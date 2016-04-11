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Проект дома с полной сметой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Когда семья быстро растет, очень часто квартира становится не вашим домом, а будто вашей «золотой клеткой». Вещей становится слишком много, места и воздуха – мало, и кажется, что единственным выходом из ситуации становится покупка собственного загородного дома. По цене такой вариант явно опережает возможность приобретения пентхауса, поэтому выглядит очень заманчиво для большинства из нас.

Так как стройка может затянуться на 3-6 лет, особенно если стараться большую часть работы сделать самостоятельно, многих интересуют и проекты домов «под ключ», где даже кухонный гарнитур и душевая кабина уже стоят на своих местах. Один из проектов данного типа мы и представляем вам в нашей сегодняшней статье, полный традиционного очарования европейского пригорода. Полную смету дома вы можете найти на официальном сайте.

Компания PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG из Польши создала собственную базу эксклюзивных проектов. На ее основе они строят дома «под ключ» – современные, стильные и удобные, которые идеально подходят для семейной жизни.

​Характеристика проекта

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Метод строительства: из блоков.

Площадь: 129 кв. метров (3 спальни) + гараж 34 кв. метра и котельная 12,5 кв. метров.

Отделка фасадов: комбинированная, штукатурка и фиброцементный сайдинг (от 1000-1500 рублей за кв. метр)

Дополнительно: большая терраса, мансардные окна, забор с отделкой декоративным кирпичом и ковкой.

Плюсы: очевидным плюсом является шикарный формат остекления со стороны заднего дворика и приватность со стороны дороги, а также широкая отмостка, которая позволяет с парадного крыльца быстро дойти до задней террасы.

​Остекление и терраса

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В современных проектах эти две характеристики (остекление и терраса) все чаще бывают неразрывно связаны друг с другом. Так, в этом проекте мы найдем красивую замену южных дверей-слайдеров обычными, но большими окнами в пол и отдельную распашную дверь со стеклом посередине.

В зоне террасы – отделка фиброцементным сайдингом, которая изящно создает легкую атмосферу кантри на этом заднем дворике.

​Вид издали

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

С этой стороны мы прекрасно видим, как террасы превращается в задний дворик, мощеный гравием, и идеальную газонную площадку для игр детей. Красивые клумбы оформляют террасу с обеих сторон, а часть террасы оказывается под навесом благодаря массивной белой колонне.

​Планировка дома

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Войдя в дом, мы попадаем в удобный тамбур с прихожей, а пройдя через еще одну дверь – в лестничный холл и коридор. Справа, за гаражом, мы найдем три спальни (20, 13 и 13 кв. метров) и ванную комнату (9,5 кв. метров), а слева – гостиную (32 кв. метра) и кухню (12 кв. метров). Также в доме есть отдельная кладовая для продуктов, котельная и гостевая туалетная комната с душевой кабиной.

На втором этаже под крышей – одно большое пространство площадью 68 кв. метров, которое используется как современный чердак с удобной мебелью для хранения.

​Парадный вид

DOM MARCEL G2 - przytulna nowoczesność w najlepszym wydaniu!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Со стороны улицы коттедж выглядит иначе – лишь одно окно кухни и маленькое световое гаража видны с этого ракурса. Отдельного внимания заслуживает выступ гаража и котельной, эта часть дома имеет отдельный от основного здания объем и собственную кровлю.

Проект дома

Projekt domu Marcel III G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Стоимость данного проекта дома от студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG на ее официальном сайте равняется ~56 тыс. рублей*. На сайте студии вы найдете и десятки других интересных проектов, некоторые из которых уже были освещены на homify. Например, здесьздесь и здесь.

*По курсу на 23.03.2016. Данная справка не является публичной офертой и предоставлена для ознакомления с примерными расценками на проекты коттеджей. За более актуальной информацией мы просим обращаться вас напрямую к студии.

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