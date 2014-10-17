Дизайнерская кухня в одном цвете

На кухне не должно быть скучно! Чтобы готовить и вкушать пищу с удовольствием, измените стиль вашей кухни, добавив всего один яркий цвет в ее монотонную цветовую гамму. Эта Книга идей подскажет, как зажечь пространство новыми красками, приятно удивив домашних и гостей . Немного фантазии, и кухня станет настоящим сердцем вашего дома.
Синий традиционно считался неподходящим цветом для кухни, однако совсем недавно он неожиданно вошел в моду. Дизайнеры придумали, как сделать так, чтобы холодный по своей природе синий цвет, внес немного теплоты в интерьер кухни. Правильно подобранный оттенок синего напоминает нам о путешествиях и вдохновляет на кулинарные эксперименты. Каждый эксперимент может превратиться в новое увлекательное гастрономическое путешествие. Нежно-голубая подсветка создаст атмосферу романтики, бирюзовая внесет элементы поп-арта, а персидская синь будет каждый раз поднимать ваше настроение и мотивировать вести активный образ жизни.
Зеленый цвет – цвет пробуждения природы, цвет надежды и спокойствия. При идеальной комбинации с традиционным для кухни белым цветом, покрашенная в зеленый стена, превратит вашу кухню в царство вечной молодости и весны.
Желтый – это теплый цвет, который может украсить любой интерьер. Чаще всего его используют в комнатах, в которых окна выходят на северную сторону. Желтый ассоциируется со светом, гармонией и доброжелательностью. Он прекрасно подходит для кухни или обеденной комнаты. Глядя на изображение сверху, у нас возникает лишь одно желание – поскорее сесть с друзьями за этот столик и начать задушевную беседу в ожидании вкусного обеда. Желтый цвет в сочетании с отсутствием жестких геометрических форм, делает интерьер кухни мягким и жизнерадостным. Пусть яркое, солнечное лето каждый цень царит на вашей кухне!
Когда мы задумываемся об украшении кухни, оранжевый цвет вряд ли станет первым цветом, который придет на ум. А зря! Оранжевый – это цвет веселья, взрыва положительных эмоций. Оранжевый ассоциируется с разгаром лета, палящим солнцем, спелыми фруктами, здоровьем и бодростью духа! Введите оранжевый цвет в интерьер кухни, и вот увидите… вам тут же захочется перейти на здоровое питание, пить свежевыжатые соки, совершать пробежки по утрам и наслаждаться жизнью каждую минуту.
Эта кухня для тех, кто предпочитает трапезничать по-королевски. Благородный лиловый цвет мебели с золотой окантовкой превратят скромную кухню в королевский обеденный зал, в котором не готовят, а творят, не ужинают, а вкушают пищу богов. Без сомнения, эта кухня в дворцовом стиле поразит ваших гостей.
Глядя на это изображение, невольно задаешься вопросом, в каком же все-таки цвете выполнена подсветка на этой кухне. Сиреневый, лиловый или фиолетовый? Похоже, что это – комбинация всех трех цветов, и, надо сказать, очень удачная комбинация. Современный минималистичный стиль фьюжн, раскованный и таинственный. В таком интерьере хочется пить вино и делиться чем-то очень личным и сокровенным.
Белый и черный являются наиболее часто используемыми цветами в интерьере кухни. Союз этих цветов практически всегда оказывается долгим и благополучным. Как видно на изображении, лаконичная красота черно-белой кухни не имеет времени. Кухня выглядит просторной, элегантной и минималистичной. Таких характеристик интерьера непросто добиться, используя другие сочетания цветов. Строгие черные линии подчеркивают динамичный характер и активную жизненную позицию владельца этой кухни.