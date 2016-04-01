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Краски жизни для стен: 7 сенсационных идей

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Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio Гостиная в скандинавском стиле
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Любая реконструкция или переделка помещения начинается с отделки, и эта часть работы нуждается в тщательном планировании. Грамотный выбор способа декорирования стен, потолков и полов помогает достичь желаемого стиля, настроения и атмосферы в интерьере вашей мечты. Именно поэтому важно заранее ознакомимся с различными вариантами оформления и выбрать оптимальный вариант, соответствующий представлениям о практичности и красоте.

1. Темные цвета

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Гостиная в стиле минимализм
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

Никто не станет спорить с тем, что от того, как выглядят стены комнаты, во многом зависит весь её образ. Одним из наиболее популярных вариантов оформления является использование акцентной стены – когда одна из вертикальных поверхностей выполняется в ином цвете или отделочном материале. Черный или графитовый серый помогает воссоздать спокойный монохромный интерьер и придать любому помещению глубины.

2. Создание контраста

Пентхаус с камином Artichok Design Рабочий кабинет в скандинавском стиле
Artichok Design

Пентхаус с камином

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Будет ли цветовая палитра отделки нейтральной или поразит всех яркостью – решать вам, однако перед нами еще один из излюбленных средств создания правильных акцентов в интерьере.  Стены можно оформить контрастными цветами, но особенно гармонично такой вариант будет смотреться в компании с яркой и эклектичной мебелью. Подобный дизайнерский прием может стать украшением комнаты загородного дома или и городской квартиры.

3. Умопомрачительные полосы

Linocork (Cork & Linoleum) Granorte Стены и полПол и стены
Granorte

Linocork (Cork & Linoleum)

Granorte
Granorte
Granorte

В свое время модельеры одежды доказали, что полоска визуально вытягивает силуэт в высоту или в ширину. Именно поэтому обои с горизонтальным или вертикальным орнаментом наиболее часто используются для коррекции архитектурных недостатков. Действительно, такой орнамент формирует характер помещения. Однако если обои ограничивают ваш полет фантазии в оформлении интерьера, то вы сами можете создать и собственный декор стен, вооружившись несколькими цветами красок, спиртовым уровнем и малярным скотчем.

4. Прелестный горошек

Mural wallpaper 뮤럴벽지, U2 U2 Стены и полОбои
U2

U2
U2
U2

Такой орнамент довольно часто используется для создания стиля ретро. Нарисовать этот узор также несложно, как и предыдущий. Для начала необходимо покрыть стены базовой краской, а круги наносятся по трафарету. Вы можете приобрести двустороннюю бумагу, циркуль или готовые трафареты в художественном магазине. Орнамент располагается в любом порядке — систематично или хаотично.

5. Наскальные художества

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio Гостиная в скандинавском стиле
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

Любой из нас может попробовать себя в роли художника. Предварительный дизайн сперва лучше изобразить на бумаге. Воплотить рисунок в жизнь намного проще, если иметь под рукой эскиз. Для этого дизайна стен вовсе не обязательно использовать трафареты или шаблоны из магазина.

6. Праздник для экстраверта

Bright hallway, J.Design J.Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Многоцветный
J.Design

J.Design
J.Design
J.Design

Экстраверты предпочитают сложную и яркую геометрию. Настенный рисунок может повторять дизайн вашего любимого шелкового платка, который уже сам по себе является предметом искусства. Безусловно, чтобы оформить интерьер в таком стиле, необходим креативный подход, соответствующее настроение и определенная смелость. Пусть столь сложный рисунок отождествляет не только ваши фантазии, но образ жизни. Зеркала в таких интерьерах будут всегда уместны.

7. Винил

Decoración de Paredes, Kunst Interior Kunst Interior Стены и полНастенный декор
Kunst Interior

Kunst Interior
Kunst Interior
Kunst Interior

Речь идет не о ценных грампластинках, а о виниловых рисунках, которые приходят на помощь тем, кто не хочет затевать ремонт. Такой вариант украшения стен идеален, так как в любой момент может быть снят или заменен. Производители предлагают бесчисленное множество вариантов, способных порадовать не только взрослых, но и детей.

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