Как правильно покупать подержанные инструменты?

Какими бы ни были качественными строительные материалы и мастерство нанятой строительной бригады, без инструментов не обойтись. Если интерпретировать древнее представление о мироздании на строительную тематику, то любая стройка и ремонт стоят на трех китах: квалифицированные работники, качественный материал и качественные строительные инструменты.
Говоря о критериях, по которым можно оценить строительный инструмент, нужно обратить внимание на следующие:
Безопасность. Кто бы что ни говорил, а здоровье и жизнь превыше всего. Нужно отдавать предпочтение инструментам, которые по максимуму оборудованы с точки зрения безопасности.
Качество конструкции и материалов. Инструмент должен быть выполнен из прочных материалов, детали должны быть основательно собраны. Это убережет не только здоровье, но и сохранит качество обработки материала.
Долгосрочность непрерывной работы. Этот критерий зависит от того, в каких целях необходимо использовать инструмент. Если он для ежедневной работы на стройке, то нужно приобрести так называемые профессиональные инструменты. Они более износостойки. Для редких домашних дел выбирают «любительские».
Цена. Этот критерий не требует дополнительных комментариев.
Те же требования нужно ставить и к подержанным строительным инструментам. Более того, их выбор должен быть более тщательным. Ведь если при выборе нового инструмента иногда достаточно знать бренд, который и так имеет незапятнанную репутацию, то выбирая б/у инструмент нужно досконально изучить его состояние.
Чтобы понять, для чего покупать подержанный строительный инструмент, нужно знать цели, для которых он будет использован.
Для начала можно рассмотреть профессиональную строительную деятельность на примере новичка. Авторы статьи не советовали бы начинающему сразу выбирать подержанный инструмент. Ведь есть риски того, что он быстро сломается и придется покупать его еще раз, неукоснительно реализовав пословицу о том, что скупой платит дважды. К тому же это может сказаться на качестве и сроках работы, что незамедлительно скажется на деловой репутации. В то же время у любого начинающего специалиста, предпринимателя наблюдается недостаток в деньгах. Если одолжить их — это не вариант, то остается обратиться к рынку б/у инструментов.
Далее, нужно понимать, что среди предоставленного выбора нужно выбирать проверенные бренды, эксперименты в этом случае неуместны. Предпочтение следует отдавать тем инструментам, которые еще в сроках гарантийного обслуживания и имеют соответственные документы (оформленный гарантийный лист, товарный чек на инструмент).
При покупке инструмента нужно тщательно осмотреть те части, которые можно быстро разобрать и собрать. По возможности нужно опробовать инструмент в работе, применив все возможные функции. Стесняться не стоит, ведь даже если инструмент б/у, это не значит, что он не должен быть качественным.
Для редких бытовых заданий выбираются модели подешевле, которые пригодны для пары часов работы в день. Тем не менее советы, указанные выше, к процессу их выбора также применимы.
При покупке подержанного строительного инструмента от денежного вопроса никуда не деться. Собственно, он и есть причиной, почему нужно выбрать именно такой инструмент.
Поэтому выбирая инструмент б/у, нужно распределить для себя приоритеты, ведь денег на все и сразу может не хватить. В первую очередь покупаются наиболее необходимые и часто используемые инструменты. Здесь стоит обратить внимание, что многие инструменты имеют рабочие части, которые в любом случае подлежат замене — сверла, шлифовочные диски и т.д. Следовательно, покупая инструмент б/у, эти компоненты всё — равно лучше заменить новыми. Поэтому нужно изначально закладывать в бюджет стоимость заменяемых рабочих частей.
Для отдельных операций, возможно, будет целесообразно брать строительный инструмент напрокат, особенно если они не являются спецификой работы бригады, а выполняются время от времени. В дальнейшем, естественно, такой инструмент лучше приобрести.
По мере работы и поступления денег нужно укомплектовать свой инструментальный арсенал полностью.
Неразрывно связано с этим вопросом знание рынка подержанных инструментов. Рынок формирует цену. Знание предложений того или иного инструмента б/у поможет выбрать адекватную цену. Кроме того, слишком заниженная цена на инструмент может свидетельствовать о многих его недостатках, в том числе и тех, о которых продавец хотел бы умолчать.
Получив инструмент на руки, важно сразу же его осмотреть.
Во-первых, выявленные недостатки позволят заранее оценить, насколько инструмент вообще пригоден и заявить соответствующие претензии продавцу.
Во-вторых, осмотр позволяет находить поводы поторговаться и еще немного сбросить цену. Например, инструмент может быть в целом очень качественным, но одна их комплектующих потребует замены и, соответственно, дополнительных затрат. Нужно обратить на это внимание продавца.
В случае получения инструмента по почте претензии могут быть выдвинуты и к перевозчику, если тот перевозил их не в надлежащих условиях. Кроме того, нередко представляется возможность не оплачивать товар и возвращать назад, если заявленные качества не соответствуют фактическому состоянию инструмента.
Главное правило осмотра — исследовать все детали и функции, которое можно сделать при первом «знакомстве» с инструментом. Не стоит пренебрегать этим правилом.
Такое понятие, как бренд, не зря считается одним из объектов интеллектуальной собственности. Ведь бренд — это не только графическое и словесное обозначение продукции. За ним скрываются качество, надежность и репутация, приобретаемая годами.
Исходя из этого осведомленность в марках того или иного строительного инструмента во многом поможет выбрать его правильно. Ведь многие хорошие бренды гарантируют качество инструмента даже после нескольких лет использования и это подтверждается на практике.
Одновременно, осведомленность в брендах с низкой репутацией сразу позволит отсеять предложения подобного подержанного строительного инструмента.
Рынок подержанных строительных инструментов трудно сравнивать с валютным рынком, где важно выбрать правильный момент для покупки/продажи той или иной валюты, чтобы в итоге завершить сделку с прибылью. Кроме того, сама необходимость в строительном инструменте будет побуждать приобрести его именно тогда, когда он нужен, а не когда сложатся благоприятные цены для него.
В то же время, знание ценовой ситуации на рынке поможет расставить приоритеты во времени покупки строительного инструмента из составленного списка. Нужно узнать у продавцов (желательно у нескольких), не ожидается ли повышение стоимости того или иного инструмента. Если ответ «да», то возможно стоит задуматься о приобретении инструмента, который продается еще по старой цене.
Также важно помнить, что ценовая политика на рынке новых инструментов прямо пропорционально влияет и на ситуацию на рынке подержанных строительных инструментов.
Выбор мест для покупок довольно широк.
Наиболее традиционный — это обычные рынки или магазины, специализирующиеся на продажах строительных инструментов б/у. Преимущества этих источников — возможность осмотреть товар сразу и на месте. Недостаток — предложения носят более случайный характер, отсутствуют возможности приобрести сразу партию тех или иных инструментов.
Более продвинутый источник — это специализированные интернет-площадки для покупки/продажи товаров, в том числе и подержанных строительных инструментов. К преимуществам этого источника можно отнести более широкий выбор, быстрый поиск нужного инструмента благодаря фильтрованию ненужных предложений. Недостаток — невозможность физического осмотра инструмента, затраты времени на доставку.
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