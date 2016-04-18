5 советов по дизайну современной сауны

Горячий пар, свежий березовый веник, прохладный бассейн… Что еще нужно человеку, чтоб позабыть суету большого города, очистить тело и мысли, ощутить себя свежим, помолодевшим, вновь готовым к битве за жизнь и любовь?! Ну, может быть, только собственная сауна, в которой можно отдыхать, когда вздумается.
Современная баня — это не просто помещение с парилкой, это настоящий просторный спа-центр, ведь здесь встречаются и аудиоколонки, и пульты управления, и разнообразные аксессуары цвето- и ароматерапии. А какие теперь бывают каменки, свет, измерительные приборы и декор! Дизайн современной сауны – настоящее произведение искусства!
Полезный декор для бань и саун – декоративные баночки с морской солью и цветным песком. Если присмотреться, то в них можно увидеть рисунок гор, неба и пустынных пляжей. А когда вы налюбуетесь таким декором, его можно использовать как скраб.
Трапики для пола, коврики для полков, термометры, ароматизаторы, и, конечно, банный текстиль – все это поможет вам сделать свою сауну красивой и удобной.
Добавят шарма деревянным стенам внутри предбанника декоративные лепные элементы. Имитацию кирпичной кладки, объемные фигурки животных и растений можно сделать, используя специальную смесь, состоящую из пластификаторов и стекловолокна.
Романтическое настроение можно создать при помощи свечей.
Вы мечтаете о том, чтобы у вас была современная и стильная сауна, а не классическая баня? В данном случае настало время для того, чтобы обратить внимание на стиль модерн и подумать, как можно при этом создать идеальные условия для отдыха.
Даже в наше время модерн не используется часто, так как он противоположен классическим вариантам. Заинтересовавшись такими комнатами отдыха в бане, можно посмотреть фото и выделить основные правила.
Вы должны отказаться от прямых линий, строгих форм. Сауна должна предлагаться с абстрактными формами и яркими красками, необычными изогнутыми линиями, растительным орнаментом. Согласитесь, такой не может быть классическая баня, которая предполагает стиль кантри или русский. Дизайнерские разработки и фотографии помогут реализовать идеи наилучшим образом.
Общим устоявшимся правилом установки осещения является мнение, что свет в парилке должен быть рассеянным и приглушенным. Используют деревянные абажуры различных форм или стандартные светильники, дающие притушенное освещение. Возможно применение точечных источников света. Их располагают компактно или в разных местах, создавая разрозненные очаги света.
Если установить обычные плафоны, но расположить их под полками, то получим неожиданные световые эффекты, расслабляюще влияющие на человека. Есть множество возможностей поэкспериментировать светом исходя из предпочтений хозяина. Использование различных бра и цветных плафонов также вполне допустимо.
В парилке в бане или в сауне предпочтительно минимизировать количество отвлекающих факторов. Не стоит акцентировать внимание на углах помещения, устанавливать дополнительные отделочные панели. Такие рекомендации связаны с тем, что в парилке организм попадает в стрессовую ситуацию, связанную с большой температурой и влажностью. Дополнительные раздражающие воздействия могут усугубить ситуацию, и вместо приятного отдыха после бани человек будет чувствовать себя уставшим.
Для того чтобы убрать неприятные ощущения замкнутого пространства рекомендуется установить стеклянные двери. При этом решается еще одна немаловажная задача. Человек, находящийся в парилке один остается под присмотром на тот случай если не рассчитает свои силы и ему понадобится помощь.
Возможен и другой вариант дизайна парной. Используют нарочито яркий декор. Будет уместна установка различных подспинников. Привлекают внимание нестандартным оформлением лавочек и полок. Такой стиль можно рекомендовать молодым людям с устойчивой психикой и отменным здоровьем. В некоторой степени посещение такой бани настраивает на продолжение веселья и развлечений.
Если вы любите создавать декор своими руками, то предлагаем вам несколько вариантов DIY декора для сауны:
- Поклонникам минимализма и новой жизни старых вещей, наверняка, придется по душе душ из большой садовой лейки.
- Если для бассейна нет места, то остыть после баньки можно в купели. Благо, сделать ее просто – из обычного бочонка.
- Поможет «выдержать стиль» рукомойник или
душ из бочки.
- Лучший светильник для бани – созданный своими руками. Люстра в виде гнезда аиста смотрится необычно и оригинально. Материалы: каркас для букета, оплетенный декоративной соломой рафия с помощью проволоки. Натуральные рога, оформленные под светильник – тоже подходящий вариант для натурального стиля.
- Предпочитаете что-то посовременнее? Тогда светильники, спрятанные под «оторванными» дощечками внутренней отделки. Старый тазик в качестве люстры – еще одно инновационное решение.