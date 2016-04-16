Постройка дома: самостоятельно или при помощи подрядчика?

Первые шаги из пещер в организованные селения сделали профессию строителя одной из самых древних. Заодно и добавили головной боли обывателям, которых до этого вполне устраивало пещерное кантри или минимализм. В то же время, примитивность того общества не означает, что жестких требований к строителям не ставили.
Например, в известном кодексе законов вавилонского царя Хаммураппи в отношении строителей применялся так называемый принцип талиона: «око за око, зуб за зуб». Так, если дом рухнул и убил сына хозяина, смерти подвергался сын строителя обрушенного дома. Исходя из этого можно сказать, что в древнем Вавилоне бригады строителей работали на совесть. Или долго не работали.
Технологию строительства египетских пирамид до сих пор не разгадали, хотя для этого есть сотни гипотез: от вмешательства инопланетян до деятельности более древних и развитых цивилизаций, которые по какой-то причине исчезли.
Строили ли египтяне сами или нанимали подрядчика? Это тайна так и останется неразгаданной. Однако на вопрос, стоит ли нанимать подрядчика сейчас, будет дан ответ в этой статье.
При найме подрядчика очень важно изначально наладить с ним контакт и поддерживать его далее. К тому же путем установления договорных отношений нужно четко определить условия и рамки сотрудничества: объем работ, качество, сроки исполнения и, самое главное, цену. Если обо всем этом удалось договориться с взаимной выгодой обеих сторон, можно считать, что уже полдела сделано.
Однако не стоит думать, что после заключения договора и внесения оплаты за материал или аванса заботы заказчика закончатся. Опрометчиво бросать все на самотек.
Во-первых, все еще есть риск, что подрядчик может оказаться мошенником. Поэтому несколько первых дней и в последующем — с определенной периодичностью, нужно следить за сохранностью материалов на стройплощадке, а также за своевременностью завершения тех или иных этапов работ.
Во-вторых, всегда могут возникать текущие вопросы, которые заранее предупредить невозможно. В качестве примера можно привести реальный случай ремонта в квартире.
Так, стены в квартире советской постройки были неровными. Во время срыва плинтусов стена, которая была смежной с соседней квартирой, обрушилась. Пожилая пара, которая там жила, не замедлила вызвать огромную ораву своих родственников до десятого колена. Лишь прибывший хозяин смог уладить ситуацию, пообещав построить новую качественную стену и ремонт в комнате, где стенка упала.
Помимо таких нестандартных ситуаций могут возникать вопросы по покупке дополнительных материалов, необходимостью менять технические решения в связи обнаружением дефектов почвы или материалов и т.д.
Также не стоит забывать о простом психологическом контакте с бригадой рабочих. Люди, которые хорошо и с уважением будут относиться к хозяину будущего дома, и работу выполнят более качественно. Поэтому во время визита не стоит быть столь официальным. Нелишними будут уместные шутки, интерес к личностям рабочих, доставка горячего обеда во время перерыва и т.д.
Чтобы нанять подрядчика, его надо найти. Путей для поиска несколько. В то же время нужно учитывать приведенные здесь рекомендации, чтобы избежать последствий от негативного выбора. Вот некоторые источники для поиска:
1. Знакомые. Не зря говорят, что нет лучше рекламы, чем хороший отзыв. Особенно если он дан хорошо знакомыми людьми. Поэтому при поиске подрядчика будет нелишним поинтересоваться о них у своих друзей.
2. Поиск по интернету. Всемирная компьютерная сеть, как пространство для ведения бизнеса, прекрасно подходит для поиска и выбора фирмы-подрядчика. Не стоит лениться при поиске посещать специализированные форумы. В них можно найти много полезной информации.
3. Органы архитектуры. Никто не знает всю под коверную кухню стройки, как служащие органов архитектуры. Этот источник довольно необычный, но попробовать стоит. В то же время оценивать данную ими информацию следует осторожно, так как они могут направить просто к своим знакомым, не заботясь о том, насколько качественна их работа.
4. Пассивный поиск. Можно дать объявления в интернете, газетах и т. д. по поводу поиска подрядчика. Однако нужно быть готовым, что это может привлечь мошенников. Поэтому стоит быть вдвойне осторожным.
Рассматривая уже конкретные варианты найма подрядчика, нужно досконально изучить документы, которые предлагаются для заключения сделки. К ним относится договор подряда. Для подтверждения правомерности деятельности фирмы нужно попросить ее уставные и регистрационные документы, обращая внимание на срок существования фирмы. Новосозданная фирма уже может вызывать подозрения.
Важно избегать фирм, требующих предоплату. Исключение составляет лишь оплата стоимости материала.
Помимо всего прочего, можно попросить несколько контактных данных клиентов и узнать у них отзывов о компании.
Говоря о том, за какую цену можно нанять подрядчиков для строительства дома, нельзя прийти к однозначным выводом. Ведь чтобы ответить на этот главный вопрос, нужно задать еще тысячу второстепенных. Так, цена зависит от того, насколько большим будет дом, из каких материалов, как срочно нужно его построить и т.д.
Важно помнить, что все расценки будут занесены в смету. При этом смета может быть предварительной и основной.
Предварительная смета является предложением подрядчика к выполнению работ. Как правило, в нее заносят немного завышенные цены, чтобы иметь возможность в дальнейшем торговаться. Реально сбросить от 20 до 30 % от первичной сметы.
Хотя целью этой статьи и является донесение информации о сложных нюансах при найме подрядчика, стоит рассмотреть и преимущества, которые может дать стройка своими руками.
Во-первых, в этом случае не нужно контролировать подрядчика, так как хозяин строит дом сам.
Во-вторых, соблюдаются сроки строительства, которые теперь будут больше зависеть от того, насколько много хозяин способен отвести на него времени.
В-третьих, это экономия денег. Ведь не стоит забывать, что стоимость работы специалиста прямо пропорциональна стоимости материала, а также его квалификации.
Однако, строительство без привлечения подрядчика чревато и недостатками, среди которых можно выделить следующие:
- отсутствие квалификации для проведения работ (некачественно возведенная кирпичная стена может упасть);
- необходимость привлечения одного, а лучше двух помощников и больше;
- длительность работ;
- потеря времени, которое можно было бы использовать на другие вещи.
Если совсем без найма подрядчика не обойтись, то возникает вопрос, а можно ли соединять эти два подхода к стройке на практике?
Ответ на этот вопрос положителен, для этого достаточно лишь четко разграничить свои способности: к чему есть квалификация, а к чему нет.
Так, совершенно ясно, что выполнить проект дома может лишь дипломированный и опытный инженер. В то же время сделать отделку или покраску дома может любой человек. Поэтому, сложные работы нужно оставить подрядчику, простые — себе.