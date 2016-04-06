До и После: Феноменальная трансформация городской квартиры

Таким квартирам принято завидовать – они показывают не только международные тренды, но и своего владельца в самом выгодном свете. Они имеют хорошее расположение, большую площадь и даже через 30 лет после постройки дома являются лакомым кусочком на рынке местной недвижимости.

Одну из таких квартир нынешний владелец купил недавно для своей семьи и нанял дизайнеров из студии Salad Bowl Design, чтобы изменить ее внешний вид на более современный.

Так, модерн с историей превратился в минимализм, полный простора и солнечного света. Посмотрим на каждую комнату?