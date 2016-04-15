Как правильно покупать подержанные инструменты?

Какими бы ни были качественными строительные материалы и мастерство нанятой строительной бригады, без инструментов не обойтись. Если интерпретировать древнее представление о мироздании на строительную тематику, то любая стройка и ремонт стоят на трех китах: квалифицированные работники, качественный материал и качественные строительные инструменты.

Говоря о критериях, по которым можно оценить строительный инструмент, нужно обратить внимание на следующие:

Безопасность. Кто бы что ни говорил, а здоровье и жизнь превыше всего. Нужно отдавать предпочтение инструментам, которые по максимуму оборудованы с точки зрения безопасности.

Качество конструкции и материалов. Инструмент должен быть выполнен из прочных материалов, детали должны быть основательно собраны. Это убережет не только здоровье, но и сохранит качество обработки материала.

Долгосрочность непрерывной работы. Этот критерий зависит от того, в каких целях необходимо использовать инструмент. Если он для ежедневной работы на стройке, то нужно приобрести так называемые профессиональные инструменты. Они более износостойки. Для редких домашних дел выбирают «любительские».

Цена. Этот критерий не требует дополнительных комментариев.

Те же требования нужно ставить и к подержанным строительным инструментам. Более того, их выбор должен быть более тщательным. Ведь если при выборе нового инструмента иногда достаточно знать бренд, который и так имеет незапятнанную репутацию, то выбирая б/у инструмент нужно досконально изучить его состояние.