Шебби-шик больше не в моде – правда или ложь?

Стиль шебби-шик, который можно охарактеризовать как эстетику потертости, прочно вошел в мир моды и декора последних двадцати лет. Его визитная карточка – вычурное, но очень романтичное оформление интерьера с помощью старых, но не потерявших своего очарования вещей. Это придает интерьеру особый уют.
Как и любой популярный стиль, шебби-шик «оброс» огромным количеством стереотипов и заблуждений, которые мы, проанализировав, постараемся подтвердить или, напротив, опровергнуть.
Это утверждение не совсем соответствует истине. Действительно – из деревянного изделия проще всего сделать арт-объект в стиле шебби. Но это направление заключается не только в креативной реставрации мебели и шкатулок, а в полноценном оформлении интерьера – от отделки стен и окон до подбора мельчайших аксессуаров.
Наиболее характерные проявления шебби-шика, помимо потрескавшейся краски, – это ткани с эффектом выцветания, фарфоровая посуда, статуэтки и миниатюрные куколки, засушенные цветы, бронзовая и латунная фурнитура, лепнина, зеркала в вычурных рамах, птичьи клетки, подсвечники, фонарики, лампы с кокетливыми тканевыми абажурами и множество нежных цветочных узоров.
Белый цвет, безусловно, популярен в эстетике шебби, но было бы ошибочно считать его главным. Правильнее было бы сказать, что основа этого стиля – пастельные тона: бежевый, светло-серый, сиреневый, нежно-розовый и персиковый, голубой и бирюзовый.
В качестве контрастных элементов выступают такие цвета, как коричневый, фиолетовый, синий, зеленый, малиновый, золотистый и бронзовый, реже – черный и красный.
На кухне, представленной на фото, белый цвет превалирует. Но благодаря умелому сочетанию с другими оттенками, интерьер выглядит безупречно.
Просматривая в интерьерных журналах фотографии, иллюстрирующие стиль шебби, мы часто думаем, что создать его – проще простого. Купить на блошином рынке ажурные наволочки и скатерти, добыть с антресолей бабушкин сервиз, «пройтись» наждачной бумагой по окрашенной мебели… А вот и нет.
Шебби-шик требует очень тонкого эстетического чутья – вам даже может понадобиться профессиональный дизайнер. Пытаясь воссоздать атмосферу старого французского кино, очень легко переборщить с креативом и превратить свой дом в хранилище бесполезного ветхого хлама, пусть даже очень милого.
Это чистейшая правда. Вы можете испытывать неописуемый восторг от просмотра фотографий интерьеров в стиле шебби, но вселиться в такую фотографию – совсем другое дело. Если вас раздражает необходимость постоянно сметать пыль со статуэток и рамок, если вы не любите обилие текстиля и больше всего цените в интерьере функциональность – шебби-шик однозначно не для вас.
Стиль шебби для хозяйки – как сногсшибательно красивая женщина для мужчины. Пока он просто любуется красотой своей избранницы, она его неимоверно восхищает. Но, взяв такую нимфу в жены, новоиспеченный супруг сталкивается с необходимостью оплачивать своей даме косметолога и фитнес-тренера, покупать ей одежду, косметику и украшения, а также видеть ее без прически и макияжа. То же самое с шебби-шиком – когда журнальную картинку приходится постоянно поддерживать в чистоте и совмещать с рутинными домашними делами, может прийти некоторое разочарование.
Поэтому селить стиль шебби в своем доме можно только в том случае, если вы на сто процентов уверены в том, что хотите этого, и ни капельки не сомневаетесь.
Секрет успеха шебби-шика заключается именно в том, что он позволяет сентиментальным и экономным хозяйкам оживлять старую мебель, делая акцент на внешних признаках ее возраста. Однако далеко не каждый предмет интерьера может быть гармонично оформлен подобным образом – например, коробкообразные шкафы и серванты советского образца едва ли впишутся в стиль шебби. А вот чайные столики с фигурными ножками, комоды и буфеты, стулья и даже некоторые модели мягкой мебели могут быть очень уместны.
Если природа наградила вас умелыми руками, хорошим вкусом и богатой фантазией, вы обнаружите бесконечный простор для творчества. Потертая краска и искусный кракелюр, папье-маше и декупаж – все эти приемы могут быть реализованы в работе.
Перефразируя классика, протестуем: шебби-шик – бессмертен! Несмотря на то, что этот стиль зародился еще в 80-е годы, пик его популярности пришелся на 90-е. Связано это, очевидно, с тяжелой финансовой ситуацией, из-за которой многие люди не могли позволить себе новую мебель, и вынуждены были «лечить» старую до последнего.
Благодаря сегодняшнему разнообразию и демократичности современной моды, стиль шебби из банального воскрешения старых вещей превратился в целую культуру. Он пересекается со множеством других направлений в дизайне – романтичным провансом, претенциозным рококо, роскошным барокко, независимым и ярким бохо.
Многие дизайнеры создают стильные вещи, изначально имеющие признаки старости. Им присуще особое очарование, которое делает подобные произведения чрезвычайно популярными. Поэтому мы с уверенностью можем заявить, что шебби-шик из моды не вышел и, судя по всему, пока не собирается.