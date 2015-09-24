Необычные настольные лампы

Что есть настольная лампа для современного человека… скорее друг, чем просто помощник, верный соратник бессонных ночей в работе и чтении, создатель особой атмосферы пятном света на столе, дополнение стиля, необязательное, но приятное. Свет настольной лампы отделяет пространство вокруг человека от окружающего пространства, замыкая теплый круг, где только ты и твои мысли. Издревле свет согревал и оберегал человека, и в современной жизни, с ее суетой и загруженностью мыслями и информацией, человек стремится создать свое собственное пространство, отгородится от внешнего мира.
Малым, но надежным помощником в этом являются такие уютные предметы, как настольные лампы, придающие подобно свету древнего костра в пещере ощущение своего собственного тихого уголка за рабочим столом. И не важно, сколько времени пройдет, всегда свет будет особой составляющей жизни человека и предметы, организующие освещение пространства, будут играть особую и функциональную, и стилевую роль в интерьерах.
Динамично ввинчиваясь в пространство этот стильный предмет в виде необычной настольной лампы несмотря на свои скромные размеры и простые формы, сразу заявляет о своем непростом характере и активности в интерьере. Отбросьте ложную скромность, если хотите показать ваш рабочий стол как особое пространство творчества, для этого достаточно использовать такой волевой экземпляр.
Выполненный в лучших традициях стиля лофт светильник демонстрирует нетривиальный конструкторских подход к созданию индивидуального стиля в любом пространстве – от рабочего стола до всего интерьера.
Любителей лаконичного стиля и простых форм дизайна несомненно порадует такая необычная настольная лампа, легкая и динамичная. Кажется что она дружески склоняется над рабочим столом, помогая своим светом в разрешении срочных задач – дружелюбная и деловито сосредоточенная. Такое светильник станет вашим удобным соратником и в домашнем, и в рабочем кабинете, верно и точно выполняя свои функции и оживляя интерьер канцелярского мира.
Морские тайны
Что дает нам свет – еще и тепло, а что дает нам тепло – еще и свет. Такие сложные и простые взаимоотношения постарались отобразить создатели этой необычной настольной лампы-камина, соединив при этом необычные фактурные материалы, в неформатный светильник, обладающий своим уютом и свои характером. Создатели этой настольной лампы, студия ECO SHINING HOME постарались вложить в свое творение максимум уюта и теплоты, чтобы такие интересные предметы дарили вашему интерьеру не только свет, но и непередаваемые ощущения домашней защищенности и умиротворенности.
Светлячок
Простота воплощения основы лампы в необработанной древесине делает показывает, что сделать произведение искусства можно из любого самого обыденного предмета, например, соединив древнейшее и современное. Древесина на протяжении тысячелетий служила человеку источником тепла и света – в кострах, в каминах, в факелах… Не стоит отказываться от этих традиций в угоду современным технологиям получения света, наоборот, соедините традиции и технологии, взяв лучшее из каждого.
Еще больше необычных решений для такого небольшого предмета, как настольная лампа вы найдете в статье Как выбрать настольную лампу.
Глобус. Фабрика Radius.Материал: сталь, алюминий, пластик. Дизайн Michael Rösing.
Вселенная и человек и человек как Вселенная, а настольная лампа как Земной шар перед тобой на столе – вечные мысли и сравнения, кроме всего прочего, это еще и очень красиво и таинственно. Земной шар своей красотой неизменно притягивает взгляд человека, сложные очертания материков и океанов с момента первой возможности взглянуть на наш шарик из далей космоса был и остается манящим и родным, прекрасным и непознанным для человеческого взгляда и души.
Простые формы неизбежно вызывают у каждого человека множество ассоциаций, гораздо активнее пробуждая воображение, чем сложные конструкции, в которых уже заложен смысл изначально. Простота манит своей открытостью и парадоксальной многогранностью, одна и та же лаконичная вещь предстает по-разному для каждого и по-новому снова и снова. Эта необычная настольная лампа как пример минимализма и абстракции неизбежно вызовет у вас свои образы и осветит интерьер не только теплым светом, но и ярким стилем.
Эксперименты по созданию необычных настольных ламп затрагивают не только форму, но и материалы используемые для их изготовления. Ведь и дерево, и бетон, и металл – любая новая структура на вашем столе привносит вместе с собой совершенно индивидуальное настроение, фактурность и энергию. Энергия света априори заключена в каждой настольной лампе, а вот новизна ощущений от взаимодействия лучистости с пористой текстурой тяжелого бетона этого светильника обогатит даже самый скромный и сдержанный интерьер.
Необычная настольная лампа, использующая элементы старинных деталей, медный отблеск и странные конструкции, соединенные с целью придать колорит вашему интерьеру, послужит возможно своеобразным лучом в будущее для ваших идей, создавая на рабочем столе атмосферу нетривиальности и свободы творчества.
В одной чистой линии этой необычной настольной лампы воплотились и технологичная строгость, и классическая изящность. Что главного в образе – лебединая изогнутость профиля, или бутон светильника расцветающий на кончике длинного стебля, или вы увидите что-то новое и сугубо личное в форме светильника, – решать вам, но простора для творчества дизайнеры этого предмета заложили достаточно.
Помните простоту детских загадок – два кольца, два конца, а посередине гвоздик… Примерно такая же простоя загадочность кроется в таких предметах, как эта необычная настольная лампа, полученная из одной изогнутой линии. Наверное не стоит так легкомысленно забывать детские загадки и детскую непосредственность, как показывает этот светильник, именно такой неформатный материал может стать основой действительно новых и оригинальный вещей.
Печальная история, когда мы перестаем видеть прекрасное в окружающем нас мире и отдаем его на откуп посредственности и серости. Включите такую необычную настольную лампу на своем столе и свет заводских ламп возможно поможет в новом образе увидеть в этой грубой вещице стремление к красоте и изящности, столь упорно пробивающееся через скромную форму обычных предметов. Откройте в своей душе ту же верность стремлениям к лучшему, не стоит ограничивать границы видимого привычными рамками.