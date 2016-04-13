Как декорировать стену без гвоздей?

Для осуществления еще одного варианта крепления картин без гвоздей вам потребуется канцелярская в цвет обоев скрепка, канцелярский нож, простой карандаш и клей. Дальнейшая инструкция подходит исключительно для стен, отделанных обоями.

На выбранном вами месте под картину обозначьте карандашом длину скрепки. Сделайте аккуратный надрез. Перпендикулярно ему сделайте еще один, небольшой (постарайтесь прицелиться как можно ближе к середине линии). Аккуратно раздвиньте края. Подлезьте под них ножом так, чтобы между стеной и обоями образовалась пустота. Теперь немного трансформируйте внешний вид скрепки – она должна стать похожей на крючок. Раздвигайте ее так, словно хотите скрепить внушительную по толщине стопку документов. Введите под обои большую часть скрепки, посмотрите, насколько аккуратно все выглядит, затем извлеките ее.

Заполните пустоту клеем (его должно быть не слишком мало, но и не так много, чтобы вылезти потом на обои) и вставьте туда (уже окончательно) скрепку. Верните раздвинутые края обоев на место, выждите около десяти минут и хорошенько прижмите плод своего труда пальцами. Через 24 часа окончательного высыхания на незамысловатый самодельный крючок можно водружать картину.