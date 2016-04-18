5 советов по дизайну современной сауны

Горячий пар, свежий березовый веник, прохладный бассейн… Что еще нужно человеку, чтоб позабыть суету большого города, очистить тело и мысли, ощутить себя свежим, помолодевшим, вновь готовым к битве за жизнь и любовь?! Ну, может быть, только собственная сауна, в которой можно отдыхать, когда вздумается.

Современная баня — это не просто помещение с парилкой, это настоящий просторный спа-центр, ведь здесь встречаются и аудиоколонки, и пульты управления, и разнообразные аксессуары цвето- и ароматерапии. А какие теперь бывают каменки, свет, измерительные приборы и декор! Дизайн современной сауны – настоящее произведение искусства!