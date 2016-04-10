Коттедж с особым обаянием

Этот дом выглядит смело, а как проект является потрясающим доказательством того, что современный модерн еще раскрыл для нас далеко не все секреты и может быть гораздо более эффектным, чем мы думаем.

Авторство данного проекта принадлежит студии ISABELA CANAAN ARQUITETOS E ASSOCIADOS. Архитекторы из города Нова Лима, Бразилия создали этот потрясающий проект, вдохновившись стилем лофт. Смешав его с удивительными пряными красками прерий, они создали современный интерьер, который может навсегда изменить ваши мечты о собственном загородном доме. Посмотрим, как именно?

Главная удивительная часть этого дома – планировка, которая является полностью открытой. На двух уровнях кухня и гостиная, а также спальня и библиотека расположились в одном открытом пространстве, имеющем завораживающие виды на окрестности и очень стильный интерьер.