Шебби-шик больше не в моде – правда или ложь?

Это чистейшая правда. Вы можете испытывать неописуемый восторг от просмотра фотографий интерьеров в стиле шебби, но вселиться в такую фотографию – совсем другое дело. Если вас раздражает необходимость постоянно сметать пыль со статуэток и рамок, если вы не любите обилие текстиля и больше всего цените в интерьере функциональность – шебби-шик однозначно не для вас.

Стиль шебби для хозяйки – как сногсшибательно красивая женщина для мужчины. Пока он просто любуется красотой своей избранницы, она его неимоверно восхищает. Но, взяв такую нимфу в жены, новоиспеченный супруг сталкивается с необходимостью оплачивать своей даме косметолога и фитнес-тренера, покупать ей одежду, косметику и украшения, а также видеть ее без прически и макияжа. То же самое с шебби-шиком – когда журнальную картинку приходится постоянно поддерживать в чистоте и совмещать с рутинными домашними делами, может прийти некоторое разочарование.

Поэтому селить стиль шебби в своем доме можно только в том случае, если вы на сто процентов уверены в том, что хотите этого, и ни капельки не сомневаетесь.