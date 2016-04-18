Дизайн кухни: преимущества L-образной планировки

Кухня в форме буквы L решает вопрос оптимизации углового пространства. Такая планировка является отличным выбором и для маленьких, и для средних по размеру помещений. Рабочие поверхности L-образной кухни примыкают друг к другу под прямым углом, образуют подобие буквы L. Стороны угла могут быть сколько угодно длинными, но если их длина не будет превышать 3,5–4,5 м, то это позволит вам использовать пространство с большой эффективностью.
Кухня такой формы поможет вам избежать лишней суеты. Данная кухня не будет проходной зоной, поскольку это просто невозможно. Более того, вы можете легко добавить в нее обеденную зону и многочисленные рабочие зоны. Но не стоит выбирать этот тип планировки, если у вас большая кухня, для которой можно использовать другие виды оформления, например, островное. Для дизайна угловой кухни требуется учет почти каждой детали, особенно если помещение имеет небольшой размер. Однако учитывая важные нюансы, соблюдая стилистическую выдержанность и грамотный декор, вы сможете сделать рабочую зону предметом своей гордости.
Угловая планировка кухни очень удобна, а потому именно ее выбирают для многих проектов. Она подходит как для просторного, так и для компактного помещения. В настоящее время без нее не может обходиться ни одна квартира-студия, так как именно угловой вид планировки помогает сэкономить пространство.
Г- или L-образная форма кухонной мебели позволяет с легкостью зонировать пространство, выделяя саму кухню и обеденную группу, места для хранения. Такая планировка позволяет максимально задействовать угол. Функциональные модели кухонных гарнитуров вместе с современными механизмами могут превратить угловую зону в удобное место для хранения.
В угловом кухонном гарнитуре вполне хватает шкафчиков для размещения всего нужного. Они могут быть закрытыми или же иметь вид навесных полочек. Половину углового гарнитура нередко оснащают только нижними шкафчиками, а остальная часть включает и верхние шкафы. Допустима игра с размещением шкафов. Их можно подвешивать как линейно, так и асимметрично. Но при их установке нужно учитывать общий дизайн и особенности стиля угловой кухни.
Угловая кухня очень эргономична. Именно ей отводится роль создавать удобный для непосредственного использования треугольник: плита — холодильник — раковина. Очень важно, чтобы эти три «вершины» располагались в непосредственной близости, но при этом не мешали передвижению и работе.
Благодаря выдвижным или карусельным полочкам и эргономичным зонам стоимость угловой кухни поднимется где-то на 15%. Но скоро эти затраты полностью окупятся невероятным удобством использования. При желании угловую зону можно занять еще одной раковиной или же плитой. Размещение элементов в угловой кухне может очень разниться. Сам угол по мнению дизайнеров разумно занять все же мойкой. Вполне возможен ее монтаж с небольшим сдвигом в одну или другую сторону (все зависит от выбранного типа раковины и количества чаш). Сверху обычно размещают шкафчик со встроенной сушилкой.
Если вы предпочитаете использовать разные материалы для столешниц, то такая планировка является идеальным вариантом для этого. Дизайн угловой кухни с окном дает возможность расположить одну часть гарнитура вдоль него. Тогда столешница будет хорошо освещена естественным образом, поэтому в таком случае можно использовать темные цвета для нее. Так можно максимально применить все ресурсы небольшого помещения, избегая загромождения и делая интерьер рабочей зоны более функциональным и оригинальным.
Достаточно уместна на угловой кухне небольшая островная зона, ее можно задействовать в качестве рабочей поверхности или расположить на ней варочную поверхность либо раковину. При этом нужно учитывать размеры помещения. Делать остров на кухне с такой планировкой, площадью менее 12 м, не разумно.
Угловые кухонные гарнитуры очень компактны, что весьма актуально для небольших квартир. Особенно важно, чтобы рабочая зона имела вид квадрата, а не прямоугольника. При самостоятельном создании дизайна угловой кухни нужно учитывать, что раковина или варочная поверхность, поставленная в углу, требует дополнительного света. Нужно, чтобы основной свет падал именно на функциональную зону. Самый подходящий вариант — это использовать светильники, встроенные в навесные модули. Дизайн угловой кухни нередко включает барную стойку, которая лаконично продолжает кухонный гарнитур. Она может прикрепляться к стене или выноситься в центр помещения. Обычно ее дополняют высокие стулья.
Таким образом, далеко не все имеют большие кухни, для многих и 10 метров — это подарок. В малогабаритных квартирах компактные угловые кухни — это самый приемлемый вариант. С их помощью маленькое помещение можно сделать максимально функциональным и удобным. Но главное — суметь расставить все необходимое на такой кухне, сохраняя атмосферу уюта, спокойствия и комфорта. Правильно расставленные акценты и хорошо продуманный дизайн угловой кухни может до неузнаваемости преобразить как маленькое помещение, так и просторное.