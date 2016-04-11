Проект дома с полной сметой

Когда семья быстро растет, очень часто квартира становится не вашим домом, а будто вашей «золотой клеткой». Вещей становится слишком много, места и воздуха – мало, и кажется, что единственным выходом из ситуации становится покупка собственного загородного дома. По цене такой вариант явно опережает возможность приобретения пентхауса, поэтому выглядит очень заманчиво для большинства из нас.
Так как стройка может затянуться на 3-6 лет, особенно если стараться большую часть работы сделать самостоятельно, многих интересуют и проекты домов «под ключ», где даже кухонный гарнитур и душевая кабина уже стоят на своих местах. Один из проектов данного типа мы и представляем вам в нашей сегодняшней статье, полный традиционного очарования европейского пригорода. Полную смету дома вы можете найти на официальном сайте.
Компания PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG из Польши создала собственную базу эксклюзивных проектов. На ее основе они строят дома «под ключ» – современные, стильные и удобные, которые идеально подходят для семейной жизни.
Метод строительства: из блоков.
Площадь: 129 кв. метров (3 спальни) + гараж 34 кв. метра и котельная 12,5 кв. метров.
Отделка фасадов: комбинированная, штукатурка и фиброцементный сайдинг (от 1000-1500 рублей за кв. метр)
Дополнительно: большая терраса, мансардные окна, забор с отделкой декоративным кирпичом и ковкой.
Плюсы: очевидным плюсом является шикарный формат остекления со стороны заднего дворика и приватность со стороны дороги, а также широкая отмостка, которая позволяет с парадного крыльца быстро дойти до задней террасы.
В современных проектах эти две характеристики (остекление и терраса) все чаще бывают неразрывно связаны друг с другом. Так, в этом проекте мы найдем красивую замену южных дверей-слайдеров обычными, но большими окнами в пол и отдельную распашную дверь со стеклом посередине.
В зоне террасы – отделка фиброцементным сайдингом, которая изящно создает легкую атмосферу кантри на этом заднем дворике.
С этой стороны мы прекрасно видим, как террасы превращается в задний дворик, мощеный гравием, и идеальную газонную площадку для игр детей. Красивые клумбы оформляют террасу с обеих сторон, а часть террасы оказывается под навесом благодаря массивной белой колонне.
Войдя в дом, мы попадаем в удобный тамбур с прихожей, а пройдя через еще одну дверь – в лестничный холл и коридор. Справа, за гаражом, мы найдем три спальни (20, 13 и 13 кв. метров) и ванную комнату (9,5 кв. метров), а слева – гостиную (32 кв. метра) и кухню (12 кв. метров). Также в доме есть отдельная кладовая для продуктов, котельная и гостевая туалетная комната с душевой кабиной.
На втором этаже под крышей – одно большое пространство площадью 68 кв. метров, которое используется как современный чердак с удобной мебелью для хранения.
Со стороны улицы коттедж выглядит иначе – лишь одно окно кухни и маленькое световое гаража видны с этого ракурса. Отдельного внимания заслуживает выступ гаража и котельной, эта часть дома имеет отдельный от основного здания объем и собственную кровлю.
Стоимость данного проекта дома от студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG на ее официальном сайте равняется ~56 тыс. рублей*. На сайте студии вы найдете и десятки других интересных проектов, некоторые из которых уже были освещены на homify. Например, здесь, здесь и здесь.
*По курсу на 23.03.2016. Данная справка не является публичной офертой и предоставлена для ознакомления с примерными расценками на проекты коттеджей. За более актуальной информацией мы просим обращаться вас напрямую к студии.
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