6 советов по оформлению спальни в черном цвете

Черная спальня — очень нестандартное решение, которое в последнее время приобретает все больше поклонников. Черные тона способны превратить спальню в таинственное и загадочное помещение. Но, чтобы черный цвет не стал удручающе мрачным, его необходимо разбавлять яркими светлыми пятнами.
Черный цвет в интерьере спальни – это выбор решительных людей, которые не боятся смелых экспериментов и неординарных дизайнерских решений. Если вы относите себя к их числу, то, учитывая все ниже приведенные рекомендации, можете смело приступать к воплощению такого стильного оформления, которое будет ярко свидетельствовать о вашем изысканном вкусе.
В интерьере черного цвета особое внимание должно уделяться мебели. Наиболее эффектно будет смотреться белая или черная мебель, при этом черная, чтобы не потеряться на фоне темных стен, предпочтительнее в глянцевом исполнении.
Если черного в комнате много, предметов мебели белого цвета также должно быть много. Если черный является акцентным – мебель также должна быть черной.
Спальня в черном цвете может быть очень спокойной и уютной, при этом будет выглядеть очень современно и стильно. Многое зависит от личного восприятия, однако довольно большое количество людей прекрасно чувствуют себя в комнатах с темными стенами. Они создают ощущение защищенности от внешнего мира.
Спальня в черном цвете обладает целым рядом преимуществ:
- Избавляет от бессонницы. В более темной комнате проще заснуть, поскольку эффект затемнения, создаваемый таким дизайном, способствует выработке гормона сна. Но все же нежелательно выбирать оформление в черном цвете тем, кто склонен к депрессиям.
- Предоставляет широкий простор для творчества. Черный цвет в интерьере спальни в зависимости от сделанных акцентов может выражать различные настроения: от мистики и загадочности до строгой аскетичности или, наоборот, чарующей страсти. Но если вы сторонник воздушной легкости, то стоит отдать предпочтение иному оформлению.
- Вносит особую романтичность. У арабов черный цвет ассоциируется с глазами возлюбленной и сердечной любовью. Выбирая этот цвет для оформления спальни с учетом правильного подбора цветовых комбинаций, вы можете превратить комнату в удивительный маленький мир, где царит любовь. Черно-белый дизайн спальни – это сочетание двух противоположностей, что идеально вписывается в концепцию «инь» и «ян» и подчеркивает гармонию взаимоотношений.
- Выражает индивидуальность. Спальня, дизайн которой выполнен в черном цвете, всегда производит впечатляющий эффект. Такой интерьер оригинален и во многом подчеркивает индивидуальные черты владельцев спальни. Если дерзкие решения — ваш «конек», то смело делайте выбор в пользу такого цветового оформления.
При оформлении интерьера черной спальни необходимо очень тщательно подойти к выбору цветов-партнеров. Хотя формально черный сочетается со всей цветовой гаммой, не каждый цвет подойдет для создания спокойной и уютной обстановки, некоторые сочетания излишне напрягают нервную систему.
- Черный и белый цвет в спальне - это классическое сочетание. Подойдет как для классических интерьеров, так и для современных стилей (минимализм, хай-тек или лофт).
- Черный и золотой создадут королевский интерьер. Такое сочетание с успехом используется в классических интерьерах, и создает приподнятую, торжественную атмосферу.
- Темные цвета, в частности зеленый, коричневый, синий и их оттенки не стоит комбинировать с черным при разработке дизайна черной спальни. Если вам очень хочется иметь именно эти цвета, выбирайте их разбеленные варианты. Подходящими будут, к примеру, салатовый, бежевый или пастельный голубой.
- Активные цвета спектра – красный, желтый и оранжевый – лучше использовать только в качестве акцентных, добавляя отдельные элементы. Еще лучше, если эти цвета также будут разбеленными.
- Черный эффектно сочетается с бело-розовыми оттенками, такие интерьеры очень элегантны, и подходят для уверенных в себе женщин.
В черной спальне важно продумать освещение. Черный поглощает все цвета спектра, поэтому света в такой комнате должно быть намного больше, чем там, где стены выкрашены в светлые тона.
Одного центрального подвеса или люстры мало, необходимо тщательно продумать световую схему, и лучше, если она будет включать в себя несколько уровней. Например, можно использовать подсветку по периметру, вдоль карниза, подсветить мебель – шкафы, кровати, полки.
Используйте светильники-споты на потолке, а также лампы, дающие направленный свет для освещения отдельных участков стен. Особенное внимание на те их участки, где отсутствуют декоративные элементы светлых тонов.
Черные шторы в спальню лучше выбирать не однотонные, а с контрастным рисунком. Но если хочется создать свою особую вселенную с иллюзией отчуждения от всего мира, то можно выбрать и монохромный вариант. Если строго черные шторы позволяют достичь именно такого эффекта, то однотонные белоснежные позволяют визуально расширить пространство небольшой спальни.
Черный цвет в интерьере спальни в сочетании с белым способен сгладить различные недостатки помещения.
При дизайне маленькой спальни лучше всего использовать оформление черного потолка и белых стен, что позволит создать эффект визуального расширения комнаты. Также следует помнить, что черный цвет в таком случае должен быть в меньшинстве, тогда как лидерство предназначается белому и иным дополняющим тонам.
Для спальни с низким потолком наиболее выгодным окажется оформление стен и пола в белом цвете, а для контраста с ними хорошо использовать черную дверь. Это позволит создать эффект более высоких стен.
Если помещение спальни излишне вытянуто, то дизайн узких белых (черных широких) стен позволит придать комнате квадратные очертания.
Как вы видите, воплотить в реальность дизайн любой мечты не так уж сложно!