Краски жизни для стен: 7 сенсационных идей

В свое время модельеры одежды доказали, что полоска визуально вытягивает силуэт в высоту или в ширину. Именно поэтому обои с горизонтальным или вертикальным орнаментом наиболее часто используются для коррекции архитектурных недостатков. Действительно, такой орнамент формирует характер помещения. Однако если обои ограничивают ваш полет фантазии в оформлении интерьера, то вы сами можете создать и собственный декор стен, вооружившись несколькими цветами красок, спиртовым уровнем и малярным скотчем.