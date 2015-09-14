Невозмутимые бежевые интерьеры

О бежевом цвете можно сказать, что это всегда актуальная классика. Он занимает равные позиции в сравнении с белым, черным и серым цветами. Стоит знать, существует более тысячи различных оттенков бежевого цвета. Психологическое восприятие бежевого цвета человеком весьма сложно и неоднозначно. С одной стороны он считается цветом застоя, поскольку он лишен ярко выраженной эмоциональной окраски. Однако в то же время бежевый достаточно сложен, способен успокаивать, обладает теплой, тихой и спокойной энергетикой. В оформлении интерьеров этот цвет считается несамостоятельным, поэтому чаще всего применяется в качестве фонового.
Психологи утверждают, что бежевый цвет устраняет агрессию и расслабляет. Кроме того, его оттенки способствуют полноценному и качественному отдыху. Если вы попали в интерьер, выполненный в этом цвете, будьте уверены, его хозяева – практичные и душевные натуры, способные держаться нейтралитета даже в самых сложных жизненных ситуациях.
Все оттенки бежевого цвета считаются классическими, поэтому их смело можно использовать в интерьерах любого стиля, от средиземноморского до футуристического. Он идеально подходит для загородных домов, поскольку считается одним из наиболее «природных». Текстиль любого бежевого оттенка придает интерьеру изрядную долю элегантности, утонченности и говорит о хорошем вкусе. Так или иначе, комната, оформленная в нейтральной бежевой цветовой гамме, представляет собой идеальное поле для цветовых экспериментов.
Такие оттенки бежевого цвета, как кремовый или же цвет слоновой кости, могут придать любой комнате завершенный вид, а также нотки изысканности и утонченности. Кроме того, выдержанный исключительно в нейтральных тонах интерьер, прекрасно располагает к отдыху, поэтому так часто используется в спальных комнатах.
Бежевый цвет отлично сочетается с более насыщенными тонами. Однако в этом случае он уже не будет занимать позицию лидера. Среди нейтральных тонов он является, пожалуй, самым простым и частым в применении. В работе над бежевым интерьером всегда существует тонкая грань между роскошью и обыденностью, изысканностью и строгостью. Чтобы создать стильный и живой интерьер в бежевых тонах, нужно не бояться экспериментов и разнообразия.
Независимо от того, какое цветовое решение вы выберете, бежевый будет гармонировать и со спокойными тонами, и с насыщенными. Так, например, традиционное сочетание бежевого с белым создает нежную и романтичную атмосферу. Черный, напротив, придает графичности, а сочетание с шоколадным или кофейным считается сдержанно-уютным. Фиолетовый, лазурный, индиго, баклажан, лаванда, насыщенный розовый, вишневый и терракотовый способны сделать интерьер в бежевых тонах более жизнерадостным и душевным. Сочетание с синим и голубым часто используют в детских комнатах, зеленым и цветом морской волны – в ванных.