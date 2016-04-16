Балкон на северной стороне? Не волнуйтесь, эти советы его преобразят!

При покупке или постройке дома большое значение придается также и балкону. Многие любят это пространство, отдыхают там, работают. Поэтому важно, как балкон будет выглядеть, на какую сторону света он выходит. Некоторые люди следуют принципам фен-шуй, поэтому расположение балкона играет для них не последнюю роль. Как относиться к тому, что балкон выходит на север? С точки зрения фен-шуй – это прекрасное решение. Со стороны дизайна интерьера – это не совсем выигрышный вариант. Но не стоит отчаиваться. У такого балкона также есть свои преимущества, его можно украсить, сделать уютным и даже оригинальным.
Многие предпочитают южные и восточные балконы, некоторые даже готовы заплатить несколько больше за такой вариант. На северной стороне балкона может быть холодно в течение зимы и, естественно, он не очень нравится владельцу дома. Но его вид можно изменить и минусы превратить в плюсы. Вам просто нужно уделить этому время и внимание. Вы узнаете в этой статье, как сделать балкон на северную сторону более прекрасным.
С балкона на северной стороне не получится наслаждаться достаточным количеством солнечного света. Так что для любителей сада балкон, выходящий на север, может привнести немного сложностей, поскольку не все растения могут расти в тени. Поэтому некоторые люди в конечном итоге используют это пространство в качестве склада. Только растения, которым не требуется много солнечного света, являются более предпочтительными. На северной стороне балкона также может быть довольно холодно в зимние вечера.
Балкон – это не просто еще дополнительное пространство в доме. При его правильном использовании можно превратить дом в оазис красоты и спокойствия. Семья может собираться вместе для отдыха. Именно балкон является популярным местом для этого. И север и северо-восток являются предпочтительными направлениями света для людей, которые обустраивают дом согласно фен-шуй, так как эти стороны света приносят в дом положительную энергию. Дом, имеющий открытое пространство, выходящее на север, имеет процветание и счастье. Также балкон остается прохладным и приятным в жаркие дни и может выступать в качестве столь необходимого места для отдыха.
Пол или крыша над балконом должны быть ниже, чем у основного здания. Это важное правило согласно фен-шуй. Выбор покрытия должен осуществляться с учетом количества солнечного света на северной стороне балкона. Оно должно быть выбрано таким образом, что независимо от суровой зимы или лета пол оставался приятным и не слишком жарким или холодным. Также убедитесь, что балкон не имеет много арок, избегайте асбеста в кровле, поскольку он поглощает тепло и делает пространство горячим. Плитка является отличным вариантом по мнению дизайнеров, поскольку она сделана из натурального камня и не будет нагреваться сильно. Плитка также не очень дорогая и можно выбрать любой ее вариант.
Как правило, тяжелая мебель препятствует потоку солнечного света добраться до балкона. Следовательно, всегда выбирайте мебель с легким весом, чтобы она не препятствовала свободному проникновению света. Мебели должно быть минимальное количество, чтобы пространство не было тесным.
Распространенным заблуждением является то, что северная сторона балкона скучна и менее красочна, особенно в течение зимы. Но вы можете оживить пространство декоративными растениями и цветами, которые могут выдержать тень и холодную погоду. Убедитесь, что цветочные горшки небольшие по размеру. Избегайте высоких растений, поскольку они препятствуют потоку солнечного света.
Декоративные растения являются лучшим выбором, когда речь идет о северной стороне балкона. Они растут в тени и красота этих растений, безусловно, бросается в глаза. Папоротники и комнатные растения также являются хорошим выбором для таких балконов. Эти растения охватывают открытое пространство, скрывая от чужих взглядов.
Таким образом, вы узнали, как превратить балкон с северной стороной в весьма уютное и интересное место. Надеемся, что советы оказались для вас полезными. Получив вдохновение, преображайте ваш балкон, сделайте его по-настоящему весенним и приятным.
Правильный выбор цвета для вашего дома является чрезвычайно важным и направление комнат также должно при этом учитываться. В то время как есть множество оттенков на выбор, он должен отражать вашу индивидуальность и сочетание с общим стилем дома. Если у вас есть балкон с видом на север и с небольшим окном, покрасьте его в светло-бежевый или приятный серый оттенок. Также допускается использование богатого темного оттенка. Для пола подойдут яркие плиточки. Хорошо будут смотреться кирпичные и каменные стены, придающие естественную привлекательность.