До и После: Капитальный ремонт старой квартиры

На этом плане мы можем видеть, как именно две квартиры были объединены в одну. Первая была трехкомнатной и занимала верхнюю часть плана и нижнюю левую спальню. Вторая была однокомнатной и занимала место нынешней кухни и ванной комнаты справа от нее.

Таким образом, в итоге в этой квартире получилась потрясающая комбинация из открытой планировки и приватных комнат. Два зала бывших квартир превратились в зал и кухню-столовую, которые были объединены. А на месте бывших кухонь организовалась гостевая комната и ванная комната с прачечной.

Объединив изюминки и плюсы обеих квартир (у одной была шикарная терраса, у другой – просторные спальни и два балкона, один из которых угловой, выходящий на красивые деревья и улицу), получилось создать идеальное жилье.

Интересно, что в квартире все равно витает атмосфера аристократичного дома былой Золотой Эпохи. В ней особенно высокие потолки, узкие вытянутые окна, в том числе – двустворчатые двери на террасу, а также просторные, даже по современным меркам, спальни.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна гостиной.