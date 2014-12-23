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Красный цвет в интерьере

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Kensington & Chelsea, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio Ванная комната в эклектичном стиле
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Какие ассоциации вызывает у вас красный цвет? Страсть, любовь, драма… Красный цвет, наряду с оранжевым, считаются одними из самых ярких и смелых цветов в цветовой палитре. Во все времена красный символизировал здоровье, храбрость и перемены. В последнее время дизайнеры старались избегать красного, не желая вступать в конфронтацию с бурными эмоциями, которые нередко может вызвать этот бескомпромиссный цвет. 

C красным цветом действительно стоит быть поосторожней. Его не рекомендуется использовать в качестве доминирующего цвета, его роль – сопровождающая. Поэтому  лучше всего просто добавить штихи и оттенки красного в приглушенную цветовую палитру интерьера. Для домов в средиземноморском стиле подойдут такие оттенки красного, как коралловый, аморантовый и малиновый. Если же вы захотите создать яркий контраст, введите оттенок кардинал в пространство, в котором доминирует белый цвет. Игра с красным – задача не из легких. Давайте подробнее рассмотрим несколько способов, как  добавить оттенки красного в интерьер и не нарушить гармонию пространства.

Новичкам всегда везет

Family Living homify Гостиная в стиле модерн
homify

Family Living

homify
homify
homify

Если вам никогда не приходилось экспериментировать со смелыми цветами, начните с малого. Например, набросьте красный плед на диван и посмотрите, насколько гармонично он впишется в пространство. Если почувствуете, что цвет пледа разрушает пространство, вы всегда сможете спрятать его назад в шкаф и продолжить экспериментировать с другими предметами интерьера – красный подсвечик, ваза или большая книга в красной обложке, небрежно оставленная на краю стола рядом с чашкой кофе.

Немного ретро

South London Apartment Bhavin Taylor Design Столовая комната в стиле модерн
Bhavin Taylor Design

South London Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

Пик популярности красного в интерьере пришелся на начало 60-х и продлился до середины 70-х. Некоторые элементы дизайна того времени постепенно начинают возвращаться, например, так называемые американские школьные шкафчики. Покрашенные в красный цвет, они уже совсем не ассоциируются с подростковыми комедиями о школьных буднях, а превращаются в яркий элемент интерьера в винтажном стиле.  Рисунки на абажурах лампы в приглушенных оттенках красного лишь подчеркивают главную роль, отведенную  красному шкафчику . Ключевое дизайнерское решение  в этой комнате – выделить крупный предмет интерьера с помощью красного цвета, сохранив при этом все остальные элементы композиции в неброских тонах.

Освежающий красный

House Lam , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Столовая комната в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Lam

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

В отличие от контрастного цветового решения на предыдущем изображении, в этом помещении дизайнер решил уйти от бледных тонов и украсить пространство насыщенными и глубокими цветами. В данном случае роль красного – наполнить пространство энергией и избежать камерного эффекта, который нередко создают бежевые и коричневые тона. Благодаря красным стульям пространство выглядит динамичнее, ярче и свежее.

Всегда хороший аппетит

Acton, London Laura Gompertz Interiors Ltd Кухня в стиле модерн Дерево Зеленый red splashback,green kitchen,island,glass wall cabinet,contemporary kitchen,wood worktop,white worktop
Laura Gompertz Interiors Ltd

Acton, London

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

Психологи уже давно пришли к выводу, что красный цвет стимулирует аппетит. Происходит это засчет едва заметного увеличения частоты сердечного ритма, что незамедлительно отражается на нашем желании продлить трапезу. Именно поэтому красный так часто присутствует в дизайне как небольших закусочных, так и сетевых ресторанов быстрого питания. Здесь простор для фантазии действительно безграничен. Вы можете провести толстую линию красного цвета посередине стены, приобрести красные столовые приборы или посуду, а также покрыть пол несколькими небольшими ковриками, выполненными в красных тонах.

Красота в деталях

Detail "Londinium" Wallpaper Graham&Brown Tracey Andrews Interiors Модерн
Tracey Andrews Interiors

Detail Londinium Wallpaper Graham&Brown

Tracey Andrews Interiors
Tracey Andrews Interiors
Tracey Andrews Interiors

Как мы писали выше, если вы делаете только первые шаги в украшении интерьера, экспериментируйте осторожно, вводите в интерьер элементы, убрать которые не составит большого труда. Решили, что в вашей комнате не хватает красного цвета? Поставьте на стол красную лампу. Как видно на изображении, красная лампа замечательно смотрится на столе из темного дерева в сочетании с черно-белыми обоями. Сочетание красного и темно-коричневого – это одно из самых распространенных сочетаний, которое используют дизайнеры, чтобы оживить помещения в монотонных цветах.

Красная любовь

Family Bathroom Matteo Bianchi Studio Ванная комната в эклектичном стиле
Matteo Bianchi Studio

Family Bathroom

Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio
Matteo Bianchi Studio

Если вы все же не решаетесь внести элемент красного в интерьер комнаты или кухни, возможно, ванная комната – это то самое пространство, в котором красный цвет будет выглядеть на своем месте. Возможно, пришло время заменить привычные белый и синий на цвет страсти и эротики. Самовлюбленный красный кардинальным образом изменит настроение ванной комнаты. Украсьте переднюю панель шкафчика прозрачным красным стеклом, добавьте красную подсветку в душевую кабину, и вы тут же почувствуете, что заходить в ванную комнату вам захочется чуть чаще.

На свежем воздухе

The "Courtyard" Garden, Kevin Cooper Garden Design Kevin Cooper Garden Design Сад в классическом стиле
Kevin Cooper Garden Design

The Courtyard Garden

Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design
Kevin Cooper Garden Design

Разумеется, красный цвет уместен не только внутри помещения, но и за его пределами. Если у вас есть сад, представьте, как здорово в нем будут смотреться деревья, листва которых круглый год будет радовать вас оттенками красного. Осуществить такую задумку в условиях нашего климата не так то просто, однако некоторые виды клена и яблоневых деревьев все же смогут подарить вам красный цвет в саду на протяжении практически всего года. А если вы войдете во вкус, обратите внимание на некоторые виды дуба, листва которых каждую осень будет встречать вас неповторимым рубиновым.

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