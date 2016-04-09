Вдохновляющие белые кухни!

Перфекционистам посвящается – целая подборка вдохновляющих кухонь в белой цветовой гамме от дизайнеров homify, которые благодаря данному тренду добились особенной, искрящейся атмосферы в доме.
Кухня – самое важное место в квартире или доме, если в принципе можно выделить таковое. Она – стредоточие домашнего уюта, семейной идиллии, технологичной начинки и вашего стиля жизни! Посмотрев на вашу кухню, психолог сразу сможет понять, какой жизнью вы живете и что планируете на будущее.
Белая кухня символизирует простую, открытую, активную жизнь без каких-либо страхов или ностальгии по прошлому. Она, будто младенец, олицетворяет лучшую пору в вашей жизни – золотое время вашей семьи!
В этой потрясающая современной кухне чувствуешь себя, как на тихой сицилийской улочке вдали от центра города. Кажется, что ароматы пасты, базилика и лучшего кофе в твоей жизни навсегда останутся с тобой, а практичный дизайн-проект – лишь приятное дополнение.
Сочетание белых фасадов с кофейными и зеркальными – потрясающий вариант для кухни площадью 14-18 кв. метров. Столовую группу в данном случае лучше выбрать с круглым столом, а технику купить в стальных оттенках, а не белых.
Теплота стиля кантри не проходит даже при бело-голубой отделке. Здесь чувствуешь себя, будто живешь на природе, возле леса или озера. На этой британской кухне много и современных новинок – остров, панорамные двери-слайдеры и вытяжка, удачно вмонтированная в потолок и практически невидимая.
Эта восхитительная кухня в неоклассическом стиле отлично подойдет для любой типовой квартиры. Основа из строгих фасадов и стильной отделки, а также гламурная столовая группа с мягкими креслами – что может быть лучше, чем ужинать парадно каждый день?
Эта потрясающая и амбициозная кухня в стиле минимализм достойна интерьерного Оскара. В ней есть уместная самонадеянность и обаяние, которое видно невооруженным глазом.
Скандинавский стиль использует белый цвет в 80% случаев, и дизайн кухни здесь – не исключение. Отделка стен и потолка, основной цвет фасадов и фартука – белый здесь правит бал несомненно лаконично.
Этот потрясающий проект столовой в формате планировки открытого типа с гостиной выглядит очаровательно. Кажется, что белый цвет здесь не просто украшает, но и искрится, отражаясь в различных предметах декора.
Простой и стильный модерн выглядит отличным вариантом для большой кухни в загородном доме. Добавьте каменную столешницу и технику, и ваш кулинарная площадка готова!
Эта симпатичная кухня в стиле модерн выполнена из комбинированных фасадов розового и белого цветов. Бытовая техника и сантехника подобраны в цвет гарнитура, как и столовая группа. Особое внимание хочется уделить прекрасному решению по составу модулей – слева и справа от вытяжки мы найдем дополнительное открытое пространство, позволяющее использовать кухню более комфортабельно.
Шикарная кухня, будто сошедшая к нам с подиума, выглядит изысканным решением в дизайне интерьера в белом цвете. Сиреневый оттенок здесь является очаровательным акцентом, а пол из черного мрамора – логичным завершением фееричного и роскошного шоу.
Строгая кухня в стиле минимализм, которая была спроектирована для новой квартиры молодоженов в Ханты-Мансийске, смотрится очень современно! В ней есть изящество, присущее тонким линиям, и практичность 21-ого века.
Завершающим аккордом в нашей статье будет дизайн-проект столовой, идеально подходящий к белоснежной кухне. Пастельные оттенки нежного розового сорбета смотрятся прекрасной идеей для семейного интерьера.
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