Как правильно расположить кровать в спальне

Именно во сне человек как никогда нуждается в поддержке, полном ощущении опоры и комфорта. Так, специалисты рекомендуют вопреки даже логике помещения располагать изголовье кровати у стены. Причина достаточно простая – холодные циркуляции воздуха, которые банально могут отразиться на здоровье. В том числе не рекомендуется ставить кровать на сквозняке между дверью и окном. Однако если другого места в спальне нет, стоит на ночь плотно закрывать все возможные источники проникновения холодного воздуха. Обратите внимание, не примыкает санузел ли к спальной комнате и стене у изголовья кровати? Шум водопроводных труб особенно слышен в ночное время.