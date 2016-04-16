Балкон на северной стороне? Не волнуйтесь, эти советы его преобразят!

При покупке или постройке дома большое значение придается также и балкону. Многие любят это пространство, отдыхают там, работают. Поэтому важно, как балкон будет выглядеть, на какую сторону света он выходит. Некоторые люди следуют принципам фен-шуй, поэтому расположение балкона играет для них не последнюю роль. Как относиться к тому, что балкон выходит на север? С точки зрения фен-шуй – это прекрасное решение. Со стороны дизайна интерьера – это не совсем выигрышный вариант. Но не стоит отчаиваться. У такого балкона также есть свои преимущества, его можно украсить, сделать уютным и даже оригинальным.

Многие предпочитают южные и восточные балконы, некоторые даже готовы заплатить несколько больше за такой вариант. На северной стороне балкона может быть холодно в течение зимы и, естественно, он не очень нравится владельцу дома. Но его вид можно изменить и минусы превратить в плюсы. Вам просто нужно уделить этому время и внимание. Вы узнаете в этой статье, как сделать балкон на северную сторону более прекрасным.