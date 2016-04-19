Как обновить старую лестницу?

Кто-то украшает ступени лестницы, потому что они потеряли свежий вид, а других не устраивает “обычность” и монотонность. В этой статье мы собрали идеи по основным направлениям декора ступеней и подступенников лестницы, среди которых немало очень любопытных и оригинальных.

Результат поразит воображение гостей, а новый декор лестничных ступеней станет предметом особой гордости, ведь их вид может отразить ваш вкус и индивидуальность, чувство юмора и умение использовать самые нетривиальные ходы. Посмотрите нашу коллекцию идей, а затем обновите лестницу так, как подскажет фантазия. И пусть ваш подъём на вершину творческого успеха будет не только плодотворным, но и красочным!