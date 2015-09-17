Как известно, расположение кровати в спальне может оказывать заметное влияние как на сон, так и общее самочувствие. Этот эффект объясняется достаточно рационально: сну легко может помешать сквозняк, чувство незащищенности или опасности. В ночное время мы стремимся максимально расслабиться и душой, и телом, поэтому именно во сне человек наиболее восприимчив к внешней среде и негативным факторам. В этой книге идей мы подготовили несколько рекомендаций на тему, как правильно расположить кровать в спальне.
Именно во сне человек как никогда нуждается в поддержке, полном ощущении опоры и комфорта. Так, специалисты рекомендуют вопреки даже логике помещения располагать изголовье кровати у стены. Причина достаточно простая – холодные циркуляции воздуха, которые банально могут отразиться на здоровье. В том числе не рекомендуется ставить кровать на сквозняке между дверью и окном. Однако если другого места в спальне нет, стоит на ночь плотно закрывать все возможные источники проникновения холодного воздуха. Обратите внимание, не примыкает санузел ли к спальной комнате и стене у изголовья кровати? Шум водопроводных труб особенно слышен в ночное время.
Навесные полки, шкафы над кроватью и её изголовьем способны вызывать ощущение беспокойства и подсознательно казаться угрозой. Это может привести к беспокойному сну или бессоннице. Навесные полки над изголовьем в действительности являются не самым лучшим решением по обустройству и хранению. Тем не менее, если вы хотите, к примеру, разместить проектор, чтобы смотреть фильмы или иметь под рукой несколько книг, то на помощь придут кровати с широким изголовьем и прикроватные тумбы.
Алиса
Возвращаясь к вопросу освещения, расположение изголовье кровати у стены находит еще одно оправдание. Массивные люстры, как и полки над головой, также вызывают ощущение уязвимости. Поэтому идеальный вариант – размещение слева или справа от кровати таких источников света, как настенные бра или торшеры. При помощи них вы сможете создать комфортную атмосферу для чтения или просто отдыха в спальной комнате. Если над кроватью оказалась люстра, следует заменить её на люстру-тарелку или же светильник с рожками, направленными вверх. Еще один интересный вариант светового решения - подсветка мебели при помощи светодиодных лент.
ВІДПОЧИНОКг. Киев, Киевская область, Украина, 2014
Доводилось ли вам останавливаться в парижских гостиницах? Вот, пожалуй, тот самый случай, когда рекомендациями специалистов по расположению кровати в комнате не просто пренебрегают, ими невозможно воспользоваться! Даже если площадь спальной комнаты совсем небольшая, а кровать предназначена для двух человек – следует обеспечить к ней свободный доступ с обеих сторон. В противном случае попытка подняться с кровати одного члена семьи не останется незамеченной другим.
Если на кровати спит один человек, лучше, если она будет стоять боком к стене или в углу между окном и дверью. Ребенку до 12 лет хорошо спать у стены, когда изголовье также находится в углу. Ощущение защищенности выше, когда кровать примыкает сразу к двум стенам. К слову, этот совет подойдёт и обладателям односпальных кроватей.
Как вы видите, эти рекомендации довольно разумные, но в связи с небольшими габаритами многих квартир, придерживаться абсолютно всех из них – задача трудновыполнимая. Тем не менее, соблюдение нескольких советов благотворным образом отразится на вашем спокойствии, комфорте и сне.