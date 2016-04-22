Баня vs. Сауна – что лучше?

Для человека без опыта по мнению строителей лучше всего строить баню из профилированного бруса. Бревенчатый сруб выстроить будет сложнее. Но у него есть свои весомые преимущества. Например, бревно, оцилиндрованное фабричным способом, меньше подвержено негативному воздействию атмосферных явлений, чем брус. Поэтому бревно не очень сильно деформируется, в то время как брус может «повести» так сильно, что он будет непригодным для строительства стены. К тому же именно брус больше подвержен растрескиванию, трещины на нем возникают непредсказуемо, а растрескивание бревен происходит обычно по вертикали, что снижает теплопроводность. Поэтому при покупке готового сруба лучше выбрать бревенчатый вариант. В этом случае срубу дают усадку на протяжении года. Бревенчатый сруб дает усадку примерно на 10-12 см, а брусковый – на 6-10 см.

У оцилиндрованных бревен часто продольные пазы и врубки для сборки венца сделаны по технологии на фабричном оборудовании, что дает хорошую плотность подгонки. Профилированный брус тоже выполняется из цельного бревна, отесываемого с 2 или с 4 сторон. Сруб из бруса легко срубить самому. Это надежнее, чем приобретать его, и позволит хорошо сэкономить бюджет. Для самостоятельной работы – это самый подходящий вариант. Позаботьтесь только о том, чтобы были обработаны нижние венцы антисептическим составом. Если же есть возможность взять клееный профилированный брус, то процесс будет еще проще, а качество постройки – намного лучше.