До и После: Как строился каркасный дом на холме

Этот шикарный проект каркасного дома выглядит просто удивительно в контексте нашей постоянной рубрики «До и После». Проследить множество этапов в строительстве вы сможете вместе с нами в этой статье.
Помните, что каркасное строительство – отличная и экологичная альтернатива строительству из блоков или кирпича с цементом. Особенно популярное в США, Канаде, Австралии и Западной Европе оно завоевало первое место в рейтинге типов строительства для европейского и американского образа жизни.
В данной статье мы используем фотографии со стройки одного проекта, расположенного на крутом склоне и спроектированного фирмой BUILDING WITH FRAMES. Реализация, как вы убедитесь сами, производилась чисто и открыто – каждый этап понятен и прозрачен.
В фотографиях мы упустили несколько этапов данного строительства – работу геодезиста, закладку фундамента, начало строительства. Тем не менее, даже подключаясь к данному делу примерно в середине стройки, нам все равно есть, на что посмотреть.
В данном случае строительство производится из деревянного каркаса с наполнением из ОСП (OSB, ориентированно-стружечных плит). Такой вид строительства является одним из самых популярных. Как вы видите, для такого строительства используются «леса» и даже полноценные подмостки, опоясывающие дом со всех сторон. Кроме того, из-за строительства на холме, пришлось озаботиться и строительством временного моста для строительства.
Перекрытия реализуются по стандартной системе – на несущие лаги (которые вы видите на снимке на дальнем плане) кладется черновой пол из OSB, сверху – подложка под чистовую отделку.
Для устройства каркасного пола первого этажа организуются дополнительные лаги, а также устанавливается ветрозащита (самый нижний слой), утеплитель (~200 мм, обычно минеральная базальтовая плита), а также (иногда) экструдированный пенополистирол для стяжки из цементно-песчаного раствора.
Стропильная система для кровли – как легкие для человека, без нее нельзя не просто обойтись, без нее и сам дом не имеет никакой защиты от непогоды. Так как кровля является не только по важности, но и по цене одной из основных частей строительного проекта, мы заострим на ней некоторое внимание.
Заметьте, что фронтоны тоже заполняются плитами OSB, утеплитель в них, как правило – минеральная вата, эко-вата, саманный утеплитель или другие достаточно популярные типы материалов.
Сама крыша собирается по такой схеме – под гипсокартоном на мансарде вы найдете плиту OSB, далее – слой пароизоляции, затем – утеплитель между лагами, опять доску OSB (уже на внешней стороне стропильной системы), затем гидроизоляцию, обрешетку с контробрешеткой и металлочерепицу или другой материал на выбор.
На данной фотографии вы можете хорошо видеть коньковый брус, массивный и достаточно прочный, чтобы стать местом соединения двух скатов. Стропила или стропильные «ноги» – те части, что прикреплены к «коньку» и заканчиваются уже за пределами внешних стен здания по обеим его сторонам.
После того, как будут установлены стропила, строители примутся за утепление крыши и установку самой кровли.
Стильная внешняя отделка из декоративных панелей из натурального дерева ведется с помощью тех же подмосток, что использовались в строительстве. В это же время заканчивается монтаж кровли и монтируются окна и двери.
Именно так выглядит этот потрясающий дом после завершения внешней отделки, но внутри еще много работы!
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