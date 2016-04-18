Дизайн кухни: преимущества L-образной планировки

Кухня в форме буквы L решает вопрос оптимизации углового пространства. Такая планировка является отличным выбором и для маленьких, и для средних по размеру помещений. Рабочие поверхности L-образной кухни примыкают друг к другу под прямым углом, образуют подобие буквы L. Стороны угла могут быть сколько угодно длинными, но если их длина не будет превышать 3,5–4,5 м, то это позволит вам использовать пространство с большой эффективностью.

Кухня такой формы поможет вам избежать лишней суеты. Данная кухня не будет проходной зоной, поскольку это просто невозможно. Более того, вы можете легко добавить в нее обеденную зону и многочисленные рабочие зоны. Но не стоит выбирать этот тип планировки, если у вас большая кухня, для которой можно использовать другие виды оформления, например, островное. Для дизайна угловой кухни требуется учет почти каждой детали, особенно если помещение имеет небольшой размер. Однако учитывая важные нюансы, соблюдая стилистическую выдержанность и грамотный декор, вы сможете сделать рабочую зону предметом своей гордости.

Угловая планировка кухни очень удобна, а потому именно ее выбирают для многих проектов. Она подходит как для просторного, так и для компактного помещения. В настоящее время без нее не может обходиться ни одна квартира-студия, так как именно угловой вид планировки помогает сэкономить пространство.