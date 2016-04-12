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Потрясающий проект дома на природе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall, Arco2 Architecture Ltd Arco2 Architecture Ltd Столовая комната в стиле кантри
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Удивительным образом на нас влияют наши мечты и планы! Даже если многие из них остаются лишь в наших фантазиях, при позитивном подходе они все равно меняют нашу жизнь коренным образом! Следуя за своей мечтой, как за путеводной звездой, мы все равно улучшаем свои будни и реализуемся, как личности.

Если ваша путеводная звезда – загородный дом, который обеспечил бы счастливое детство вашим малышам и достойную жизнь старшему поколению, мы с радостью поможем вам находить прекрасные проекты, позволяющие вам строго держать свой курс.

Архитекторы homify из студии ARCO2 ARCHITECTURE LTD в основном занимаются семейными проектами домов в Великобритании. Они ищут тонкую грань между люксом и домашним уютом, позволяя владельцам дома вносить свои идеи и с радостью наблюдать за их профессиональной реализацией, они собирают по-настоящему уникальное портфолио, которым могут гордиться.

Фирма, базируясь в Бодмине, графство Корнуолл, проектирует как местные проекты для круглогодичного проживания, так и прекрасные летние резиденции на побережье

На этот раз мы хотим представить именно провинциальный проект, созданный с любовью к окружающей природе и теплому времени года.

​Стиль сплит-левел

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Дома в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Сплит-левел (split-level) – это особенная характеристика дома, которая подразумевает постройки на разных уровнях. Его называют трехуровневым домом, хотя на самом деле он чаще всего имеет максимум два этажа друг над другом и отдельную часть, присоединенную к нему, которая может быть ниже остальных, но визуально создавать иллюзию трехэтажной постройки. Чаще всего речь идет об обычном двухэтажном доме с пристройкой сбоку, которая находится между первым и втором этажом основного здания.

В данном проекте мы наблюдаем другую традицию. Многоуровневый дом, созданный из нескольких модулей, смотрится очень современно в стиле модерн.

​Планировка дома

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Дома в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

В интересном формате планировки этого дома спальни находятся на одном уровне с садом, тогда как основные комнаты (гостиная, кухня и столовая) расположились на втором этаже.

​Два типа сада

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Дома в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

В проекте мы найдем также два типа сада. Один находится на возвышении с деревянным мостиком, ведущим на кухню, а другой – зеленая газонная площадка внизу, на уровне спален.

Мощеная площадка наверху выглядит как эталонный английский сад. Мелкие точечные посадки, множество растений в кашпо и атмосфера в стиле рустик удивительно сочетаются с домом в стиле модерн с комбинированной отделкой, включая натуральное дерево.

​Внутренний дворик

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Балкон и терраса в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

На уровне спален мы найдем мощеную площадку, которая похожа на итальянский внутренний дворик. Здесь плющ увивает каменные стены, а в центре – столовая для детского творчества или барбекю.

​Дизайн интерьера

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Столовая комната в стиле кантри Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

В гостиной мы найдем традиционную атмосферу английского кантри. Дубовая мебель со своим пряным рыжим оттенком расставлена здесь повсюду, а традиционный диван со скругленной спинкой и подлокотниками точно показывает атмосферу британской провинции.

​Дизайн кухни

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Кухня в стиле кантри Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Стильная кухня выполнена в стиле модерн с использованием открытых полок вместо традиционных верхних шкафов, а также с двумя раковинами по бокам – для посуды и для овощей отдельно.

На кухонном острове вы можете заметить и еще один оригинальный прием – встроенную круглую доску для резки, очень удобную в эксплуатации.

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Обратитесь к нам!

​Дизайн столовой

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Столовая комната в стиле кантри Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Столовая с овальным столом на шестерых – самое оживленное место в доме, где есть маленькие дети. Здесь можно играть, рисовать, разговаривать и обедать, и все это – в окружении солнечного света, которым буквально залита эта комната в любое время суток.

​Мастерская

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Рабочий кабинет в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Отдельного внимания заслуживает кабинет-мастерская на цокольном этаже, который используется как для работы за компьютером, так и для рисования с мольбертом.

​Семейная гостиная

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Гостиная в рустикальном стиле Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Под мастерской находится еще одна семейная гостиная, на английский манер, представляющая из себя приватную и тихую комнату. Здесь можно почитать книгу, посмотреть TV и просто отдохнуть.

​Зимний сад

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall Arco2 Architecture Ltd Зимний сад в стиле модерн Architects Cornwall, architecture Cornwall, arco2 architects, eco friendly architects, sustainable architects, sustainable architecture, architecture by the sea, beach house architecture,
Arco2 Architecture Ltd

New Build Part Earth Sheltered Split Level House in Truro Cornwall

Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd
Arco2 Architecture Ltd

Отдельного внимания заслуживает и небольшой зимний сад, копирующий атмосферу тропиков. Зимние сады создаются специально для теплолюбивых и капризных южных растений, отапливаются и имеют шикарный формат остекления для освещения и полноценной жизни растений. В данном случае данный прием был использован и для освещения смежной гостиной.

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