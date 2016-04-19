Как обновить старую лестницу?

Кто-то украшает ступени лестницы, потому что они потеряли свежий вид, а других не устраивает “обычность” и монотонность. В этой статье мы собрали идеи по основным направлениям декора ступеней и подступенников лестницы, среди которых немало очень любопытных и оригинальных.
Результат поразит воображение гостей, а новый декор лестничных ступеней станет предметом особой гордости, ведь их вид может отразить ваш вкус и индивидуальность, чувство юмора и умение использовать самые нетривиальные ходы. Посмотрите нашу коллекцию идей, а затем обновите лестницу так, как подскажет фантазия. И пусть ваш подъём на вершину творческого успеха будет не только плодотворным, но и красочным!
Самый простой способ – это покрасить все составляющие конструкции составом с водоотталкивающими свойствами. Краска защитит материал. Если облицовка ступеней лестницы будет сочетать темные деревянные проступи с окрашенными светлой краской подступенками, конструкция станет изящней и визуально легче.
Лестницу из пиломатериалов можно окрасить или покрыть полупрозрачной защитно-декоративной эмалью, прозрачным или тонирующим лаком, антисептической пропиткой с красящим веществом.
Романтическим натурам и людям с чувством юмора, наверняка, понравится идея украсить ступени лестницы интересными надписями. Содержание может быть каким угодно: от пары слов до строчек из любимых песен, мотивирующих высказываний и добрых советов на каждый день.
Людям с хорошим чувством юмора непременно придутся по вкусу цифровые пометки на ступеньках, имеющие определенный смысл (например, количество калорий, которое тратится при подъёме на каждую из них). Реализуется эта идея с помощью наклеек или красок.
От ремонта или рукоделия остались кусочки материалов? Их тоже можно использовать для декора лестницы! Выберите однотонную расцветку или интересный узор, разные принты для каждой ступеньки или один и тот же — для всей лестницы, либо ткань одного цвета, но с разными рисунками.
Сочетайте ткань и обои с цифрами и надписями, делайте пэчворк и декупаж — и вдохновение обязательно спустится к вам по этой лестнице!
Прежде всего надо сказать, что ковровая дорожка на ступенях лестницы является не просто украшением. Она является очень важной деталью в доме. Благодаря мягкому ворсу будут заглушаться шаги. Кроме того, ворс не позволит вашим детям и вам самому поскользнуться на ступенях. Ковровую дорожку, в отличие от ковролина, всегда можно снять и хорошенько почистить.
Не экономьте на качестве ковра. Ведь он довольно активно эксплуатироваться и изнашиваться (в особенности на валиках ступеней). Для лестницы хорошо подойдет жаккардовый ковер либо тяжелый ковер на текстильной основе.
Под ковром подкладка должна быть довольно прочной, дабы служить защитой для валиков ступеней и быть способной выдерживать частые перемещения людей по лестнице. Рекомендуется использовать резиновую подкладку, обладающую вафельной поверхностью, либо же традиционную фетровую подкладку. Дешевый вариант подкладки, выполненный из вспененных материалов, не годится для лестницы.
Предпочитаете консервативность и сдержанность в оформлении дома? Воспользуйтесь трафаретами! Отдельные фигуры на каждой ступеньке, элегантный рисунок или чередование разных орнаментов — это далеко не полный список того, что можно создать с их помощью.
Отдельное направление рисунков по трафарету, модный аналог знаменитой марокканской плитки. Как правило, используются ахроматические оттенки (черный-серый-белый).
Любите рисовать? В семье подрастает маленький художник или вы знакомы с профессионалом? Разрисуйте лестницу так, как подскажет ваша фантазия! Строгий орнамент, симпатичный узор, мини-пейзаж или буйство красок — в любом случае ваша лестница будет оригинальной.
Сегодня весьма модной является светодиодная подсветка лестниц, ведь она делает любую лестницу просто неотразимой. Кроме того, при подсветке лестницы меняется и внешний вид всего помещения, оно становится более изысканным, приобретает некоторую таинственность. Отделка с помощью подсветки придает лестнице законченный вид.
Освещение лестницы может обеспечиваться с помощью специальных светильников, но нужно помнить, что свет не должен быть слишком ярким, это может исказить высоту ступеней, что не очень удобно, если у человека плохое зрение. Если же подсветка лестниц сделана по всем правилам дизайна, то такая лестница будет, наоборот, хорошо видна и станет более безопасной.
Комплекты оборудования для светодиодной подсветки сегодня можно приобрести без труда, но если вы соберете систему своими руками, то обойдется она вам гораздо дешевле.