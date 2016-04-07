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До и После: Капитальный ремонт старой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure
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В нашей новой статье мы расскажем вам о том, как старая квартира стала просто потрясающей современной резиденцией для большой семьи с детьми! Иногда кажется, что квартиры старого фонда в центре города гораздо более охотно преобразуются в офисные помещения. А вот этот жилой дом на живописной улочке в Милане, Италия, реконструируется в достаточно быстром темпе и при этом – без всякой координации между владельцами квартир.

Одну из таких квартир оформили профессионалы из студии ATELIER DELLE VERDURE. На самом деле тут были объединены даже две квартиры – маленькая и большая, общей площадью в 130 кв. метров. В итоге они стали потрясающей 4-х комнатной квартирой с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и большой кухней-столовой.

​До: отделка

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Старые обои и полы были полностью демонтированы, а новая отделка представлена обоями под покраску, ламинатом, паркетом и керамической плиткой. Стандартный набор отделочных материалов имел и традиционную современную расцветку, и теперь в этой миланской квартирке оттенок темного ореха эффектно контрастирует с сицилийским марсала.

До: перепланировка

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Снос перегородок – первый этап к созданию квартиры мечты для семьи владельцев! Проект уже создан, но интерьеры – только в мечтах!

​После: гостиная

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure Гостиные в эклектичном стиле
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Новый образ этой удивительной гостиной получился исключительно итальянским – эклектичная нотка в дизайне помогла соединить старое и новое так, будто они всегда были вместе.

После: декор для приватной зоны

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure Гостиные в эклектичном стиле
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Часть несущей стены между квартирами осталась, но это не помешало дизайнерам создать здесь шикарную  и весьма колоритную атмосферу с помощью декора. Данная перегородка теперь позволяет скрыть перемещения в приватной зоне от основной зоны кухни, столовой и гостиной.

Дизайн кухни

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure Кухня в стиле минимализм
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Скандинавский стиль – прекрасный вариант для старой квартиры, которая хочет выглядеть свежо, опрятно и современно. Белые фасады и натуральное дерево здесь, как правило, стоят на нейтральном фоне и вызывают чувство гордости, если вспомнить, что на этом месте было до этого.

После: детская

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure Детские комната в эклектичном стиле
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Детская для маленького сына оформлена в традиционных синих тонах с использованием большого количества встроенной мебели и паркета на полу.

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После: ванная комната

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure Ванная комната в стиле минимализм
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Главная ванная комната осталась на своем прежнем месте и даже не изменила планировку, разве что теперь все сливы и водоснабжение встроенное, что выглядит очень стильно.

Планировка

Quadrilocale in Zona Tortona, Atelier delle Verdure Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure
Atelier delle Verdure

На этом плане мы можем видеть, как именно две квартиры были объединены в одну. Первая была трехкомнатной и занимала верхнюю часть плана и нижнюю левую спальню. Вторая была однокомнатной и занимала место нынешней кухни и ванной комнаты справа от нее.

Таким образом, в итоге в этой квартире получилась потрясающая комбинация из открытой планировки и приватных комнат. Два зала бывших квартир превратились в зал и кухню-столовую, которые были объединены. А на месте бывших кухонь организовалась гостевая комната и ванная комната с прачечной.

Объединив изюминки и плюсы обеих квартир (у одной была шикарная терраса, у другой – просторные спальни и два балкона, один из которых угловой, выходящий на красивые деревья и улицу), получилось создать идеальное жилье.

Интересно, что в квартире все равно витает атмосфера аристократичного дома былой Золотой Эпохи. В ней особенно высокие потолки, узкие вытянутые окна, в том числе – двустворчатые двери на террасу, а также просторные, даже по современным меркам, спальни.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна гостиной.

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