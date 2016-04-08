До и После: Реконструкция дома с WOW-эффектом

Маленький кирпичный домик, построенный более полувека назад, конечно же, ремонтировался время от времени, но такой трансформации не ожидал никто!
Переворачивающий наше представление о возможностях старых домов, этот проект от студии ID ARCHITECTURE был выполнен в Гримсби, Великобритания, на берегу Северного моря, в Линкольншире. Здесь – действующий транспортный морской порт, одна готическая церковью, а 80% жилых зданий построены из красного кирпича.
Владельцы этого дома решили не покупать участок и не строить новый дом, а выбрать самое лучшее в городе местоположение в уже жилом районе и переделать дом под свои нужды.
Маленький кирпичный домик площадью до 150 кв. метров и не догадывался, что придет 2015-ый год и он станет чем-то несоизмеримо большим и даже будет популярен в глянцевых интерьерных журналах.
Определенно внушительный вид нового здания выглядит так, будто он создан на ровной площадке, без каких-либо стартовых условий. Но все же нет ни тени сомнения, что он реализован на основе старого бунгало, построенного еще до 1960-ого года!
Комбинированная отделка гармонично сочетается как между собой, так и с окружающей природой. В этом современном доме найдена абсолютная гармония в сочетании урбанизма и загородного образа жизни.
Декоративные панели из натурального дерева – лучшая основа дизайна фасадов коттеджа в стиле модерн. Теплота и энергетика натуральных материалов позволяет сгладить эффект строгости от панорамного остекления, интерьеров в стиле минимализм и придать им традиционной основательности.
Слева вы можете видеть отделку натуральным камнем зоны дымохода. Кажется, что она напоминает либо средневековый замок, либо американский особняк в стиле шингл с отделкой серым деревянным гонтом.
Интересно, что дымоход еще и похож на шпиль ближайшей средневековой церкви, построенной в готическом стиле. Обеспечивая вертикальный акцент зданию, дымоход также позволяет скомпенсировать высоту фасада здания визуальным эффектом.
Шикарное остекление настолько эффектно открывает гостиную внешнему миру, что границы практически стираются. Визуально белая и черная плитка проводят психологическую границу, но чистый воздух, ароматы сада и даже дуновение прохладного бриза здесь все-таки можно уловить.
Хорошее решение было реализовано и для комнат второго этажа – в спальнях установлены двери-слайдеры с экранами безопасности, которые в современных проектах часто заменяют балкон.
Стильная гостиная является второй подобной комнатой в доме и предназначена именно для приема гостей и легкого полуденного отдыха. Зона домашнего кинотеатра находится в задней части дома и оформлена в более темных и приглушенных тонах.
Такая гостиная – идеальное дополнение кухне-столовой в зоне открытой планировки. Особенно она нравится детям и чаще всего используется именно в летнее время года, когда открыт доступ на террасу.
В Великобритании кухни в стиле модерн выглядят именно так. В них есть некая легкая футуристичность, размах и большие выпуклые объемы, в противовес более строгим немецким или миниатюрным скандинавским.
Эта кухня находится именно в старой части дома (в основном бунгало), что можно легко заметить по маленькому оригинальному оконному проему. С другой стороны (с места, где проводится съемка) мы найдем новое панорамное остекление для освещения помещения.
Глянцевая ванная комната играет на контрасте черного, белого и красного, а также на эффектах отражения декоративных лампочек на потолке. Солнечный свет тоже важен в дизайне, преломляясь в плитке, фасадах, сантехнике и стеклянном экране, он наполняет эту комнату очарованием весеннего дня.
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