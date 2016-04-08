До и После: Реконструкция дома с WOW-эффектом

Маленький кирпичный домик, построенный более полувека назад, конечно же, ремонтировался время от времени, но такой трансформации не ожидал никто!

Переворачивающий наше представление о возможностях старых домов, этот проект от студии ID ARCHITECTURE был выполнен в Гримсби, Великобритания, на берегу Северного моря, в Линкольншире. Здесь – действующий транспортный морской порт, одна готическая церковью, а 80% жилых зданий построены из красного кирпича.

Владельцы этого дома решили не покупать участок и не строить новый дом, а выбрать самое лучшее в городе местоположение в уже жилом районе и переделать дом под свои нужды.