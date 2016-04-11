До и После: Как строился один эко-дом

Этот фахверковый дом с утеплением из самана и плит OSB – кое-что новое в нашей уже постоянной рубрике о том, как строятся те или иные дома. Этот удивительный дачный домик является воплощением средневековой сказки и реализован в немецком традиционном стиле. Посмотрим, как это выглядит?
Авторы данного проекта – архитекторы из студии MIACASA – ARCHITEKTURA – WNĘTRZA, они реализовали этот проект с учетом экологичной технологии самана. Саман в данном случае является утеплителем, а сам он создан на основе глины и соломы и выполнен в форме гибких блоков.
Проект реализован в Польше и уже заселен. Общая площадь обоих этажей здания – 155 кв. метров. На строительство было потрачено 6,4 млн. рублей, что, учитывая среднюю стоимость собственного коттеджа в данном районе, является очень бюджетной альтернативой другим способам строительства.
В основе каркаса любого фахверкового дома является основа из крупных несущих балок (вертикальных), которые и держат весь каркас, а также кровлю дома. Те балки, что вы видите в каркасе – не несущие и не держат ничего, кроме внешней и внутренней отделки дома и горизонтальных балок.
В фахверковом строительстве очень важны «укосины жесткости» – диагонально расположенные балки, позволяющие сделать каркас максимально прочным.
На фотографии вы видите, что нижняя обвязка – нижний горизонтальный брус по периметру всего дома – утоплена в фундамент. При этом для создания пространственного каркаса используется клееный брус различного сечения.
Дом по технологии фахверк может быть построен исключительно быстро. Вместо целого сезона или даже двух для блочного строительства сборка силового каркаса дома осуществляется квалифицированной бригадой сборщиков (4-6 человек) и занимает от 1 недели от 4-х на готовом фундаменте.
Кроме того, для фахверка не нужен особо прочный фундамент (исключая место под печь и камин), а сам он является сверхпрочным аналогом другим видам строительства. Также фахверк основан на больших пространствах между балками, поэтому вы можете быть уверены, что панорамное остекление реализовать в стиле фахверк легче и его можно сделать гораздо более эффектным, чем в других стилях.
Внутри на этапе строительства мы можем видеть такую картину. Перекрытия второго этажа еще не готовы, но мы можем оценить ощущение от фахверка. В отличие от кирпичных и блочных стен фахверковое строительство из саманов выглядит более современно.
Интересно, что фахверк – это средневековая технология, тогда как блоки – достаточно современная. Тем не менее, для многих последние ассоциируются с каменной кладкой эпохи, когда люди только начали строить себе жилища, не используя больше природные убежища. А фахверк при этом – интеллектуальная технология, основанная на пропорциях, ритме и прочности.
Как мы видим на фотографии выше, один из подпорных брусьев был заменен натуральным стволом дерева после обработки, а межкомнатные стены здесь возводятся из кирпича. На снимке мы видим огнеупорный уголок для создания зоны камина.
Если вы интересуетесь саманом как материалом для строительства, набирающим популярность, вам следует знать, что дома из него могут строиться не только по каркасной технологии. В принципе, даже монолитный дом может иметь стены из самана, но более всего популярна традиционная кладка (как кирпичей или блоков, в зависимости от размера саманного модуля).
На данной компьютерной визуализации мы видим, каким этот дом будет после завершения этапа внешней отделки. Популярные в средневековье оттенки (угольный, темно-красный и чирок) отлично сочетаются здесь с не менее популярным и в наше время желтым сорбетом.
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