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Вдохновляющие белые кухни!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom+, PAG Pracownia Architektury Głowacki PAG Pracownia Architektury Głowacki Гостиная в стиле модерн
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Перфекционистам посвящается – целая подборка вдохновляющих кухонь в белой цветовой гамме от дизайнеров homify, которые благодаря данному тренду добились особенной, искрящейся атмосферы в доме.

Кухня – самое важное место в квартире или доме, если в принципе можно выделить таковое. Она – стредоточие домашнего уюта, семейной идиллии, технологичной начинки и вашего стиля жизни! Посмотрев на вашу кухню, психолог сразу сможет понять, какой жизнью вы живете и что планируете на будущее.

Белая кухня символизирует простую, открытую, активную жизнь без каких-либо страхов или ностальгии по прошлому. Она, будто младенец, олицетворяет лучшую пору в вашей жизни – золотое время вашей семьи!

​Кофейная атмосфера

Dom w Holandii, Finchstudio Finchstudio Кухня в стиле модерн
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

В этой потрясающая современной кухне чувствуешь себя, как на тихой сицилийской улочке вдали от центра города. Кажется, что ароматы пасты, базилика и лучшего кофе в твоей жизни навсегда останутся с тобой, а практичный дизайн-проект – лишь приятное дополнение.

Сочетание белых фасадов с кофейными и зеркальными – потрясающий вариант для кухни площадью 14-18 кв. метров. Столовую группу в данном случае лучше выбрать с круглым столом, а технику купить в стальных оттенках, а не белых.

​Современный кантри

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Теплота стиля кантри не проходит даже при бело-голубой отделке. Здесь чувствуешь себя, будто живешь на природе, возле леса или озера. На этой британской кухне много и современных новинок – остров, панорамные двери-слайдеры и вытяжка, удачно вмонтированная в потолок и практически невидимая.

​Глянцевая неоклассика

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский Студия интерьерного дизайна happy.design Кухни в эклектичном стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни-гостиной в стиле неоклассика в пос. Краснодарский

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Эта восхитительная кухня в неоклассическом стиле отлично подойдет для любой типовой квартиры. Основа из строгих фасадов и стильной отделки, а также гламурная столовая группа с мягкими креслами – что может быть лучше, чем ужинать парадно каждый день?

​Минимализм с шиком

Killinchy, Interior360 Interior360 Кухня в стиле модерн
Interior360

Killinchy

Interior360
Interior360
Interior360

Эта потрясающая и амбициозная кухня в стиле минимализм достойна интерьерного Оскара. В ней есть уместная самонадеянность и обаяние, которое видно невооруженным глазом.

​Скандинавский стиль

Aménagement d'un appartement de 70m² - Paris, MadaM Architecture MadaM Architecture Кухня в стиле модерн
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

Скандинавский стиль использует белый цвет в 80% случаев, и дизайн кухни здесь – не исключение. Отделка стен и потолка, основной цвет фасадов и фартука – белый здесь правит бал несомненно лаконично.

​Изысканная симфония

Вид на кухню и часть гостиной Студия авторского дизайна ASHE Home Кухня в классическом стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Вид на кухню и часть гостиной

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Этот потрясающий проект столовой в формате планировки открытого типа с гостиной выглядит очаровательно. Кажется, что белый цвет здесь не просто украшает, но и искрится, отражаясь в различных предметах декора.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Практичный модерн

Villa für die zweite Lebenshälfte - Premiumqualität auf einer Ebene, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Кухня в стиле кантри
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Простой и стильный модерн выглядит отличным вариантом для большой кухни в загородном доме. Добавьте каменную столешницу и технику, и ваш кулинарная площадка готова!

Розовая конфетка

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 94 м2, 2015г, Artstyle Artstyle Кухня в стиле модерн
Artstyle

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 94 м2, 2015г

Artstyle
Artstyle
Artstyle

Эта симпатичная кухня в стиле модерн выполнена из комбинированных фасадов розового и белого цветов. Бытовая техника и сантехника подобраны в цвет гарнитура, как и столовая группа. Особое внимание хочется уделить прекрасному решению по составу модулей – слева и справа от вытяжки мы найдем дополнительное открытое пространство, позволяющее использовать кухню более комфортабельно.

Вдохновляющий люкс

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира 90 кв.м. в ЖК «Ласточкино гнездо»

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Шикарная кухня, будто сошедшая к нам с подиума, выглядит изысканным решением в дизайне интерьера в белом цвете. Сиреневый оттенок здесь является очаровательным акцентом, а пол из черного мрамора – логичным завершением фееричного и роскошного шоу.

​Брутальный урбанизм

Кухня-гостиная в контрастных черно белых тонах, Your royal design Your royal design Кухня в стиле минимализм Белый
Your royal design

Кухня-гостиная в контрастных черно белых тонах

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Строгая кухня в стиле минимализм, которая была спроектирована для новой квартиры молодоженов в Ханты-Мансийске, смотрится очень современно! В ней есть изящество, присущее тонким линиям, и практичность 21-ого века.

​Сила цвета

Dom+, PAG Pracownia Architektury Głowacki PAG Pracownia Architektury Głowacki Гостиная в стиле модерн
PAG Pracownia Architektury Głowacki

PAG Pracownia Architektury Głowacki
PAG Pracownia Architektury Głowacki
PAG Pracownia Architektury Głowacki

Завершающим аккордом в нашей статье будет дизайн-проект столовой, идеально подходящий к белоснежной кухне. Пастельные оттенки нежного розового сорбета смотрятся прекрасной идеей для семейного интерьера.

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