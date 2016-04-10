Стартовый мини-дом в 60 кв. метров

В мини-доме площадью 50-75 кв. метров обычно имеется 1-3 спальни, 1,5 ванные комнаты и общая студия с гостиной и кухней в одной комнате. Важные преимущества такого типа жизни – собственный участок с садом, возможность достроить дом до большего размера, гараж или автомобильная стоянка на участке, а также место для организации собственной детской игровой площадки.

Кроме того, жизнь в пригороде помогает воспитывать детей по правилам современности в более уютный и дружелюбной обстановке. В таком доме вы не будете слышать бытовые звуки от соседей, чувствовать себя зажатым «в четырех стенах», а вместо этого получите прекрасный зеленый вид на сад, лес или террасу.

Мини-дома в России могут стоить от 500 до 2,5 млн. рублей, в зависимости от ваших нужд и предпочтений. Они могут быть выполнены из любых материалов, в том числе построены на деревянной каркасной основе, либо созданы на основе транспортного контейнера.

Мини-дом в 50 кв. метров в 3 раза дешевле аналогичного дома в 200 кв. метров, что позволяет распределить капитальное строительство большого коттеджа на несколько лет или даже на десятилетие.