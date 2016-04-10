Коттедж с особым обаянием

Этот дом выглядит смело, а как проект является потрясающим доказательством того, что современный модерн еще раскрыл для нас далеко не все секреты и может быть гораздо более эффектным, чем мы думаем.
Авторство данного проекта принадлежит студии ISABELA CANAAN ARQUITETOS E ASSOCIADOS. Архитекторы из города Нова Лима, Бразилия создали этот потрясающий проект, вдохновившись стилем лофт. Смешав его с удивительными пряными красками прерий, они создали современный интерьер, который может навсегда изменить ваши мечты о собственном загородном доме. Посмотрим, как именно?
Главная удивительная часть этого дома – планировка, которая является полностью открытой. На двух уровнях кухня и гостиная, а также спальня и библиотека расположились в одном открытом пространстве, имеющем завораживающие виды на окрестности и очень стильный интерьер.
На современный манер дизайн фасадов этого здания в стиле модерн основывается на различных конструкциях и их границах. Белая штукатурка позволяет сделать данный ансамбль уравновешенным, без четко выраженного лидера и создает оригинальный эффект многослойности, будто этот дом составлен из нескольких частей.
Важной частью в дизайне всего проекта является натуральное дерево. Вы можете увидеть его повсюду, в том числе из него создана парадная дверь в колониальном стиле, потолок и элементы мебели и декора.
Уникальная планировка формата лофт внесла серьезные коррективы в образ стандартного коттеджа. Чтобы создать двусветную гостиную, на остеклении которой основывается вся жилая площадь дома, архитектор будто создал две половинки проекта – одну с глухими стенами, другую – со стеклянными.
Для хозяйки этого удивительного загородного дома очень важны моменты приватной релаксации, поэтому весь дом создан в теплых природных оттенках, белоснежных акцентах и простых линиях.
Особенного внимания заслуживает то, как красиво романтичная спальня отделена от основного пространства специальным стальным каркасом с прозрачными воздушными занавесками. На этом же уровне мы найдем террасу с красивым видом на окружающую природу, гардеробную и ванную комнату, а также рабочий кабинет с библиотекой.
В лучших традициях стиля прерий в этой гостиной отсутствует явная динамика дизайна и декора. Кажется, что сам интерьер, будто саванна, способствует вашему спокойному мироощущению.
В создании такого прекрасного дома с теплым сердцем был использован известняк, он – на полу, на стенах, на дымоходе и на террасе. Большая часть всех внешних и внутренних стен оштукатурена в белый, слегка теплый оттенок, остальная – покрыта натуральной древесиной.
Двусветные освещение, а также потолки двойного размера имеют в этом доме сразу несколько зон – кухня, столовая, гостиная и каминный уголок. Парадный вход, прачечная и гостевая туалетная комната делят данную высоту с кабинетом, ванной комнатой и спальней.
Открытая планировка в этом доме, как никакая другая, идеально подходит под стиль консольной лестницы в стиле минимализм и панорамное остекление.
Красивая терраса есть и на первом этаже – прямо под той, что является частью мастер-сьюта. Отсюда открывается не только прекрасный вид на прерии, но и есть прямой доступ в сад, в лес и для прогулки по окрестностям.
Приватность – важная часть нашей жизни, которая не должна быть упущена из виду при планировании вашего загородного дома. Большинство добивается ее с помощью высокого забора, но продуманная система остекления, а также правильно купленный участок гораздо больше пригодятся в данном деле.
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— Достойный дом для семейной жизни;