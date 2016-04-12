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До и После: Как старый дом в деревне стал красивой дачей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
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Самый обычный дом в деревне, построенный из блоков более 50-ти лет назад, в этой статье превращается в красивую, стильную дачу с атмосферой кантри. Такой домик во многих регионах страны будет стоить от 200 до 500 тыс. рублей, а на его реконструкцию вам понадобится еще от 300 тыс. рублей.

В этом проекте от студии NOWAK I NOWAK ARCHITEKCI мы посмотрим, что заменить в таком доме нужно обязательно, а что может остаться оригинальным, сэкономив вам средства. Посмотрим, что получилось сотворить со столь старым зданием у польских архитекторов homify?

​До: самый обычный дом в деревне

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Традиционные пристройки к веранде, низкие потолки, старая крыша, разваливающийся дымоход и узкие, вытянутые вверх окна – обычная картинка для деревни, которая переживает не лучшие времена.

​До: один плюс основной постройки

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Правда, в этом доме мы нашли и один плюс – здесь прошлыми хозяевами уже была создана ванная комната, подключенная к собственному септику и центральному водоснабжению в поселке. Для сооружения ванной комнаты они пристроили маленькую комнату прямо к веранде. В этой же пристройке в прошлом была детская, площадью всего лишь 6 кв. метров.

​До: интерьеры дома

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Невероятно обветшалые интерьеры этого дома требовали не просто редизайна и реконструкции, но и особенно правильного дизайнерского подхода к устранению ностальгичного настроения.

​После: райский кантри-домик

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Шикарное преображение этого дома будоражит воображение! Как же архитекторы добились столь радикальных изменений, основывая свой проект на достаточно старом и, казалось бы, почти безнадежном здании?

​После: интерьеры

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Потрясающие современные интерьеры, полные новой благородной древесины, еще помнящей свою жизнь в лесу, красивый декор и идеально ровные белые стены – что еще нужно для привлекательного образа дачи?

​После: все этапы по порядку

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

1. Создание пристройки, демонтаж окон и дверей, бетонная стяжка на первом этаже.

Данный этап может стоить вам от 50 до 300 тыс. рублей в среднем.

2. Разбор перекрытий, кровли и сооружение новых, а также утепление дома и надстройка мансардного этажа с утеплением. Монтаж окон и дверей.

От 200 до 600 тыс. рублей.

3. Проведение коммуникаций и создание новой системы отопления, если вы планируете жить в доме и в холодное время года (например, газовый котел, котел на биомассе, тепловой насос + радиаторы/«теплый пол»).

От 50 до 200 тыс. рублей.

4. Создание отмостки, террасы, отделка фасадов и цоколя.

От 50 до 200 тыс. рублей.

5. Новый ландшафтный проект, насаждения.

От 25 до 70 тыс. рублей.

6. Дизайн интерьера, декор, мебель, бытовая техника и необходимые мелочи.

Данный этап может стоить вам (для 80 кв. метров дома) от 200 до 300 тыс. рублей в среднем.

​После: вуаля!

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Именно таким образом этот дом стал тем, каким мы видим его сейчас. Он – полноценный коттедж в стиле кантри, с любовью к традиционности, созданный на основе давно ушедшей эпохи. Удивительно, что в нем не осталось ни капельки ностальгичного настроения и лишь традиционные особенности укладки кровли, цвет каменного цоколя и окон показывают, что этот дом находится именно в провинции.

Все этапы, описанные в нашей статье, вы можете легко прокрутить в своем воображении для конкретного проекта вашего дома и понять, что ему нужно, а что нет. Возможно, вы откажитесь от пристройки, теплой мансарды или террасы. Но главное – это затраты на кровлю, утепление, отделку и отопление, которые, как мы уже говорили ранее, будут стоить вам самое меньшее от 300 тыс. рублей. Обычно, чем дешевле вы купили дом, тем больше вам придется вкладывать в него. Особенно это касается деревянных домов, которые в основном из-за влажности и времени почти не пригодны для жилья, если внимательно посмотреть на реальный сруб. Лучше всего покупать дом из кирпича или блоков, что позволит вам сэкономить на утеплении, да и по площади они обычно больше деревянных домов, поэтому вам не понадобится пристройка.

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