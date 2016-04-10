До и После: Как строился каркасный дом на холме

Этот шикарный проект каркасного дома выглядит просто удивительно в контексте нашей постоянной рубрики «До и После». Проследить множество этапов в строительстве вы сможете вместе с нами в этой статье.

Помните, что каркасное строительство – отличная и экологичная альтернатива строительству из блоков или кирпича с цементом. Особенно популярное в США, Канаде, Австралии и Западной Европе оно завоевало первое место в рейтинге типов строительства для европейского и американского образа жизни.

В данной статье мы используем фотографии со стройки одного проекта, расположенного на крутом склоне и спроектированного фирмой BUILDING WITH FRAMES. Реализация, как вы убедитесь сами, производилась чисто и открыто – каждый этап понятен и прозрачен.

В фотографиях мы упустили несколько этапов данного строительства – работу геодезиста, закладку фундамента, начало строительства. Тем не менее, даже подключаясь к данному делу примерно в середине стройки, нам все равно есть, на что посмотреть.