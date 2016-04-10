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До и После: Как строился каркасный дом на холме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Timber Frame, Elevated Views over River Pentire, Building With Frames Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
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Этот шикарный проект каркасного дома выглядит просто удивительно в контексте нашей постоянной рубрики «До и После». Проследить множество этапов в строительстве вы сможете вместе с нами в этой статье.

Помните, что каркасное строительство – отличная и экологичная альтернатива строительству из блоков или кирпича с цементом. Особенно популярное в США, Канаде, Австралии и Западной Европе оно завоевало первое место в рейтинге типов строительства для европейского и американского образа жизни.

В данной статье мы используем фотографии со стройки одного проекта, расположенного на крутом склоне и спроектированного фирмой BUILDING WITH FRAMES. Реализация, как вы убедитесь сами, производилась чисто и открыто – каждый этап понятен и прозрачен.

В фотографиях мы упустили несколько этапов данного строительства – работу геодезиста, закладку фундамента, начало строительства. Тем не менее, даже подключаясь к данному делу примерно в середине стройки, нам все равно есть, на что посмотреть.

​Этап 1: строительство каркаса

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
Building With Frames

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

В данном случае строительство производится из деревянного каркаса с наполнением из ОСП (OSB, ориентированно-стружечных плит). Такой вид строительства является одним из самых популярных. Как вы видите, для такого строительства используются «леса» и даже полноценные подмостки, опоясывающие дом со всех сторон. Кроме того, из-за строительства на холме, пришлось озаботиться и строительством временного моста для строительства.

​Этап 2: работа над перекрытиями

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
Building With Frames

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

Перекрытия реализуются по стандартной системе – на несущие лаги (которые вы видите на снимке на дальнем плане) кладется черновой пол из OSB, сверху – подложка под чистовую отделку.

Для устройства каркасного пола первого этажа организуются дополнительные лаги, а также устанавливается ветрозащита (самый нижний слой), утеплитель (~200 мм, обычно минеральная базальтовая плита), а также (иногда) экструдированный пенополистирол для стяжки из цементно-песчаного раствора.

​Этап 3: установка стропильной системы

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
Building With Frames

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

Стропильная система для кровли – как легкие для человека, без нее нельзя не просто обойтись, без нее и сам дом не имеет никакой защиты от непогоды. Так как кровля является не только по важности, но и по цене одной из основных частей строительного проекта, мы заострим на ней некоторое внимание.

Заметьте, что фронтоны тоже заполняются плитами OSB, утеплитель в них, как правило – минеральная вата, эко-вата, саманный утеплитель или другие достаточно популярные типы материалов.

Сама крыша собирается по такой схеме – под гипсокартоном на мансарде вы найдете плиту OSB, далее – слой пароизоляции, затем – утеплитель между лагами, опять доску OSB (уже на внешней стороне стропильной системы), затем гидроизоляцию, обрешетку с контробрешеткой и металлочерепицу или другой материал на выбор.

​Этап 3.1: установка конькового бруса

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire, Building With Frames Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
Building With Frames

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

На данной фотографии вы можете хорошо видеть коньковый брус, массивный и достаточно прочный, чтобы стать местом соединения двух скатов. Стропила или стропильные «ноги» – те части, что прикреплены к «коньку» и заканчиваются уже за пределами внешних стен здания по обеим его сторонам.

​Этап 3.2: установка стропил

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
Building With Frames

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

После того, как будут установлены стропила, строители примутся за утепление крыши и установку самой кровли.

​Этап 4: внешняя отделка

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
Building With Frames

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

Стильная внешняя отделка из декоративных панелей из натурального дерева ведется с помощью тех же подмосток, что использовались в строительстве. В это же время заканчивается монтаж кровли и монтируются окна и двери.

​Этап 5: хэппи-энд!

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire Building With Frames Дома в стиле минимализм Дерево
Building With Frames

Timber Frame, Elevated Views over River Pentire

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

Именно так выглядит этот потрясающий дом после завершения внешней отделки, но внутри еще много работы!

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