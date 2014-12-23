Красный цвет в интерьере

Какие ассоциации вызывает у вас красный цвет? Страсть, любовь, драма… Красный цвет, наряду с оранжевым, считаются одними из самых ярких и смелых цветов в цветовой палитре. Во все времена красный символизировал здоровье, храбрость и перемены. В последнее время дизайнеры старались избегать красного, не желая вступать в конфронтацию с бурными эмоциями, которые нередко может вызвать этот бескомпромиссный цвет.
C красным цветом действительно стоит быть поосторожней. Его не рекомендуется использовать в качестве доминирующего цвета, его роль – сопровождающая. Поэтому лучше всего просто добавить штихи и оттенки красного в приглушенную цветовую палитру интерьера. Для домов в средиземноморском стиле подойдут такие оттенки красного, как коралловый, аморантовый и малиновый. Если же вы захотите создать яркий контраст, введите оттенок кардинал в пространство, в котором доминирует белый цвет. Игра с красным – задача не из легких. Давайте подробнее рассмотрим несколько способов, как добавить оттенки красного в интерьер и не нарушить гармонию пространства.
Если вам никогда не приходилось экспериментировать со смелыми цветами, начните с малого. Например, набросьте красный плед на диван и посмотрите, насколько гармонично он впишется в пространство. Если почувствуете, что цвет пледа
разрушает пространство, вы всегда сможете спрятать его назад в шкаф и продолжить экспериментировать с другими предметами интерьера – красный подсвечик, ваза или большая книга в красной обложке, небрежно оставленная на краю стола рядом с чашкой кофе.
Пик популярности красного в интерьере пришелся на начало 60-х и продлился до середины 70-х. Некоторые элементы дизайна того времени постепенно начинают возвращаться, например, так называемые американские школьные шкафчики. Покрашенные в красный цвет, они уже совсем не ассоциируются с подростковыми комедиями о школьных буднях, а превращаются в яркий элемент интерьера в винтажном стиле. Рисунки на абажурах лампы в приглушенных оттенках красного лишь подчеркивают главную роль, отведенную красному шкафчику . Ключевое дизайнерское решение в этой комнате – выделить крупный предмет интерьера с помощью красного цвета, сохранив при этом все остальные элементы композиции в неброских тонах.
В отличие от контрастного цветового решения на предыдущем изображении, в этом помещении дизайнер решил уйти от бледных тонов и украсить пространство насыщенными и глубокими цветами. В данном случае роль красного – наполнить пространство энергией и избежать камерного эффекта, который нередко создают бежевые и коричневые тона. Благодаря красным стульям пространство выглядит динамичнее, ярче и свежее.
Психологи уже давно пришли к выводу, что красный цвет стимулирует аппетит. Происходит это засчет едва заметного увеличения частоты сердечного ритма, что незамедлительно отражается на нашем желании продлить трапезу. Именно поэтому красный так часто присутствует в дизайне как небольших закусочных, так и сетевых ресторанов быстрого питания. Здесь простор для фантазии действительно безграничен. Вы можете провести толстую линию красного цвета посередине стены, приобрести красные столовые приборы или посуду, а также покрыть пол несколькими небольшими ковриками, выполненными в красных тонах.
LondiniumWallpaper Graham&Brown
Как мы писали выше, если вы делаете только первые шаги в украшении интерьера, экспериментируйте осторожно, вводите в интерьер элементы, убрать которые не составит большого труда. Решили, что в вашей комнате не хватает красного цвета? Поставьте на стол красную лампу. Как видно на изображении, красная лампа замечательно смотрится на столе из темного дерева в сочетании с черно-белыми обоями. Сочетание красного и темно-коричневого – это одно из самых распространенных сочетаний, которое используют дизайнеры, чтобы оживить помещения в монотонных цветах.
Если вы все же не решаетесь внести элемент красного в интерьер комнаты или кухни, возможно, ванная комната – это то самое пространство, в котором красный цвет будет выглядеть
на своем месте. Возможно, пришло время заменить привычные белый и синий на цвет страсти и эротики. Самовлюбленный красный кардинальным образом изменит настроение ванной комнаты. Украсьте переднюю панель шкафчика прозрачным красным стеклом, добавьте красную подсветку в душевую кабину, и вы тут же почувствуете, что заходить в ванную комнату вам захочется чуть чаще.
CourtyardGarden
Разумеется, красный цвет уместен не только внутри помещения, но и за его пределами. Если у вас есть сад, представьте, как здорово в нем будут смотреться деревья, листва которых круглый год будет радовать вас оттенками красного. Осуществить такую задумку в условиях нашего климата не так то просто, однако некоторые виды клена и яблоневых деревьев все же смогут подарить вам красный цвет в саду на протяжении практически всего года. А если вы войдете во вкус, обратите внимание на некоторые виды дуба, листва которых каждую осень будет встречать вас неповторимым рубиновым.