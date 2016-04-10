Строительство сауны: сколько это будет стоить?

Любое строительство – это, прежде всего покупка и заготовка строительных материалов, а соответственно и расходы на них денежных средств. Относится данное правило и к сооружению собственной сауны. При этом желательно придерживаться «золотой середины» – максимально возможная экономия денег, в сочетании с покупкой качественных стройматериалов и полномасштабным воплощением проекта запланированной постройки.
Сауна требует неуклонного соблюдения определенных стандартов при строительстве. Только тогда она сможет соответствовать в полной мере своему предназначению. Касается это и подбора материалов. Главенствует здесь, прежде всего их качественная составляющая. Ведь та же самая древесина, из которой в основной своей массе строятся сауны, выбирается исходя из требований к ее характеристикам, это и порода дерева, плотность и прежде всего способность противостоять постоянной повышенной влажности. Поэтому и экономия на приобретении материалов должна быть разумной, отнюдь не в ущерб качества самой сауны.
Само сооружение, что естественно, потребует, куда больших расходов. Опять же немаловажным в расходной части будет то, какого статуса задумана сауна и из какого основного материалом она будет возводиться.
Кирпич или камень является, пожалуй, самым доступным по стоимости материалом. Для скромного бюджетного варианта этот материал будет самым подходящим. Но это, скорее всего исключение из правил, так как классическим было и есть все же сооружение сауны из древесины.
Стоимость дерева находится в прямой зависимости от сорта и свойств. Щадящими ваш бюджет, будут часто используемые строителями бань и саун сосна, ель, осина и липа. Они обладают всеми необходимым набором качеств и прекрасно подходят для сауны.
Лиственница, кедр и дуб более дорогостоящи, но потраченные средства на брус или бревно из этого дерева, окупятся впоследствии долговечностью и надежностью.
Крыша, являющаяся естественным завершением сооружения, требует зачастую весомых расходов. Стропильная конструкция, потолочные перекрытия и кровля должны быть выполнены из не менее надежного и долговечного материала, чем стены сауны. К тому же крыша кроме надежности в обязательном порядке утепляется, для максимальной теплоизоляции внутренних помещений.
Внутренняя отделка включает в себя обшивку стен и потолка шпоном или вагонкой, и подведение всех коммуникаций. Варьироваться вид внутри может от самого простого и чуть ли ни аскетичного, до самого роскошного, пропорционально этому варьируется и стоимость отделки.
Вознамерившись построить сауну, следует еще на этапе проектирования определиться с категорией стройматериалов, из которых и будет складываться общая стоимость. Поэтому вполне нужно четко понимать, какой категории сауна вам нужна. И исходя уже из этого, подбирать материалы того уровня и класса, что будут ему полностью соответствовать.
Так, дерево в прямой зависимости от его породы и эксплуатационных характеристик, с учетом конкретного предназначения, может заметно разниться в цене. Если сама сауна подразумевается попроще, то для сруба и отделки вполне подойдут не такие уж заоблачно дорогие ель, сосна или излюбленная, традиционная липа. Внешний и внутренний фактурный вид такой сауны будет более чем впечатляющим. Хвойные породы, такие как ель и сосна отлично ведут себя в условиях влажности и повышенных температур. Единственный минус – это периодические выделения смолы, содержащейся в их порах. Липа же вообще имеет грандиозный лечебный эффект для легких. Отделка сауны вагонкой из этих пород дерева также создаст особую атмосферу и аромат, бревенчатой или брусчатой сауны, даже в том случае, если она строилась из более дешевых материалов, например из камня или кирпича.
Когда сауна планируется более высокого класса, то в ход идет куда более дорогостоящая древесина. В расчет берутся и эстетические и качественные характеристики.
Обладая сверхпрочностью и долговечностью, такие породы деревьев как лиственница, сибирский кедр и дуб становятся строительным материалом для таких саун. Стоимость этой древесины значительно выше, но и запас прочности и влагостойкости несравним с другими. Особенно в этом ряду подобными качествами выделяется лиственница. Своеобразным внешним привлекательным видом выделяется сибирский кедр. Отделка из кедровых досок придаст сауне благородный и шикарный вид. В этом случае цена на такой стройматериал явно и полностью себя оправдывает.
Немаловажной статьей расходов при постройке сауны являются расходы на фундамент.
Тип фундамента, необходимые элементы и материалы напрямую влияют на сумму денежных расходов на него. Как показывает практика при строительстве, не менее трети средств уходит на фундамент. Поэтому при недостаточно большом бюджете важно задуматься о минимизации таких расходов.
Самым недорогостоящим вполне можно считать свайный фундамент. Для его монтажа потребуются специальные сваи и металлические швеллеры. Он быстро монтируется и уже через самое короткое время готов к возведению на нем основного строения сауны.
Далее следуют более затратные типы фундамента, это ленточный, столбчатый и плитный. Здесь ориентироваться нужно на размер будущей сауны. Исходя из этого расчитать и количество требуемых компонентов для фундамента. Так как для строительства ленточного фундамента требуются, цемент, песок, щебень, доборные элементы армирования, то в совокупности повышается итоговая сумма его стоимости. Столбчатый фундамент также состоит из нескольких компонентов, имеет аналогичную стоимость, а по надежности практически идентичен ленточному.
Имея в наличии некоторое количество средств, распределить их на постройку сауны грамотно и с пользой, не составит особых трудностей. Прежде всего, стоит провести точные расчеты стоимости и требуемого количества строительного материала, сообразно готового проекта сауны. Можно разделить бюджет не несколько частей, и провести закупку материалов для каждого этапа строительства по отдельности. Точный расчет и направленное распределение бюджетных средств поможет избежать недочетов или нехватки материалов в самый разгар строительства. В некоторых обстоятельствах, при недостатке средств, для закупки, выходом из ситуации будет постепенная, частичная закупка стройматериалов. Это позволит по ходу строительства, не останавливая его, обеспечить поступление всех необходимых составляющих.
Сауна среднего уровня являет собой усредненное во всех отношениях строение, в контексте, прежде всего класса строительства, отделки и оборудования. Средний уровень, могут позволить себе большинство решивших построить внутридомовую или отдельную сауну. Не самое последнее внимание, прежде всего, уделяется древесине. Учитываются главные ее показатели – плотность и влагостойкость, наряду с достойным эстетическим видом. Цены на строительство сауны бюджетного уровня складываются из предстоящего фронта работ и используемых строительных материалов. Кроме непосредственной постройки, сауна потребует снабжения необходимым оборудованием. К нему, прежде всего, стоит отнести эффективную электрическую каменку или современную дровяную печь. А это включается в общие расходы на строительство сауны. Сауна в доме обойдется значительно дешевле, так как, по сути, потребует только перестройки и отделки комнаты под нее, поэтому вполне реально уложиться в цену 150 тыс рублей. Если же сауна строится с нуля, то цена может доходить до 300 тыс рублей и выше.
Замечательным решением при создании сауны дома можно назвать сборные или так называемые модульные сауны. Они продаются уже в виде готового для сборки комплекта. Для этого требуется лишь подготовить помещение, где планируется проводить монтаж. Затраты на модульную сауну будут ниже чем на сауну построенную обычным способом, к тому же немаловажным бонусом в этом случае станет мобильность при сборке. Такая сауна может быть готова уже в течение нескольких часов. Это преимущественный вариант для тех, кто хочет за самый короткий срок и без строительного «хаоса» в доме, построить парилку, по сути, ничем не уступающую полноценным саунам.