Проект дачи из кирпича своими руками

В этом потрясающем индийском проекте небольшого дачного дома из кирпича мы покажем вам, как удивительными способами можно сделать даже самый маленький участок вашим настоящим личным оазисом!
Архитекторы и дизайнеры из студии BIOME ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LIMITED делятся с нами секретами о том, как у них получилось создать такой интересный проект!
Изначально данный дом был спланирован для семьи, которая хочет иметь возможность отдыхать на природе. Это эксклюзивный проект для ультра-узкого участка без какого-либо намека на приватность.
Таким образом, первым этапом ваших подготовительных работ становится определение характеристик проекта – тип строительства (материал), фундамент, стиль, бюджет. Выбрать стиль вы можете в этой статье.
Тип строительства: кирпичный, на ленточном фундаменте.
Время строительства: один сезон.
Стиль: индийский.
Далее вам следует создать конкретный проект дома. Вы можете купить его на специализированном сайте или спроектировать самостоятельно. Главное – это учесть ширину перекрытий (если они бетонные) и найти удобные варианты в планировке.
Для справки: обычно современная дача имеет 2 крохотных спальни и одну большую комнату с кухней и гостиной, а также душевую и зону прихожей. В итоге мы получаем примерно такую картину: 8 + 8 + 22 + 4 + 4 = 46 кв. метров, которые могут быть распределены на два этажа по вашему желанию.
Мы настоятельно рекомендуем вам заказать установку фундамента профессионалам, так как чаще всего новички недооценивают трудность данной работы. Напоминаем, что для дома также нужна отмостка (80 см), крыльцо и, возможно, терраса.
Выбрать фундамент вы можете в этой статье.
Закупка товаров для дома – очень важное дело, для которого вам потребуется создать специальную смету. Если в вашем бюджете есть дополнительные строения типа мангала, сарая и т. п. из того же материала, вы можете не бояться купить слишком много.
После сооружения фундамента вы можете приступить к возведению стен, но только если у вас уже подготовлен план со всеми внутренними стенами, дверными и оконными проемами. Мы советуем вам реализовать идею панорамного остекления в одной комнате дома с выходом на террасу, а остальные сделать бюджетными – с маленькими окнами.
Перекрытия можно выбрать бетонные (для них нужны более крепкие стены) и деревянные. Второй вариант больше подходит для образа жизни в маленьком летнем дачном домике.
Террасы вы можете организовать на уровне первого этажа дома или, если первый этаж вашего здания больше, чем второй, прямо на крыше! Здесь – отличное место для внутреннего дворика или патио для друзей.
Кровля для дачи чаще всего выбирается двускатная или мансардная. Вы можете организовать здесь жилой этаж, либо чердак для хранения хозяйственных и бытовых мелочей. Сейчас мансардные кровли со спальнями самые популярные, они позволяют сделать дачный домик на вид почти настоящим европейским коттеджем, пускай и в миниатюре.
Для дачи вам понадобится провести в дом и коммуникации– электричество и воду, поставить водонагреватель для воды на солнечных батареях или электричестве, организовать септик или подключиться к общей канализации.
Практичная отделка из керамической плитки позволяет решить вопрос оформления общественных зон в дачном домике. Для спален вы можете выбрать и ламинат, а в душевой создать собственноручно мозаику из обычной керамической плитки, подобрав тона или даже декоративные вставки и панно.
Мебель для дачного дома должна быть практичной и современной. Даже если вы создаете интерьер в стиле кантри, лучше обратиться к таким производителям, как IKEA, которые помогут вам быстро и без хлопот создать дачный домик вашей мечты.
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