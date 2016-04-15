6 советов по оформлению спальни в черном цвете

При оформлении интерьера черной спальни необходимо очень тщательно подойти к выбору цветов-партнеров. Хотя формально черный сочетается со всей цветовой гаммой, не каждый цвет подойдет для создания спокойной и уютной обстановки, некоторые сочетания излишне напрягают нервную систему.

- Черный и белый цвет в спальне - это классическое сочетание. Подойдет как для классических интерьеров, так и для современных стилей (минимализм, хай-тек или лофт).

- Черный и золотой создадут королевский интерьер. Такое сочетание с успехом используется в классических интерьерах, и создает приподнятую, торжественную атмосферу.

- Темные цвета, в частности зеленый, коричневый, синий и их оттенки не стоит комбинировать с черным при разработке дизайна черной спальни. Если вам очень хочется иметь именно эти цвета, выбирайте их разбеленные варианты. Подходящими будут, к примеру, салатовый, бежевый или пастельный голубой.

- Активные цвета спектра – красный, желтый и оранжевый – лучше использовать только в качестве акцентных, добавляя отдельные элементы. Еще лучше, если эти цвета также будут разбеленными.

- Черный эффектно сочетается с бело-розовыми оттенками, такие интерьеры очень элегантны, и подходят для уверенных в себе женщин.