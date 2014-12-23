Красный цвет в интерьере

Какие ассоциации вызывает у вас красный цвет? Страсть, любовь, драма… Красный цвет, наряду с оранжевым, считаются одними из самых ярких и смелых цветов в цветовой палитре. Во все времена красный символизировал здоровье, храбрость и перемены. В последнее время дизайнеры старались избегать красного, не желая вступать в конфронтацию с бурными эмоциями, которые нередко может вызвать этот бескомпромиссный цвет.

C красным цветом действительно стоит быть поосторожней. Его не рекомендуется использовать в качестве доминирующего цвета, его роль – сопровождающая. Поэтому лучше всего просто добавить штихи и оттенки красного в приглушенную цветовую палитру интерьера. Для домов в средиземноморском стиле подойдут такие оттенки красного, как коралловый, аморантовый и малиновый. Если же вы захотите создать яркий контраст, введите оттенок кардинал в пространство, в котором доминирует белый цвет. Игра с красным – задача не из легких. Давайте подробнее рассмотрим несколько способов, как добавить оттенки красного в интерьер и не нарушить гармонию пространства.