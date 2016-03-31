​Террасы для перфекциониста

Долгожданное лето не за горами — самое время начать обустраивать собственное место под солнцем. Терраса является самым лучшим местом для отдыха на свежем воздухе. Их месторасположение обычно выбирают по южной стороне дома, что позволяет наслаждаться светом и теплом более продолжительное время. Формы террас, как и стили бывают самыми разными. Каждому типу декора присущи свои отличительные особенности дизайна. В этой книге идей мы поговорим именно об этом.
Терраса, выполненная в современном стиле подразумевает использование редких и простых деталей. Предпочтение отдается металлу, стеклу, композитам. Монохромный интерьер этой террасы полностью соответствует выбранному стилю, гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Акценты проставлены обивкой обеденных стульев и остальной мягкой мебели.
Простая, но довольно уютная терраса позволяет выпить чашечку кофе на свежем воздухе и насладиться уединением в лучах солнечных ванн. Даже если дом находится вдали моря, терраса может служить отличным напоминанием о средиземноморском уюте и дружелюбии.
Терраса — простой, но при этом эффективный способ расширить жилую площадь. При этом она может быть как заложена в проект первоначально, так и добавлена к уже имеющемуся дому. Пространство этого проекта разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца, укрыться в тени, устроить ужин для друзей или вечеринку возле бассейна.
Как и в моде, основополагающим в эклектичном стиле является буйство орнаментов, сочетания мебели и аксессуаров на грани чудачества, а также полная свобода самовыражения. Стоит помнить, что на сегодняшний день в эклектике не существует определенных правил и каждый может создавать стиль интерьера под стать собственным желаниям и возможностям.
Тропический стиль отображает традиции многих культур и обычаев, которые сплелись воедино, сформировав невероятно притягательный образ. Оформленный в уравновешенной манере интерьер террасы отличается спокойствием и непринуждённостью.
Хозяева этой квартиры на последнем этаже являются не просто обладателями современного жилья, но и великолепной террасы на крыше. Традиционное напольное покрытие хорошо смотрится с яркой обивкой мебели. Собственное место занимают растения в деревянных кадках. Дизайнеры не стали дополнять террасу экстравагантными предметами а, сохранив фокус внимания на открывающемся взору городском пейзаже.
Нет ничего приятнее ужина летним вечером в компании друзей или родственников на собственной террасе. Даже если вы предпочитаете что-то более сдержанное, она может оставаться местом для общения и отдыха. В этом проекте нам приглянулась гармония террасы и бассейна, расположенного возле дома. Наличие водоема, бассейна, джакузи или искусственного пруда всегда впечатляет.