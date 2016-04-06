Проект дачи из кирпича своими руками

Изначально данный дом был спланирован для семьи, которая хочет иметь возможность отдыхать на природе. Это эксклюзивный проект для ультра-узкого участка без какого-либо намека на приватность.

Таким образом, первым этапом ваших подготовительных работ становится определение характеристик проекта – тип строительства (материал), фундамент, стиль, бюджет. Выбрать стиль вы можете в этой статье.

Тип строительства: кирпичный, на ленточном фундаменте.

Время строительства: один сезон.

Стиль: индийский.

Далее вам следует создать конкретный проект дома. Вы можете купить его на специализированном сайте или спроектировать самостоятельно. Главное – это учесть ширину перекрытий (если они бетонные) и найти удобные варианты в планировке.

Для справки: обычно современная дача имеет 2 крохотных спальни и одну большую комнату с кухней и гостиной, а также душевую и зону прихожей. В итоге мы получаем примерно такую картину: 8 + 8 + 22 + 4 + 4 = 46 кв. метров, которые могут быть распределены на два этажа по вашему желанию.