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Дизайнерская кухня в одном цвете

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homify Кухня в стиле модерн
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На кухне не должно быть скучно!  Чтобы готовить и вкушать пищу с удовольствием,  измените стиль вашей кухни, добавив всего один яркий цвет в ее монотонную цветовую гамму. Эта Книга идей подскажет, как зажечь пространство новыми красками, приятно удивив домашних и гостей .  Немного фантазии, и кухня станет настоящим сердцем вашего дома.

Синий цвет в интерьере кухни

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Кухня в стиле модерн
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Синий традиционно считался неподходящим цветом для кухни, однако совсем недавно он неожиданно вошел в моду. Дизайнеры придумали, как сделать так, чтобы холодный по своей природе синий цвет, внес немного теплоты в интерьер кухни.  Правильно подобранный оттенок синего напоминает нам о путешествиях и вдохновляет на кулинарные эксперименты. Каждый эксперимент может превратиться в новое увлекательное гастрономическое путешествие.  Нежно-голубая подсветка создаст атмосферу романтики, бирюзовая внесет элементы поп-арта, а персидская синь будет каждый раз поднимать ваше настроение и мотивировать вести активный образ жизни. 

Зелень природы

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Зеленый цвет – цвет пробуждения природы, цвет надежды и спокойствия. При идеальной комбинации с традиционным для кухни белым цветом, покрашенная в зеленый стена, превратит вашу кухню в царство вечной молодости и весны.

Радостный желтый

MR & MRS KNOWLES KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens Кухня в стиле модерн
Diane Berry Kitchens

MR & MRS KNOWLES KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Желтый – это теплый цвет, который может украсить любой интерьер. Чаще всего его используют в комнатах, в которых окна выходят на северную сторону. Желтый ассоциируется со светом, гармонией и доброжелательностью. Он прекрасно подходит для кухни или обеденной комнаты. Глядя на изображение сверху, у нас возникает лишь одно желание – поскорее сесть с друзьями за этот столик и начать задушевную беседу в ожидании вкусного обеда. Желтый цвет в сочетании с отсутствием жестких геометрических форм, делает интерьер кухни мягким и жизнерадостным. Пусть яркое, солнечное лето каждый цень царит на вашей кухне!

Оранжевый взрыв

PROJETO COZINHA COLORIDA, Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo Кухонные блоки Многоцветный
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo
Adriana Scartaris: Design e Interiores em São Paulo

Когда мы задумываемся об украшении кухни, оранжевый цвет вряд ли станет первым цветом, который придет на ум. А зря! Оранжевый – это цвет веселья, взрыва положительных эмоций. Оранжевый ассоциируется с разгаром лета, палящим солнцем, спелыми фруктами, здоровьем и бодростью духа! Введите оранжевый цвет в интерьер кухни, и вот увидите… вам тут же захочется перейти на здоровое питание, пить свежевыжатые соки, совершать пробежки по утрам и наслаждаться жизнью каждую минуту.

Королевский стиль

Cantù Kitchen, elisalage elisalage Кухня в классическом стиле
elisalage

elisalage
elisalage
elisalage

Эта кухня для тех, кто предпочитает трапезничать по-королевски. Благородный лиловый цвет мебели с золотой окантовкой превратят скромную кухню в королевский обеденный зал, в котором не готовят, а творят, не ужинают, а вкушают пищу богов. Без сомнения, эта кухня в дворцовом стиле поразит ваших гостей.

Кухня в стиле фьюжн

Denkendorf | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Глядя на это изображение, невольно задаешься вопросом, в каком же все-таки цвете выполнена подсветка на этой кухне. Сиреневый, лиловый или фиолетовый? Похоже, что это – комбинация всех трех цветов, и, надо сказать, очень удачная комбинация. Современный минималистичный стиль фьюжн, раскованный и таинственный. В таком интерьере хочется пить вино и делиться чем-то очень личным и сокровенным.

Черное и белое

Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni Кухня
Agence Glenn Medioni

Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni

Белый и черный являются наиболее часто используемыми цветами в интерьере кухни. Союз этих цветов практически всегда оказывается долгим и благополучным. Как видно на изображении, лаконичная красота черно-белой кухни не имеет времени.  Кухня выглядит просторной,  элегантной и минималистичной. Таких характеристик интерьера непросто добиться,  используя другие сочетания цветов.  Строгие черные линии подчеркивают динамичный характер и активную жизненную позицию владельца этой кухни. 

Облицовка металлом

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