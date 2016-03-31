​Террасы для перфекциониста

Терраса — простой, но при этом эффективный способ расширить жилую площадь. При этом она может быть как заложена в проект первоначально, так и добавлена к уже имеющемуся дому. Пространство этого проекта разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца, укрыться в тени, устроить ужин для друзей или вечеринку возле бассейна.