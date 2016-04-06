До и После: Феноменальная трансформация городской квартиры

Таким квартирам принято завидовать – они показывают не только международные тренды, но и своего владельца в самом выгодном свете. Они имеют хорошее расположение, большую площадь и даже через 30 лет после постройки дома являются лакомым кусочком на рынке местной недвижимости.
Одну из таких квартир нынешний владелец купил недавно для своей семьи и нанял дизайнеров из студии Salad Bowl Design, чтобы изменить ее внешний вид на более современный.
Так, модерн с историей превратился в минимализм, полный простора и солнечного света. Посмотрим на каждую комнату?
В прошлом люксовое, а сейчас до сих пор жилье высшего класса – эта квартира является потрясающей площадкой для действий дизайнера. В ней полно света, простора, современная планировка и прекрасные виды, которые будут обыграны особенно удивительно.
Столовая после ремонта практически ничем не напоминает эту комнату в прошлом. Светлая и стильная она похожа на интерьер роскошной средиземноморской виллы в стиле минимализм, настолько много в ней ощущения простора.
Столовая оформлена в эклектичном стиле на фоне строгого минимализма. Стол из слэба, черные металлические и матовые акценты, а также интересная посуда в стиле параметрики здесь собирают карнавал международных трендов в дизайне.
На заднем плане мы видим гостиную, о которой пойдет речь ниже.
Стильная гостиная оформлена максимально спокойно. Над диваном мы видим проектор для домашнего кинотеатра, а открытая планировка в данном случае никак не влияет на приватность пространства для просмотра кинофильмов, так как выполнена в линейной манере.
Простая кухня в стиле модерн имела не только достаточно унылый вид, но и была практически недееспособна. На линолеуме образовались «волны» и неровности, а недостаток солнечного света пагубно сказывался на настроении интерьера.
В процессе перепланировки две стены кухни были открыты взгляду извне. С одной стороны был организован проход к столовой, с другой – стильная барная стойка.
Главная спальня до ремонта могла похвастаться достаточно большими окнами, но гнетущая атмосфера застоя требовала изменений.
В процессе редизайна особое внимание уделили главной спальне – здесь реализовалась мечта хозяина о строгом современном интерьере, выполненном в четкой палитре цветов. Справа за ширмой мы найдем гардеробную, напротив кровати – полноценное рабочее место и TV (два модуля, реализованные вместе, как в сьюте отеля).
Шикарная ванная комната с очень нестандартной планировкой в этом проекте стала настоящей изюминкой. Зоны туалета и душевой скрыты за зеркальной, слегка тонированной черным перегородкой и выглядят весьма футуристично! Душевая зона специально установлена возле окна, как для проветривания, так и для ощущения душа на свежем воздухе.
А зона туалетного столика полностью отделена от брызг и запахов, что позволяет использовать ее с большим комфортом в формате мастер-сьюта, рядом со спальней и гардеробной.
В этой квартире мы нашли подтверждение тому, что профессиональная работа дизайнера совершенно изменяет облик и настроение пространства. К этой теме относится как реконструкция и редизайн старого жилья, так и преобразование нежилых пространств в жилые и наоборот. А вместе дизайнер и архитектор и вовсе могут сотворить невероятное – сделать так, чтобы при презентации даже хозяин не узнал свое новое жилье!
Убедиться в этом можно в нашей постоянной рубрике «До и После».
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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;