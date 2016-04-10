Строительство сауны: сколько это будет стоить?

Само сооружение, что естественно, потребует, куда больших расходов. Опять же немаловажным в расходной части будет то, какого статуса задумана сауна и из какого основного материалом она будет возводиться.

Кирпич или камень является, пожалуй, самым доступным по стоимости материалом. Для скромного бюджетного варианта этот материал будет самым подходящим. Но это, скорее всего исключение из правил, так как классическим было и есть все же сооружение сауны из древесины.

Стоимость дерева находится в прямой зависимости от сорта и свойств. Щадящими ваш бюджет, будут часто используемые строителями бань и саун сосна, ель, осина и липа. Они обладают всеми необходимым набором качеств и прекрасно подходят для сауны.

Лиственница, кедр и дуб более дорогостоящи, но потраченные средства на брус или бревно из этого дерева, окупятся впоследствии долговечностью и надежностью.

Крыша, являющаяся естественным завершением сооружения, требует зачастую весомых расходов. Стропильная конструкция, потолочные перекрытия и кровля должны быть выполнены из не менее надежного и долговечного материала, чем стены сауны. К тому же крыша кроме надежности в обязательном порядке утепляется, для максимальной теплоизоляции внутренних помещений.

Внутренняя отделка включает в себя обшивку стен и потолка шпоном или вагонкой, и подведение всех коммуникаций. Варьироваться вид внутри может от самого простого и чуть ли ни аскетичного, до самого роскошного, пропорционально этому варьируется и стоимость отделки.