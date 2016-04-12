Потрясающий проект дома на природе

Удивительным образом на нас влияют наши мечты и планы! Даже если многие из них остаются лишь в наших фантазиях, при позитивном подходе они все равно меняют нашу жизнь коренным образом! Следуя за своей мечтой, как за путеводной звездой, мы все равно улучшаем свои будни и реализуемся, как личности.
Если ваша путеводная звезда – загородный дом, который обеспечил бы счастливое детство вашим малышам и достойную жизнь старшему поколению, мы с радостью поможем вам находить прекрасные проекты, позволяющие вам строго держать свой курс.
Архитекторы homify из студии ARCO2 ARCHITECTURE LTD в основном занимаются семейными проектами домов в Великобритании. Они ищут тонкую грань между люксом и домашним уютом, позволяя владельцам дома вносить свои идеи и с радостью наблюдать за их профессиональной реализацией, они собирают по-настоящему уникальное портфолио, которым могут гордиться.
Фирма, базируясь в Бодмине, графство Корнуолл, проектирует как местные проекты для круглогодичного проживания, так и прекрасные летние резиденции на побережье.
На этот раз мы хотим представить именно провинциальный проект, созданный с любовью к окружающей природе и теплому времени года.
Сплит-левел (split-level) – это особенная характеристика дома, которая подразумевает постройки на разных уровнях. Его называют трехуровневым домом, хотя на самом деле он чаще всего имеет максимум два этажа друг над другом и отдельную часть, присоединенную к нему, которая может быть ниже остальных, но визуально создавать иллюзию трехэтажной постройки. Чаще всего речь идет об обычном двухэтажном доме с пристройкой сбоку, которая находится между первым и втором этажом основного здания.
В данном проекте мы наблюдаем другую традицию. Многоуровневый дом, созданный из нескольких модулей, смотрится очень современно в стиле модерн.
В интересном формате планировки этого дома спальни находятся на одном уровне с садом, тогда как основные комнаты (гостиная, кухня и столовая) расположились на втором этаже.
В проекте мы найдем также два типа сада. Один находится на возвышении с деревянным мостиком, ведущим на кухню, а другой – зеленая газонная площадка внизу, на уровне спален.
Мощеная площадка наверху выглядит как эталонный английский сад. Мелкие точечные посадки, множество растений в кашпо и атмосфера в стиле рустик удивительно сочетаются с домом в стиле модерн с комбинированной отделкой, включая натуральное дерево.
На уровне спален мы найдем мощеную площадку, которая похожа на итальянский внутренний дворик. Здесь плющ увивает каменные стены, а в центре – столовая для детского творчества или барбекю.
В гостиной мы найдем традиционную атмосферу английского кантри. Дубовая мебель со своим пряным рыжим оттенком расставлена здесь повсюду, а традиционный диван со скругленной спинкой и подлокотниками точно показывает атмосферу британской провинции.
Стильная кухня выполнена в стиле модерн с использованием открытых полок вместо традиционных верхних шкафов, а также с двумя раковинами по бокам – для посуды и для овощей отдельно.
На кухонном острове вы можете заметить и еще один оригинальный прием – встроенную круглую доску для резки, очень удобную в эксплуатации.
Столовая с овальным столом на шестерых – самое оживленное место в доме, где есть маленькие дети. Здесь можно играть, рисовать, разговаривать и обедать, и все это – в окружении солнечного света, которым буквально залита эта комната в любое время суток.
Отдельного внимания заслуживает кабинет-мастерская на цокольном этаже, который используется как для работы за компьютером, так и для рисования с мольбертом.
Под мастерской находится еще одна семейная гостиная, на английский манер, представляющая из себя приватную и тихую комнату. Здесь можно почитать книгу, посмотреть TV и просто отдохнуть.
Отдельного внимания заслуживает и небольшой зимний сад, копирующий атмосферу тропиков. Зимние сады создаются специально для теплолюбивых и капризных южных растений, отапливаются и имеют шикарный формат остекления для освещения и полноценной жизни растений. В данном случае данный прием был использован и для освещения смежной гостиной.
Далее на homify:
— Достойный дом для семейной жизни;