Стартовый мини-дом в 60 кв. метров

Международный тренд на мини-дома площадью до 75 кв. метров будто бы взорвал современный рынок недвижимости в Западной Европе. Теперь, чтобы начать новую жизнь в собственном доме, вам не нужно совершать героические подвиги. Стартовые дома позволяют с удобством переехать с женой и детьми на собственную землю и лишь потом заниматься расширением дома до полноценного коттеджа.
Многие семьи выбирают мини-дома еще и потому, что не хотят брать ипотеку под строительство – им хватает сбережений, либо небольшого кредита на 2-5 лет, чтобы стать полноправными владельцами такого дома.
Проект этого мини-дома от студии RIVERO ROLNY ARQUITECTOS особенно хорош тем, что построен по всем правилам современной виллы в стиле минимализм. В интерьерах мы найдем стильные лаконичные линии, в самом проекте – панорамное остекление и террасу, а также очень удобную планировку.
Такой дом – идеальное место для жизни молодой пары с новорожденным, которое позволяет перестать отдавать чек за аренду и мечтать о собственном доме лишь перед сном.
Площадь: 60 кв. метров, 1 спальня.
Стиль: минимализм.
Название: «Дом солнца».
Площадь участка: 2 сотки, 200 кв. метров.
В доме мы найдем одну спальню с ванной комнатой слева от основной гостиной, которые также имеют отдельный выход на крыльцо. В центре – кабинет и гостиная, справа – кухня с барной стойкой.
Такой дом является прекрасной альтернативой покупке обычной квартиры (однушки или двушки), ведь он позволяет полностью сменить городской образ жизни на более привлекательный, пригородный. Те, кому важны прогулки на свежем воздухе, простор, приватность, чистый подъезд и статус только что построенного коттеджа, наверняка согласятся именно на этот вариант.
Кроме очевидного плюса проекта (возможности реализации даже на дачном мини-участке в 2-4 сотки) этот дом также может похвастаться шикарным форматом остекления, палисадником и задним двориком. На заднем дворике есть террасы с раковиной по типу летней кухни с рабочей столешницей и место для патио или столовой группы.
В мини-доме площадью 50-75 кв. метров обычно имеется 1-3 спальни, 1,5 ванные комнаты и общая студия с гостиной и кухней в одной комнате. Важные преимущества такого типа жизни – собственный участок с садом, возможность достроить дом до большего размера, гараж или автомобильная стоянка на участке, а также место для организации собственной детской игровой площадки.
Кроме того, жизнь в пригороде помогает воспитывать детей по правилам современности в более уютный и дружелюбной обстановке. В таком доме вы не будете слышать бытовые звуки от соседей, чувствовать себя зажатым «в четырех стенах», а вместо этого получите прекрасный зеленый вид на сад, лес или террасу.
Мини-дома в России могут стоить от 500 до 2,5 млн. рублей, в зависимости от ваших нужд и предпочтений. Они могут быть выполнены из любых материалов, в том числе построены на деревянной каркасной основе, либо созданы на основе транспортного контейнера.
Мини-дом в 50 кв. метров в 3 раза дешевле аналогичного дома в 200 кв. метров, что позволяет распределить капитальное строительство большого коттеджа на несколько лет или даже на десятилетие.
На фотографии выше вы видите за стеллажом пространство спальни, справа – дверь в ванную комнату. Через двери-слайдеры на террасу открывается вид на собственный палисадник и пальмы.
Отделка дома выполнена в стилистике брутального минимализма. Пол под бетон, белая отделка и мебель, а также металлические элементы делают этот дом настоящим собранием модным трендов.
Кроме того, модуль под TV и библиотеку был выполнен на заказ, а в потолке мы найдем встроенные светильники. Удобная конфигурация и у кухни – в зоне острова есть встроенная плита с вытяжкой над ней, а сама столешница острова выполнена из натурального камня.
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