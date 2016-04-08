Проект дома европейской мечты

Современный дом в стиле модерн со множеством ультра-комфортабельных сюрпризов представляется вам сегодня как идеальная возможность переехать в пригород. Маленький, но достаточно удобный для жизни даже большой семьи он сможет стать вашим спасительным оплотом в борьбе со слишком быстрым городским образом жизни, пробками и грязным воздухом.
Авторы проекта – архитекторы из студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG – создали этот проект специально для стандартной семьи, любящей комфорт.
Общая площадь: 82 кв. метра (4 спальни) + котельная 7 кв. метров.
Метод строительства: каркасный.
Стиль: модерн.
Отопление: газовый или электрический котел на выбор.
Из-за удобного количества спален (три на втором и одна на первом этаже) в этом доме может прекрасно разместиться многодетная семья! Или же, например, для семьи с тремя детьми в этом доме будут отдельные комнаты.
Современная архитектура не просто вдохновляет нас эмоционально, заставляя мечтать. Она еще и подталкивает нас, будто ведет по пути нашей жизни, заставляя упорнее работать, чтобы добиться своей цели – иметь идеальный дом.
В таком случае, архитектура и дизайн играет роль приманки, удивительного бонуса, который будет подарен нам после успешного завершения крупного проекта или определенной стадии в работе. Такая мотивация – исключительно позитивная вещь, и если вы в сообществе homify именно поэтому, мы рады приветствовать единомышленников в наших рядах!
Взяв самое лучшее из жизни в провинции – большие и роскошные деревья, чистые дороги, красивые сады, просторные террасы и даже возможность построить бассейн или игровую площадку для своих детей – можно настолько проникнуться атмосферой кантри, что даже забыть о комфорте.
Данный проект как раз позволяет использовать все «зеленые» преимущества пригорода в традиционном его виде и построить на таком участке высокотехнологичный и очень современный дом. Только посмотрите на это шикарное патио, двери-слайдеры, панорамное остекление, минималистичные террасы и потрясающие интерьеры – 21-ый век здесь явно победил 18-ый!
Стильная гостиная расположена рядом со столовой, и они вместе создают идеальную обстановку для вечернего досуга всей семьи. По выходным же комната и вовсе полна людей – друзья, родственники и дети собираются все вместе, чтобы отдохнуть и повеселиться.
В этой гостиной есть даже камин с поленницей, дающий возможность почувствовать себя владельцем настоящего коттеджа, пускай и столь маленького размера. Тем не менее, красота лаконичного дизайна позволяет будто бы выиграть несколько квадратных метров и сделать сам дом очень уютным.
Стильная и лаконичная кухня с комбинированными фасадами отлично подходит для дизайна маленькой комнаты в загородном доме. Такие кухни – воплощение минимализма, они помогают сделать маленькие пространства максимально функциональными. Шикарное окно в зоне раковины тоже делает интерьер более привлекательным, даже учитывая площадь кухни в 6 кв. метров. (+ кладовая 1,3 кв. метра).
Напоминаем вам, что на 82 кв. метрах дома разместились 4 спальни, гостиная-столовая, кухня и кладовая с большим двустворчатым холодильником и большим стеллажом. Кстати, на втором этаже мы найдем три спальни (7-9 кв. метров каждая), а также красивую ванную комнату (6 кв. метров) с душевой кабиной и ванной чашей. Сам дом имеет габариты 12.9 × 7.8 метров, что значит, что он может быть построен (по польскому стандарту) на участке минимум в 18.90 x 15.80 метров.
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