Постройка дома: самостоятельно или при помощи подрядчика?

Первые шаги из пещер в организованные селения сделали профессию строителя одной из самых древних. Заодно и добавили головной боли обывателям, которых до этого вполне устраивало пещерное кантри или минимализм. В то же время, примитивность того общества не означает, что жестких требований к строителям не ставили.

Например, в известном кодексе законов вавилонского царя Хаммураппи в отношении строителей применялся так называемый принцип талиона: «око за око, зуб за зуб». Так, если дом рухнул и убил сына хозяина, смерти подвергался сын строителя обрушенного дома. Исходя из этого можно сказать, что в древнем Вавилоне бригады строителей работали на совесть. Или долго не работали.

Технологию строительства египетских пирамид до сих пор не разгадали, хотя для этого есть сотни гипотез: от вмешательства инопланетян до деятельности более древних и развитых цивилизаций, которые по какой-то причине исчезли.

Строили ли египтяне сами или нанимали подрядчика? Это тайна так и останется неразгаданной. Однако на вопрос, стоит ли нанимать подрядчика сейчас, будет дан ответ в этой статье.