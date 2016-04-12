До и После: Как старый дом в деревне стал красивой дачей

Самый обычный дом в деревне, построенный из блоков более 50-ти лет назад, в этой статье превращается в красивую, стильную дачу с атмосферой кантри. Такой домик во многих регионах страны будет стоить от 200 до 500 тыс. рублей, а на его реконструкцию вам понадобится еще от 300 тыс. рублей.
В этом проекте от студии NOWAK I NOWAK ARCHITEKCI мы посмотрим, что заменить в таком доме нужно обязательно, а что может остаться оригинальным, сэкономив вам средства. Посмотрим, что получилось сотворить со столь старым зданием у польских архитекторов homify?
Традиционные пристройки к веранде, низкие потолки, старая крыша, разваливающийся дымоход и узкие, вытянутые вверх окна – обычная картинка для деревни, которая переживает не лучшие времена.
Правда, в этом доме мы нашли и один плюс – здесь прошлыми хозяевами уже была создана ванная комната, подключенная к собственному септику и центральному водоснабжению в поселке. Для сооружения ванной комнаты они пристроили маленькую комнату прямо к веранде. В этой же пристройке в прошлом была детская, площадью всего лишь 6 кв. метров.
Невероятно обветшалые интерьеры этого дома требовали не просто редизайна и реконструкции, но и особенно правильного дизайнерского подхода к устранению ностальгичного настроения.
Шикарное преображение этого дома будоражит воображение! Как же архитекторы добились столь радикальных изменений, основывая свой проект на достаточно старом и, казалось бы, почти безнадежном здании?
Потрясающие современные интерьеры, полные новой благородной древесины, еще помнящей свою жизнь в лесу, красивый декор и идеально ровные белые стены – что еще нужно для привлекательного образа дачи?
1. Создание пристройки, демонтаж окон и дверей, бетонная стяжка на первом этаже.
Данный этап может стоить вам от 50 до 300 тыс. рублей в среднем.
2. Разбор перекрытий, кровли и сооружение новых, а также утепление дома и надстройка мансардного этажа с утеплением. Монтаж окон и дверей.
От 200 до 600 тыс. рублей.
3. Проведение коммуникаций и создание новой системы отопления, если вы планируете жить в доме и в холодное время года (например, газовый котел, котел на биомассе, тепловой насос + радиаторы/«теплый пол»).
От 50 до 200 тыс. рублей.
4. Создание отмостки, террасы, отделка фасадов и цоколя.
От 50 до 200 тыс. рублей.
5. Новый ландшафтный проект, насаждения.
От 25 до 70 тыс. рублей.
6. Дизайн интерьера, декор, мебель, бытовая техника и необходимые мелочи.
Данный этап может стоить вам (для 80 кв. метров дома) от 200 до 300 тыс. рублей в среднем.
Именно таким образом этот дом стал тем, каким мы видим его сейчас. Он – полноценный коттедж в стиле кантри, с любовью к традиционности, созданный на основе давно ушедшей эпохи. Удивительно, что в нем не осталось ни капельки ностальгичного настроения и лишь традиционные особенности укладки кровли, цвет каменного цоколя и окон показывают, что этот дом находится именно в провинции.
Все этапы, описанные в нашей статье, вы можете легко прокрутить в своем воображении для конкретного проекта вашего дома и понять, что ему нужно, а что нет. Возможно, вы откажитесь от пристройки, теплой мансарды или террасы. Но главное – это затраты на кровлю, утепление, отделку и отопление, которые, как мы уже говорили ранее, будут стоить вам самое меньшее от 300 тыс. рублей. Обычно, чем дешевле вы купили дом, тем больше вам придется вкладывать в него. Особенно это касается деревянных домов, которые в основном из-за влажности и времени почти не пригодны для жилья, если внимательно посмотреть на реальный сруб. Лучше всего покупать дом из кирпича или блоков, что позволит вам сэкономить на утеплении, да и по площади они обычно больше деревянных домов, поэтому вам не понадобится пристройка.
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