Невозмутимые бежевые интерьеры

О бежевом цвете можно сказать, что это всегда актуальная классика. Он занимает равные позиции в сравнении с белым, черным и серым цветами. Стоит знать, существует более тысячи различных оттенков бежевого цвета. Психологическое восприятие бежевого цвета человеком весьма сложно и неоднозначно. С одной стороны он считается цветом застоя, поскольку он лишен ярко выраженной эмоциональной окраски. Однако в то же время бежевый достаточно сложен, способен успокаивать, обладает теплой, тихой и спокойной энергетикой. В оформлении интерьеров этот цвет считается несамостоятельным, поэтому чаще всего применяется в качестве фонового.