Комфортабельный дом для семьи

Для маленького бюджета и рачительного хозяина – специальная статья о проекте, который поражает своей рациональностью. В нем нет ничего лишнего. Он будто создан для того, чтобы показать нам всем – коттедж в пригороде становится все более доступным для самой обычной семьи.
Авторы проекта – архитекторы из студии MAQET, они занимаются проектами любого класса, от бюджетного до элитного. Но объединяет их все одно важное правило – следование функции, качественный дизайн и удобные планировки. Отличия же в том, что маленькие дома занимаются тем, что выжимают максимум из предоставленной им площади, а большие создают аристократическую роскошь там, где мог бы быть простой новый коттедж.
Плюсы одноэтажного загородного строительства гораздо более обширны, чем кажется на первый взгляд. Для многих такой вид дома – единственно доступный, если вы хотите создать симпатичный и большой чердак, не использовать лестницы из-за постоянной физической нагрузки или реализовать планировку в стиле прерий.
Кроме того, одноэтажные дома легче построить самостоятельно, а на вид они смотрятся очень современно в оформлении в стиле модерн или минимализм.
Данный проект был создан как часть линейки одноэтажных односемейных домов. Данные визуализации – прямая реклама о продаже дома с четко утвержденным бюджетом, который может быть построен на вашем участке. Проект в формате «под ключ» включает еще и работу строителей, дизайнера, декоратора и может быть очень заманчивым вариантом для тех, кто не хочет долго ждать или разбираться с хлопотными мелочами строительства.
В итоге был создан одноэтажный дом с тремя спальнями, кухней, гостиной-столовой и двумя ванными комнатами. Бюджетная отделка подразумевает ламинат и керамическую плитку для кухни и ванной комнаты.
Планировка отлично подходит для современной семьи. Три спальни с ванными комнатами отдалены от общественной зоны, а две детские имеют собственную ванную, как и главная спальня родителей. Такой дом подойдет для семьи с 2-4 детьми.
Несмотря на то, что легкая и простейшая отделка, а также оформление в одном из самых бюджетных стилей (скандинавском минимализме) олицетворяют облик всего дома, в нем есть не просто компромиссы и экономия, но и реальная возможность переехать в пригород семье, уставшей от города.
Стильная кухня с комбинированной отделкой фасадов, раковиной у окна и стильным дизайном с подсветкой наверняка понравится хозяйке. Ее внешний вид легко поддерживать в порядке из-за каменной столешницы и минималистичного облика, тогда как сама комната залита светом, имеет дополнительную кладовую и даже выход в сад!
С обратной стороны – модуль для встроенной бытовой техники (холодильника и духовки), удачно размещенный слегка в отдалении от основной столешницы, что довольно удобно. Так, даже в самый разгар приготовления ужина холодильник доступен для всех членов семьи, а духовка находится вне зоны основного действия и уменьшает нагрузку на передвижения по основной весьма компактной структуре гарнитура.
Стильная ванная комната радует золотистой мозаикой и туалетным столиком с отделкой имитацией дерева зебрано. Эта ценная порода древесины очень твёрдая и прочная, в результате столешница из неё может похвастаться износостойкостью и долговечностью, а после обработки подходит даже для ванной комнаты, душевой, туалетной комнаты и кухни.
Шикарно работает на интерьер и освещение, которое позволяет сделать комнату уютной и привлекательной. На плитке, в стекле и зеркалах солнечный свет преломляется особенно красиво, освещая всю комнату даже с помощью небольшого окна.
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