнего костра в пещере ощущение своего собственного тихого уголка за рабочим столом. И не важно, сколько времени пройдет, всегда свет будет особой составляющей жизни человека и предметы, организующие освещение пространства, будут играть особую и функциональную, и стилевую роль в интерьерах.