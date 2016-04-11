Проект дома с полной сметой

Когда семья быстро растет, очень часто квартира становится не вашим домом, а будто вашей «золотой клеткой». Вещей становится слишком много, места и воздуха – мало, и кажется, что единственным выходом из ситуации становится покупка собственного загородного дома. По цене такой вариант явно опережает возможность приобретения пентхауса, поэтому выглядит очень заманчиво для большинства из нас.

Так как стройка может затянуться на 3-6 лет, особенно если стараться большую часть работы сделать самостоятельно, многих интересуют и проекты домов «под ключ», где даже кухонный гарнитур и душевая кабина уже стоят на своих местах. Один из проектов данного типа мы и представляем вам в нашей сегодняшней статье, полный традиционного очарования европейского пригорода. Полную смету дома вы можете найти на официальном сайте.

Компания PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG из Польши создала собственную базу эксклюзивных проектов. На ее основе они строят дома «под ключ» – современные, стильные и удобные, которые идеально подходят для семейной жизни.