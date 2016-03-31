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​Террасы для перфекциониста

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casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Балкон и терраса в стиле модерн
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Долгожданное лето не за горами — самое время начать обустраивать собственное место под солнцем. Терраса является самым лучшим местом для отдыха на свежем воздухе. Их месторасположение обычно выбирают по южной стороне дома, что позволяет наслаждаться светом и теплом более продолжительное время. Формы террас, как и стили бывают самыми разными. Каждому типу декора присущи свои отличительные особенности дизайна. В этой книге идей мы поговорим именно об этом.

1. Современный стиль

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Балкон и терраса в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Терраса, выполненная в современном стиле подразумевает использование редких и простых деталей. Предпочтение отдается металлу, стеклу, композитам. Монохромный интерьер этой террасы полностью соответствует выбранному стилю, гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Акценты проставлены обивкой обеденных стульев и остальной мягкой мебели.

2. Средиземноморская радость

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Терраса в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Простая, но довольно уютная терраса позволяет выпить чашечку кофе на свежем воздухе и насладиться уединением в лучах солнечных ванн. Даже если дом находится вдали моря, терраса может служить отличным напоминанием о средиземноморском уюте и дружелюбии.

3. Минималистичные красоты

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura Балкон и терраса в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Терраса — простой, но при этом эффективный способ расширить жилую площадь. При этом она может быть как заложена в проект первоначально, так и добавлена к уже имеющемуся дому. Пространство этого проекта разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца, укрыться в тени, устроить ужин для друзей или вечеринку возле бассейна.

4. Чудная эклектика

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos Балконы и веранды в эклектичном стиле
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

Как и в моде, основополагающим в эклектичном стиле является буйство орнаментов, сочетания мебели и аксессуаров на грани чудачества, а также полная свобода самовыражения. Стоит помнить, что на сегодняшний день в эклектике не существует определенных правил и каждый может создавать стиль интерьера под стать собственным желаниям и возможностям.

5. Нежность тропиков

homify Веранда и терраса в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

Тропический стиль отображает традиции многих культур и обычаев, которые сплелись воедино, сформировав невероятно притягательный образ. Оформленный в уравновешенной манере интерьер террасы отличается спокойствием и непринуждённостью.

6. Классика в действии

Apartamento tipo cobertura, Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores Балкон и терраса в классическом стиле
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores
Sandra Pompermayer Arquitetura e Interiores

Хозяева этой квартиры на последнем этаже являются не просто обладателями современного жилья, но и великолепной террасы на крыше. Традиционное напольное покрытие хорошо смотрится с яркой обивкой мебели. Собственное место занимают растения в деревянных кадках. Дизайнеры не стали дополнять террасу экстравагантными предметами а, сохранив фокус внимания на открывающемся взору городском пейзаже.

7. Колониальный колорит

Casa de la Luz, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Терраса в колониальном стиле
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Нет ничего приятнее ужина летним вечером в компании друзей или родственников на собственной террасе. Даже если вы предпочитаете что-то более сдержанное, она может оставаться местом для общения и отдыха. В этом проекте нам приглянулась гармония террасы и бассейна, расположенного возле дома. Наличие водоема, бассейна, джакузи или искусственного пруда всегда впечатляет.

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