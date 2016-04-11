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Комфортабельный дом для семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн Белый
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Для маленького бюджета и рачительного хозяина – специальная статья о проекте, который поражает своей рациональностью. В нем нет ничего лишнего. Он будто создан для того, чтобы показать нам всем – коттедж в пригороде становится все более доступным для самой обычной семьи.

Авторы проекта – архитекторы из студии MAQET, они  занимаются проектами любого класса, от бюджетного до элитного. Но объединяет их все одно важное правило – следование функции, качественный дизайн и удобные планировки. Отличия же в том, что маленькие дома занимаются тем, что выжимают максимум из предоставленной им площади, а большие создают аристократическую роскошь там, где мог бы быть простой новый коттедж.

​Одноэтажный формат

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Плюсы одноэтажного загородного строительства гораздо более обширны, чем кажется на первый взгляд. Для многих такой вид дома – единственно доступный, если вы хотите создать симпатичный и большой чердак, не использовать лестницы из-за постоянной физической нагрузки или реализовать планировку в стиле прерий.

Кроме того, одноэтажные дома легче построить самостоятельно, а на вид они смотрятся очень современно в оформлении в стиле модерн или минимализм.

Данный проект был создан как часть линейки одноэтажных односемейных домов. Данные визуализации – прямая реклама о продаже дома с четко утвержденным бюджетом, который может быть построен на вашем участке. Проект в формате «под ключ» включает еще и работу строителей, дизайнера, декоратора и может быть очень заманчивым вариантом для тех, кто не хочет долго ждать или разбираться с хлопотными мелочами строительства.

​Планировка и отделка

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В итоге был создан одноэтажный дом с тремя спальнями, кухней, гостиной-столовой и двумя ванными комнатами. Бюджетная отделка подразумевает ламинат и керамическую плитку для кухни и ванной комнаты.

Планировка отлично подходит для современной семьи. Три спальни с ванными комнатами отдалены от общественной зоны, а две детские имеют собственную ванную, как и главная спальня родителей. Такой дом подойдет для семьи с 2-4 детьми.

​Во власти бюджета

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Несмотря на то, что легкая и простейшая отделка, а также оформление в одном из самых бюджетных стилей (скандинавском минимализме) олицетворяют облик всего дома, в нем есть не просто компромиссы и экономия, но и реальная возможность переехать в пригород семье, уставшей от города.

​Дизайн кухни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильная кухня с комбинированной отделкой фасадов, раковиной у окна и стильным дизайном с подсветкой наверняка понравится хозяйке. Ее внешний вид легко поддерживать в порядке из-за каменной столешницы и минималистичного облика, тогда как сама комната залита светом, имеет дополнительную кладовую и даже выход в сад!

​Дизайн кухни: второй ракурс

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С обратной стороны – модуль для встроенной бытовой техники (холодильника и духовки),  удачно размещенный слегка в отдалении от основной столешницы, что довольно удобно. Так, даже в самый разгар приготовления ужина холодильник доступен для всех членов семьи, а духовка находится вне зоны основного действия и уменьшает нагрузку на передвижения по основной весьма компактной структуре гарнитура.

​Дизайн ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильная ванная комната радует золотистой мозаикой и туалетным столиком с отделкой имитацией дерева зебрано. Эта ценная порода древесины очень твёрдая и прочная, в результате столешница из неё может похвастаться износостойкостью и долговечностью, а после обработки подходит даже для ванной комнаты, душевой, туалетной комнаты и кухни.

Шикарно работает на интерьер и освещение, которое позволяет сделать комнату уютной и привлекательной. На плитке, в стекле и зеркалах солнечный свет преломляется особенно красиво, освещая всю комнату даже с помощью небольшого окна.

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