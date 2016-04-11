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До и После: Как строился один эко-дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom pod lasem, Miacasa - Architektura - Wnętrza Miacasa - Architektura - Wnętrza Дома в стиле кантри
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Этот фахверковый дом с утеплением из самана и плит OSB – кое-что новое в нашей уже постоянной рубрике о том, как строятся те или иные дома. Этот удивительный дачный домик является воплощением средневековой сказки и реализован в немецком традиционном стиле. Посмотрим, как это выглядит?

Авторы данного проекта – архитекторы из студии MIACASA – ARCHITEKTURA – WNĘTRZA, они реализовали этот проект с учетом экологичной технологии самана. Саман в данном случае является утеплителем, а сам он создан на основе глины и соломы и выполнен в форме гибких блоков.

Проект реализован в Польше и уже заселен. Общая площадь обоих этажей здания – 155 кв. метров. На строительство было потрачено 6,4 млн. рублей, что, учитывая среднюю стоимость собственного коттеджа в данном районе, является очень бюджетной альтернативой другим способам строительства.

​Каркас и кровля

Dom pod lasem, Miacasa - Architektura - Wnętrza Miacasa - Architektura - Wnętrza Дома в стиле кантри
Miacasa – Architektura – Wnętrza

Miacasa - Architektura - Wnętrza
Miacasa – Architektura – Wnętrza
Miacasa - Architektura - Wnętrza

В основе каркаса любого фахверкового дома является основа из крупных несущих балок (вертикальных), которые и держат весь каркас, а также кровлю дома. Те балки, что вы видите в каркасе – не несущие и не держат ничего, кроме внешней и внутренней отделки дома и горизонтальных балок.

В фахверковом строительстве очень важны «укосины жесткости» – диагонально расположенные балки, позволяющие сделать каркас максимально прочным.

На фотографии вы видите, что нижняя обвязка – нижний горизонтальный брус по периметру всего дома – утоплена в фундамент. При этом для создания пространственного каркаса используется клееный брус различного сечения.

​Плюсы фахверка

Dom pod lasem, Miacasa - Architektura - Wnętrza Miacasa - Architektura - Wnętrza Дома в стиле кантри
Miacasa – Architektura – Wnętrza

Miacasa - Architektura - Wnętrza
Miacasa – Architektura – Wnętrza
Miacasa - Architektura - Wnętrza

Дом по технологии фахверк может быть построен исключительно быстро. Вместо целого сезона или даже двух для блочного строительства сборка силового каркаса дома осуществляется квалифицированной бригадой сборщиков (4-6 человек) и занимает от 1 недели от 4-х на готовом фундаменте.

Кроме того, для фахверка не нужен особо прочный фундамент (исключая место под печь и камин), а сам он является сверхпрочным аналогом другим видам строительства. Также фахверк основан на больших пространствах между балками, поэтому вы можете быть уверены, что панорамное остекление реализовать в стиле фахверк легче и его можно сделать гораздо более эффектным, чем в других стилях.

​Строительство внутри

Dom pod lasem, Miacasa - Architektura - Wnętrza Miacasa - Architektura - Wnętrza Гостиная в стиле кантри
Miacasa – Architektura – Wnętrza

Miacasa - Architektura - Wnętrza
Miacasa – Architektura – Wnętrza
Miacasa - Architektura - Wnętrza

Внутри на этапе строительства мы можем видеть такую картину. Перекрытия второго этажа еще не готовы, но мы можем оценить ощущение от фахверка. В отличие от кирпичных и блочных стен фахверковое строительство из саманов выглядит более современно.

Интересно, что фахверк – это средневековая технология, тогда как блоки – достаточно современная. Тем не менее, для многих последние ассоциируются с каменной кладкой эпохи, когда люди только начали строить себе жилища, не используя больше природные убежища. А фахверк при этом – интеллектуальная технология, основанная на пропорциях, ритме и прочности.

​Внутренние перегородки

Dom pod lasem, Miacasa - Architektura - Wnętrza Miacasa - Architektura - Wnętrza Спальня в стиле кантри
Miacasa – Architektura – Wnętrza

Miacasa - Architektura - Wnętrza
Miacasa – Architektura – Wnętrza
Miacasa - Architektura - Wnętrza

Как мы видим на фотографии выше, один из подпорных брусьев был заменен натуральным стволом дерева после обработки, а межкомнатные стены здесь возводятся из кирпича. На снимке мы видим огнеупорный уголок для создания зоны камина.

​Экологичный саман

Dom pod lasem, Miacasa - Architektura - Wnętrza Miacasa - Architektura - Wnętrza Дома в стиле кантри
Miacasa – Architektura – Wnętrza

Miacasa - Architektura - Wnętrza
Miacasa – Architektura – Wnętrza
Miacasa - Architektura - Wnętrza

Если вы интересуетесь саманом как материалом для строительства, набирающим популярность, вам следует знать, что дома из него могут строиться не только по каркасной технологии. В принципе, даже монолитный дом может иметь стены из самана, но более всего популярна традиционная кладка (как кирпичей или блоков, в зависимости от размера саманного модуля).

​Проект дома

Dom pod lasem, Miacasa - Architektura - Wnętrza Miacasa - Architektura - Wnętrza Дома в стиле кантри
Miacasa – Architektura – Wnętrza

Miacasa - Architektura - Wnętrza
Miacasa – Architektura – Wnętrza
Miacasa - Architektura - Wnętrza

На данной компьютерной визуализации мы видим, каким этот дом будет после завершения этапа внешней отделки. Популярные в средневековье оттенки (угольный, темно-красный и чирок) отлично сочетаются здесь с не менее популярным и в наше время желтым сорбетом.

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