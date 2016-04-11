Комфортабельный дом для семьи

Для маленького бюджета и рачительного хозяина – специальная статья о проекте, который поражает своей рациональностью. В нем нет ничего лишнего. Он будто создан для того, чтобы показать нам всем – коттедж в пригороде становится все более доступным для самой обычной семьи.

Авторы проекта – архитекторы из студии MAQET, они занимаются проектами любого класса, от бюджетного до элитного. Но объединяет их все одно важное правило – следование функции, качественный дизайн и удобные планировки. Отличия же в том, что маленькие дома занимаются тем, что выжимают максимум из предоставленной им площади, а большие создают аристократическую роскошь там, где мог бы быть простой новый коттедж.