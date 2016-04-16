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Балкон на северной стороне? Не волнуйтесь, эти советы его преобразят!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Outdoor Flooring, Ecotile Flooring Ecotile Flooring Балкон в скандинавском стиле
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При покупке или постройке дома большое значение придается также и балкону. Многие любят это пространство, отдыхают там, работают. Поэтому важно, как балкон будет выглядеть, на какую сторону света он выходит. Некоторые люди следуют принципам фен-шуй, поэтому расположение балкона играет для них не последнюю роль. Как относиться к тому, что балкон выходит на север? С точки зрения фен-шуй – это прекрасное решение. Со стороны дизайна интерьера – это не совсем выигрышный вариант. Но не стоит отчаиваться. У такого балкона также есть свои преимущества, его можно украсить, сделать уютным и даже оригинальным. 

Многие предпочитают южные и восточные балконы, некоторые даже готовы заплатить несколько больше за такой вариант. На северной стороне балкона может быть холодно в течение зимы и, естественно, он не очень нравится владельцу дома. Но его вид можно изменить и минусы превратить в плюсы. Вам просто нужно уделить этому время и внимание. Вы узнаете в этой статье, как сделать балкон на северную сторону более прекрасным.

Недостатки балкона на северной стороне

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts Балкон, веранда и террасаМебель
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

С балкона на северной стороне не получится наслаждаться достаточным количеством солнечного света. Так что для любителей сада балкон, выходящий на север, может привнести немного сложностей, поскольку не все растения могут расти в тени. Поэтому некоторые люди в конечном итоге используют это пространство в качестве склада. Только растения, которым не требуется много солнечного света, являются более предпочтительными. На северной стороне балкона также может быть довольно холодно в зимние вечера.

Преимущества балкона на северной стороне

Apartments for Senior Citizens and Day Care Centre, Zarautz. Balcony Ignacio Quemada Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн Красный
Ignacio Quemada Arquitectos

Apartments for Senior Citizens and Day Care Centre, Zarautz. Balcony

Ignacio Quemada Arquitectos
Ignacio Quemada Arquitectos
Ignacio Quemada Arquitectos

Балкон – это не просто еще дополнительное пространство в доме. При его правильном использовании можно превратить дом в оазис красоты и спокойствия. Семья может собираться вместе для отдыха. Именно балкон является популярным местом для этого. И север и северо-восток являются предпочтительными направлениями света для людей, которые обустраивают дом согласно фен-шуй, так как эти стороны света приносят в дом положительную энергию. Дом, имеющий открытое пространство, выходящее на север, имеет процветание и счастье. Также балкон остается прохладным и приятным в жаркие дни и может выступать в качестве столь необходимого места для отдыха.

Выберите правильный пол

Bergo Briq balcony flooing Ecotile Flooring Балкон в скандинавском стиле
Ecotile Flooring

Bergo Briq balcony flooing

Ecotile Flooring
Ecotile Flooring
Ecotile Flooring

Пол или крыша над балконом должны быть ниже, чем у основного здания. Это важное правило согласно фен-шуй. Выбор покрытия должен осуществляться с учетом количества солнечного света на северной стороне балкона. Оно должно быть выбрано таким образом, что независимо от суровой зимы или лета пол оставался приятным и не слишком жарким или холодным. Также убедитесь, что балкон не имеет много арок, избегайте асбеста в кровле, поскольку он поглощает тепло и делает пространство горячим. Плитка является отличным вариантом по мнению дизайнеров, поскольку она сделана из натурального камня и не будет нагреваться сильно. Плитка также не очень дорогая и можно выбрать любой ее вариант.

Выберите правильную мебель

Balcony Design, Greater Noida, H5 Interior Design H5 Interior Design Балкон и терраса в рустикальном стиле Эффект древесины
H5 Interior Design

H5 Interior Design
H5 Interior Design
H5 Interior Design

Как правило, тяжелая мебель препятствует потоку солнечного света добраться до балкона. Следовательно, всегда выбирайте мебель с легким весом, чтобы она не препятствовала свободному проникновению света. Мебели должно быть минимальное количество, чтобы пространство не было тесным.

Подходящие растения

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Веранда и терраса в стиле кантри
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Распространенным заблуждением является то, что северная сторона балкона скучна и менее красочна, особенно в течение зимы. Но вы можете оживить пространство декоративными растениями и цветами, которые могут выдержать тень и холодную погоду. Убедитесь, что цветочные горшки небольшие по размеру. Избегайте высоких растений, поскольку они препятствуют потоку солнечного света.

Декоративные растения являются лучшим выбором, когда речь идет о северной стороне балкона. Они растут в тени и красота этих растений, безусловно, бросается в глаза. Папоротники и комнатные растения также являются хорошим выбором для таких балконов. Эти растения охватывают открытое пространство, скрывая от чужих взглядов.  

Таким образом, вы узнали, как превратить балкон с северной стороной в весьма уютное и интересное место. Надеемся, что советы оказались для вас полезными. Получив вдохновение, преображайте ваш балкон, сделайте его по-настоящему весенним и приятным.

Выбор правильного цвета

Casa D, PJV Arquitetura PJV Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн Кирпичи
PJV Arquitetura

PJV Arquitetura
PJV Arquitetura
PJV Arquitetura

Правильный выбор цвета для вашего дома является чрезвычайно важным и направление комнат также должно при этом учитываться. В то время как есть множество оттенков на выбор, он должен отражать вашу индивидуальность и сочетание с общим стилем дома. Если у вас есть балкон с видом на север и с небольшим окном, покрасьте его в  светло-бежевый или приятный серый оттенок. Также допускается использование богатого темного оттенка. Для пола подойдут яркие плиточки. Хорошо будут смотреться кирпичные и каменные стены, придающие естественную привлекательность.

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