До и После: Капитальный ремонт старой квартиры

В нашей новой статье мы расскажем вам о том, как старая квартира стала просто потрясающей современной резиденцией для большой семьи с детьми! Иногда кажется, что квартиры старого фонда в центре города гораздо более охотно преобразуются в офисные помещения. А вот этот жилой дом на живописной улочке в Милане, Италия, реконструируется в достаточно быстром темпе и при этом – без всякой координации между владельцами квартир.
Одну из таких квартир оформили профессионалы из студии ATELIER DELLE VERDURE. На самом деле тут были объединены даже две квартиры – маленькая и большая, общей площадью в 130 кв. метров. В итоге они стали потрясающей 4-х комнатной квартирой с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и большой кухней-столовой.
Старые обои и полы были полностью демонтированы, а новая отделка представлена обоями под покраску, ламинатом, паркетом и керамической плиткой. Стандартный набор отделочных материалов имел и традиционную современную расцветку, и теперь в этой миланской квартирке оттенок темного ореха эффектно контрастирует с сицилийским марсала.
Снос перегородок – первый этап к созданию квартиры мечты для семьи владельцев! Проект уже создан, но интерьеры – только в мечтах!
Новый образ этой удивительной гостиной получился исключительно итальянским – эклектичная нотка в дизайне помогла соединить старое и новое так, будто они всегда были вместе.
Часть несущей стены между квартирами осталась, но это не помешало дизайнерам создать здесь шикарную и весьма колоритную атмосферу с помощью декора. Данная перегородка теперь позволяет скрыть перемещения в приватной зоне от основной зоны кухни, столовой и гостиной.
Скандинавский стиль – прекрасный вариант для старой квартиры, которая хочет выглядеть свежо, опрятно и современно. Белые фасады и натуральное дерево здесь, как правило, стоят на нейтральном фоне и вызывают чувство гордости, если вспомнить, что на этом месте было до этого.
Детская для маленького сына оформлена в традиционных синих тонах с использованием большого количества встроенной мебели и паркета на полу.
Главная ванная комната осталась на своем прежнем месте и даже не изменила планировку, разве что теперь все сливы и водоснабжение встроенное, что выглядит очень стильно.
На этом плане мы можем видеть, как именно две квартиры были объединены в одну. Первая была трехкомнатной и занимала верхнюю часть плана и нижнюю левую спальню. Вторая была однокомнатной и занимала место нынешней кухни и ванной комнаты справа от нее.
Таким образом, в итоге в этой квартире получилась потрясающая комбинация из открытой планировки и приватных комнат. Два зала бывших квартир превратились в зал и кухню-столовую, которые были объединены. А на месте бывших кухонь организовалась гостевая комната и ванная комната с прачечной.
Объединив изюминки и плюсы обеих квартир (у одной была шикарная терраса, у другой – просторные спальни и два балкона, один из которых угловой, выходящий на красивые деревья и улицу), получилось создать идеальное жилье.
Интересно, что в квартире все равно витает атмосфера аристократичного дома былой Золотой Эпохи. В ней особенно высокие потолки, узкие вытянутые окна, в том числе – двустворчатые двери на террасу, а также просторные, даже по современным меркам, спальни.
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;