До и После: Как старый дом в деревне стал красивой дачей

Именно таким образом этот дом стал тем, каким мы видим его сейчас. Он – полноценный коттедж в стиле кантри, с любовью к традиционности, созданный на основе давно ушедшей эпохи. Удивительно, что в нем не осталось ни капельки ностальгичного настроения и лишь традиционные особенности укладки кровли, цвет каменного цоколя и окон показывают, что этот дом находится именно в провинции.

Все этапы, описанные в нашей статье, вы можете легко прокрутить в своем воображении для конкретного проекта вашего дома и понять, что ему нужно, а что нет. Возможно, вы откажитесь от пристройки, теплой мансарды или террасы. Но главное – это затраты на кровлю, утепление, отделку и отопление, которые, как мы уже говорили ранее, будут стоить вам самое меньшее от 300 тыс. рублей. Обычно, чем дешевле вы купили дом, тем больше вам придется вкладывать в него. Особенно это касается деревянных домов, которые в основном из-за влажности и времени почти не пригодны для жилья, если внимательно посмотреть на реальный сруб. Лучше всего покупать дом из кирпича или блоков, что позволит вам сэкономить на утеплении, да и по площади они обычно больше деревянных домов, поэтому вам не понадобится пристройка.

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