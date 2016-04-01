Краски жизни для стен: 7 сенсационных идей

Любая реконструкция или переделка помещения начинается с отделки, и эта часть работы нуждается в тщательном планировании. Грамотный выбор способа декорирования стен, потолков и полов помогает достичь желаемого стиля, настроения и атмосферы в интерьере вашей мечты. Именно поэтому важно заранее ознакомимся с различными вариантами оформления и выбрать оптимальный вариант, соответствующий представлениям о практичности и красоте.
Никто не станет спорить с тем, что от того, как выглядят стены комнаты, во многом зависит весь её образ. Одним из наиболее популярных вариантов оформления является использование акцентной стены – когда одна из вертикальных поверхностей выполняется в ином цвете или отделочном материале. Черный или графитовый серый помогает воссоздать спокойный монохромный интерьер и придать любому помещению глубины.
Будет ли цветовая палитра отделки нейтральной или поразит всех яркостью – решать вам, однако перед нами еще один из излюбленных средств создания правильных акцентов в интерьере. Стены можно оформить контрастными цветами, но особенно гармонично такой вариант будет смотреться в компании с яркой и эклектичной мебелью. Подобный дизайнерский прием может стать украшением комнаты загородного дома или и городской квартиры.
В свое время модельеры одежды доказали, что полоска визуально вытягивает силуэт в высоту или в ширину. Именно поэтому обои с горизонтальным или вертикальным орнаментом наиболее часто используются для коррекции архитектурных недостатков. Действительно, такой орнамент формирует характер помещения. Однако если обои ограничивают ваш полет фантазии в оформлении интерьера, то вы сами можете создать и собственный декор стен, вооружившись несколькими цветами красок, спиртовым уровнем и малярным скотчем.
Такой орнамент довольно часто используется для создания стиля ретро. Нарисовать этот узор также несложно, как и предыдущий. Для начала необходимо покрыть стены базовой краской, а круги наносятся по трафарету. Вы можете приобрести двустороннюю бумагу, циркуль или готовые трафареты в художественном магазине. Орнамент располагается в любом порядке — систематично или хаотично.
Любой из нас может попробовать себя в роли художника. Предварительный дизайн сперва лучше изобразить на бумаге. Воплотить рисунок в жизнь намного проще, если иметь под рукой эскиз. Для этого дизайна стен вовсе не обязательно использовать трафареты или шаблоны из магазина.
Экстраверты предпочитают сложную и яркую геометрию. Настенный рисунок может повторять дизайн вашего любимого шелкового платка, который уже сам по себе является предметом искусства. Безусловно, чтобы оформить интерьер в таком стиле, необходим креативный подход, соответствующее настроение и определенная смелость. Пусть столь сложный рисунок отождествляет не только ваши фантазии, но образ жизни. Зеркала в таких интерьерах будут всегда уместны.
Речь идет не о ценных грампластинках, а о виниловых рисунках, которые приходят на помощь тем, кто не хочет затевать ремонт. Такой вариант украшения стен идеален, так как в любой момент может быть снят или заменен. Производители предлагают бесчисленное множество вариантов, способных порадовать не только взрослых, но и детей.
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