Дизайнерская кухня в одном цвете

Желтый – это теплый цвет, который может украсить любой интерьер. Чаще всего его используют в комнатах, в которых окна выходят на северную сторону. Желтый ассоциируется со светом, гармонией и доброжелательностью. Он прекрасно подходит для кухни или обеденной комнаты. Глядя на изображение сверху, у нас возникает лишь одно желание – поскорее сесть с друзьями за этот столик и начать задушевную беседу в ожидании вкусного обеда. Желтый цвет в сочетании с отсутствием жестких геометрических форм, делает интерьер кухни мягким и жизнерадостным. Пусть яркое, солнечное лето каждый цень царит на вашей кухне!