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Баня vs. Сауна – что лучше?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Wellnessbereich , peter glöckner architektur peter glöckner architektur Спа в стиле модерн
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Если вы хотите построить у себя баню или сауну и не можете определиться с выбором, то эта статья именно для вас. С точки зрения конструкции и та и другая строятся из дерева, внутренняя отделка также из древесины. Но есть существенные и отличия, так как воздействие на организм оказывается разным способом.

В этой статье вы узнаете преимущества и особенности обычной русской бани и сауны, ознакомитесь с их различиями и чем они полезны для здоровья.

Какая древесина подходит

Сауна ISDesign group s.r.o. Спа в классическом стиле
ISDesign group s.r.o.

Сауна

ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.
ISDesign group s.r.o.

Будущие владельцы сауны или бани выбирают прочные, плотные, способные удерживать тепло материалы, преимущественно из лиственных и хвойных пород древесины. Если выбирается для строительства каркасная баня, то лучше взять древесину лиственных пород, например, липу или осину. Желательно, чтобы древесина была срублена в зимний период. Также хорошо просушить дерево хотя бы на протяжении месяца. Для этого его надо проложить брусками так, чтобы оно вентилировалось с каждой стороны. Нужно соорудить хотя бы слабое подобие навеса для защиты от осадков и лучей солнца. Древесину нужно очистить от коры, оставить с торцов пояски, защищающие от растрескивания.

Критерии выбора

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Спа в стиле модерн
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Выбор, прежде всего, должен делаться, исходя из имеющегося здоровья, наличия тех или иных заболеваний. Также стоит определиться, с какой целью вы хотите построить это сооружение – просто расслабиться и лежать на полках или же все время двигаться, чтобы добавить пар и т.д. Выбор между сауной и баней зависит и от того, какой материал вы сможете приобрести для строительства.

Сауны и бани из бруса и бревна

Дизайн интерьера помывочной в русской бане в г. Москва. homify Спа в эклектичном стиле Твердая древесина Бежевый
homify

Дизайн интерьера помывочной в русской бане в г. Москва.

homify
homify
homify

Для человека без опыта по мнению строителей лучше всего строить баню из профилированного бруса. Бревенчатый сруб выстроить будет сложнее. Но у него есть свои весомые преимущества. Например, бревно, оцилиндрованное фабричным способом, меньше подвержено негативному воздействию атмосферных явлений, чем брус. Поэтому бревно не очень сильно деформируется, в то время как брус может «повести» так сильно, что он будет непригодным для строительства стены. К тому же именно брус больше подвержен растрескиванию, трещины на нем возникают непредсказуемо, а растрескивание бревен происходит обычно по вертикали, что снижает теплопроводность. Поэтому при покупке готового сруба лучше выбрать бревенчатый вариант. В этом случае срубу дают усадку на протяжении года. Бревенчатый сруб дает усадку примерно на 10-12 см, а брусковый – на 6-10 см.

У оцилиндрованных бревен часто продольные пазы и врубки для сборки венца сделаны по технологии на фабричном оборудовании, что дает хорошую плотность подгонки. Профилированный брус тоже выполняется из цельного бревна, отесываемого с 2 или с 4 сторон. Сруб из бруса легко срубить самому. Это надежнее, чем приобретать его, и позволит хорошо сэкономить бюджет. Для самостоятельной работы – это самый подходящий вариант. Позаботьтесь только о том, чтобы были обработаны нижние венцы антисептическим составом. Если же есть возможность взять клееный профилированный брус, то процесс будет еще проще, а качество постройки – намного лучше.

Каркасная баня

Wellnessbereich , peter glöckner architektur peter glöckner architektur Спа в стиле модерн
peter glöckner architektur

peter glöckner architektur
peter glöckner architektur
peter glöckner architektur

Еще одним вариантом деревянной бани является каркасная конструкция. Деревянный каркас с внутренней и наружной сторон обшивают декоративной доской, которая имитирует брус, вагонкой. Все возникшие полости наполняют теплоизоляционным материалом. 

У каркасной бани есть много преимуществ. Ее стены имеют самую низкую теплопроводность, они способны удерживать тепло так же хорошо, как кладка из кирпича в 10 раз большей толщины. Каркасную баню легко и просто строить, сама конструкция самая легкая из всех существующих. Также она дает большую свободу для внутренней планировки, в отличие от сруба.

Финская сауна

Render homify Спа в стиле лофт Дерево Бежевый спа
homify

Render

homify
homify
homify

Сауна в отличие от бани строится несколько легче и быстрее. В сауне сидят или лежат, расслабив мышцы, греются и потеют, пытаются максимально расслабиться. В финской сауне воздух сухой, температура достигает 80-140 градусов. Прием такой сауны – это оздоровительно – гигиеническая процедура. Веники обычно не используются. Температура поднимается до 150 градусов, эффект потоотделения при такой температуре не требует дополнительной стимуляции, поэтому человек отлично потеет сам по себе. Потом происходит испарение влаги с кожи –  это своеобразная защита от перегрева. Этот механизм активизирует терморегуляторные функции организма, а вместе с потом выходят и шлаки. 

Что лучше для здоровья?

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A-partmentdesign studio

Интерьер, декор и освещение spa помещения. Стиль шале

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

Температура воздуха в бане колеблется от 60 до 100 градусов, в основном в зависимости от того, на какой полке вы находитесь. В сауне же намного жарче. Но так как там пар сухой, а не влажный, то он переносится намного легче. Поэтому женщинам, детям и ослабленным людям желательно посещать сауну. Сухой пар также полезен при гипертонии, урологических заболеваниях, простуде. Если вы имеете заболевания верхних дыхательных путей, то лучше идти в баню. Влажный воздух не высушивает слизистые оболочки, он полезен для дыхательной системы. Можно сбрызнуть стены отваром лечебных трав или несколькими каплями эфирного масла, тем самым получится настоящая ароматерапия.   

В бане отлично снимается нервное напряжение, поскольку там можно получить заряд бодрости от веника – это стимулирует кровообращение, дает хороший эффект массажа. С эффективным прогреванием всего организма тоже лучше справится баня, кроме того, там предполагается активное времяпрепровождение, что многим весьма полезно.

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