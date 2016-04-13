Как декорировать стену без гвоздей?

Многие из нас любят украшать интерьер, развешивая по стенам тут и там различные фотографии и картины. И наверняка многие задаваясь вопросом как повесить картину (или любой другой декор) без гвоздей продолжали размахивать молотком, вбивая очередной гвоздь.
А ведь гвоздь посередине стены не единственный способ крепления картины, или фото. Существуют различные виды крепления картин, о которых мы хотим рассказать в этой статье.
Еще один метод как повесить картину без гвоздей это двусторонний скотч. Практически самый обычный. Просто проверьте, чтобы он был на тканевой основе, ведь такой скотч выдерживает больший вес.
Этот способ очень востребован на гипсокартонных стенах, которые чувствительны к любому нарушению целостности поверхности. При правильном подходе ни оклейка, ни снятие скотча не будет портить окраску или обои.
Небольшой совет: правильно снимать скотч без следа нужно под углом 90 градусов. То есть, уголок, который вы уже отклеили, нужно держать под оговоренным углом по отношению к стене.
Такой способ крепления фотографий является отличным элементом декора интерьера и может применяться при необходимости часто менять фотографии, например в детской. Сам щит выполнен из дерева, например МДФ, крепится непосредственно к стене. Правильно выбранный цвет позволит ему гармонировать с окружающей обстановкой. Фотографии крепятся к щиту при помощи кнопок.
Для осуществления еще одного варианта крепления картин без гвоздей вам потребуется канцелярская в цвет обоев скрепка, канцелярский нож, простой карандаш и клей. Дальнейшая инструкция подходит исключительно для стен, отделанных обоями.
На выбранном вами месте под картину обозначьте карандашом длину скрепки. Сделайте аккуратный надрез. Перпендикулярно ему сделайте еще один, небольшой (постарайтесь прицелиться как можно ближе к середине линии). Аккуратно раздвиньте края. Подлезьте под них ножом так, чтобы между стеной и обоями образовалась пустота. Теперь немного трансформируйте внешний вид скрепки – она должна стать похожей на крючок. Раздвигайте ее так, словно хотите скрепить внушительную по толщине стопку документов. Введите под обои большую часть скрепки, посмотрите, насколько аккуратно все выглядит, затем извлеките ее.
Заполните пустоту клеем (его должно быть не слишком мало, но и не так много, чтобы вылезти потом на обои) и вставьте туда (уже окончательно) скрепку. Верните раздвинутые края обоев на место, выждите около десяти минут и хорошенько прижмите плод своего труда пальцами. Через 24 часа окончательного высыхания на незамысловатый самодельный крючок можно водружать картину.
Система состоящая из рельсы к которой крепятся капроновые нити с подвешенными на них картинами подойдет классическому интерьеру. Рельсу можно купить отдельно или взять от старого карниза.
К подвижным крючкам внутри рельсы привяжите капроновую нить нужной длины, на конце которой можно к примеру привязать текстильный крючок, так вы сможете с легкостью поменять фото или картину.
Плюсы такой конструкции - количество фото или картин в ряду можно увеличивать и уменьшать, не боясь оставить следы на стене от гвоздей. Также можно без труда регулировать положение по высоте, удлиняя или укорачивая капроновую нить.
Это нехитрое устройство продается в магазинах. Вместо шурупа, с которым без сверления не обойтись, крючок крепится с помощью четырех острых металлических
лапок, цепляясь ими за стену.
После его демонтажа остается 4 маленькие дырочки, которые достаточно просто потереть пальцем, чтобы устранить. На такой крючок можно подвесить рамку уже весом до 2 килограмм
Декоративная атласная лента – выбор эстетов. Хотите какого-нибудь совсем нестандартного решения? Тогда вам, наверняка, придется по вкусу эта идея. Сложенный пополам аксессуар закрепите на стене с помощью гвоздика с широкой шляпкой. К рамкам картин прикрепите по два крючка – для сцепления с лентами. Длину ленты следует подбирать в зависимости от того, из скольких картин вы планируете делать данную композицию.
Способов, как прикрепить картину или любой другой декор без гвоздей, как видите, существует предостаточно. Выбирайте оптимальный для вас и наслаждайтесь красотой в доме!