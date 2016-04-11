До и После: Как строился один эко-дом

Этот фахверковый дом с утеплением из самана и плит OSB – кое-что новое в нашей уже постоянной рубрике о том, как строятся те или иные дома. Этот удивительный дачный домик является воплощением средневековой сказки и реализован в немецком традиционном стиле. Посмотрим, как это выглядит?

Авторы данного проекта – архитекторы из студии MIACASA – ARCHITEKTURA – WNĘTRZA, они реализовали этот проект с учетом экологичной технологии самана. Саман в данном случае является утеплителем, а сам он создан на основе глины и соломы и выполнен в форме гибких блоков.

Проект реализован в Польше и уже заселен. Общая площадь обоих этажей здания – 155 кв. метров. На строительство было потрачено 6,4 млн. рублей, что, учитывая среднюю стоимость собственного коттеджа в данном районе, является очень бюджетной альтернативой другим способам строительства.