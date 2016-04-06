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До и После: Феноменальная трансформация городской квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Ванная комната в стиле модерн
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Таким квартирам принято завидовать – они показывают не только международные тренды, но и своего владельца в самом выгодном свете. Они имеют хорошее расположение, большую площадь и даже через 30 лет после постройки дома являются лакомым кусочком на рынке местной недвижимости.

Одну из таких квартир нынешний владелец купил недавно для своей семьи и нанял дизайнеров из студии Salad Bowl Design, чтобы изменить ее внешний вид на более современный.

Так, модерн с историей превратился в минимализм, полный простора и солнечного света. Посмотрим на каждую комнату?

​До: столовая

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

В прошлом люксовое, а сейчас до сих пор жилье высшего класса – эта квартира является потрясающей площадкой для действий дизайнера. В ней полно света, простора, современная планировка и прекрасные виды, которые будут обыграны особенно удивительно.

​После: столовая

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Гостиная в стиле модерн
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

Столовая после ремонта практически ничем не напоминает эту комнату в прошлом. Светлая и стильная она похожа на интерьер роскошной средиземноморской виллы в стиле минимализм, настолько много в ней ощущения простора.

​После: столовая

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Столовая комната в стиле модерн
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

Столовая оформлена в эклектичном стиле на фоне строгого минимализма. Стол из слэба, черные металлические и матовые акценты, а также интересная посуда в стиле параметрики здесь собирают карнавал международных трендов в дизайне.

На заднем плане мы видим гостиную, о которой пойдет речь ниже.

​После: гостиная

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Гостиная в стиле модерн
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

Стильная гостиная оформлена максимально спокойно. Над диваном мы видим проектор для домашнего кинотеатра, а открытая планировка в данном случае никак не влияет на приватность пространства для просмотра кинофильмов, так как выполнена в линейной манере.

До: кухня

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

Простая кухня в стиле модерн имела не только достаточно унылый вид, но и была практически недееспособна. На линолеуме образовались «волны» и неровности, а недостаток солнечного света пагубно сказывался на настроении интерьера.

​После: кухня

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Столовая комната в стиле модерн
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

В процессе перепланировки две стены кухни были открыты взгляду извне. С одной стороны был организован проход к столовой, с другой – стильная барная стойка.

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​До: спальня

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

Главная спальня до ремонта могла похвастаться достаточно большими окнами, но гнетущая атмосфера застоя требовала изменений.

​После: спальня

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Спальня в стиле модерн
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

В процессе редизайна особое внимание уделили главной спальне – здесь реализовалась мечта хозяина о строгом современном интерьере, выполненном в четкой палитре цветов. Справа за ширмой мы найдем гардеробную, напротив кровати – полноценное рабочее место и TV (два модуля, реализованные вместе, как в сьюте отеля).

​После: ванная комната

분당구 수내동 아파트 (before& after) , 샐러드보울 디자인 스튜디오 샐러드보울 디자인 스튜디오 Ванная комната в стиле модерн
샐러드보울 디자인 스튜디오

샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오
샐러드보울 디자인 스튜디오

Шикарная ванная комната с очень нестандартной планировкой в этом проекте стала настоящей изюминкой. Зоны туалета и душевой скрыты за зеркальной, слегка тонированной черным перегородкой и выглядят весьма футуристично! Душевая зона специально установлена возле окна, как для проветривания, так и для ощущения душа на свежем воздухе.

А зона туалетного столика полностью отделена от брызг и запахов, что позволяет использовать ее с большим комфортом в формате мастер-сьюта, рядом со спальней и гардеробной.

В этой квартире мы нашли подтверждение тому, что профессиональная работа дизайнера совершенно изменяет облик и настроение пространства. К этой теме относится как реконструкция и редизайн старого жилья, так и преобразование нежилых пространств в жилые и наоборот. А вместе дизайнер и архитектор и вовсе могут сотворить невероятное – сделать так, чтобы при презентации даже хозяин не узнал свое новое жилье!

Убедиться в этом можно в нашей постоянной рубрике «До и После».

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— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

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