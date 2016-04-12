Потрясающий проект дома на природе

Удивительным образом на нас влияют наши мечты и планы! Даже если многие из них остаются лишь в наших фантазиях, при позитивном подходе они все равно меняют нашу жизнь коренным образом! Следуя за своей мечтой, как за путеводной звездой, мы все равно улучшаем свои будни и реализуемся, как личности.

Если ваша путеводная звезда – загородный дом, который обеспечил бы счастливое детство вашим малышам и достойную жизнь старшему поколению, мы с радостью поможем вам находить прекрасные проекты, позволяющие вам строго держать свой курс.

Архитекторы homify из студии ARCO2 ARCHITECTURE LTD в основном занимаются семейными проектами домов в Великобритании. Они ищут тонкую грань между люксом и домашним уютом, позволяя владельцам дома вносить свои идеи и с радостью наблюдать за их профессиональной реализацией, они собирают по-настоящему уникальное портфолио, которым могут гордиться.

Фирма, базируясь в Бодмине, графство Корнуолл, проектирует как местные проекты для круглогодичного проживания, так и прекрасные летние резиденции на побережье.

На этот раз мы хотим представить именно провинциальный проект, созданный с любовью к окружающей природе и теплому времени года.