Проект дома европейской мечты

Современный дом в стиле модерн со множеством ультра-комфортабельных сюрпризов представляется вам сегодня как идеальная возможность переехать в пригород. Маленький, но достаточно удобный для жизни даже большой семьи он сможет стать вашим спасительным оплотом в борьбе со слишком быстрым городским образом жизни, пробками и грязным воздухом.

Авторы проекта – архитекторы из студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG – создали этот проект специально для стандартной семьи, любящей комфорт.