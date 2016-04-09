Вдохновляющие белые кухни!

Перфекционистам посвящается – целая подборка вдохновляющих кухонь в белой цветовой гамме от дизайнеров homify, которые благодаря данному тренду добились особенной, искрящейся атмосферы в доме.

Кухня – самое важное место в квартире или доме, если в принципе можно выделить таковое. Она – стредоточие домашнего уюта, семейной идиллии, технологичной начинки и вашего стиля жизни! Посмотрев на вашу кухню, психолог сразу сможет понять, какой жизнью вы живете и что планируете на будущее.

Белая кухня символизирует простую, открытую, активную жизнь без каких-либо страхов или ностальгии по прошлому. Она, будто младенец, олицетворяет лучшую пору в вашей жизни – золотое время вашей семьи!