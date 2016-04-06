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Польский дом будущего

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
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Дом, столь изящно ломающий стереотипы, позволяя восхищаться эксклюзивным дизайном и оригинальными решениями – это дом будущего от студии BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI, который как проект реализован в Польше совсем недавно.

В этом коттедже есть особенное обаяние урбанизма – тенденция, которая плавно переходит из мегаполисов в пригороды, даже без специального разрешения. В отделке используются брутальные материалы, часто уравновешенные теплотой традиционного дерева и мягкими оттенками. Этот проект заставляет размышлять о том, как же архитектор решился на подобный эффектный эксперимент. Здесь мы видим, как облик пригорода меняется, кажется, уже навсегда вытесняя такие стили как кантри и прованс.

​Гостиная

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Шикарная гостиная с похожим типом остекления, что и главный сьют, выглядит очень современно – в ней чувствуется динамика лофта или стиля индастриал в смеси с пригородными традициями.

​Дизайн фасадов

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Комбинированная отделка фасадов поражает воображение – необычная структура кровли, внешних стен, а также специальной ниши для крыльца с дополнительным освещением, делает отделку фасадов оригинальной уже по сути. Тем не менее, архитектор не остановился на структурных изюминках – в деле отделки были использованы не только панели из натурального дерева, но и специальные панели из природного камня, которые чаще всего используются для общественных зданий в центре города.

Мощеная площадка до гаража, тем не менее, поощряет традиции европейской культуры – маленькая тротуарная плитка напоминает об улочках Вены или Лиссабона, навевая мелодии вальса или фламенко.

​Остекление и дополнения

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Остекление было выполнено в формате современного модерна. Разной формы и размера окна были подобраны специально под каждый интерьер, под каждую зону в комнате, чтобы идеально соответствовать своему назначению.

Такие приятные дополнения, как декорирование отмостки и просто оформление периметра всего здания галькой, а также шикарная терраса из натурального дерева с большими ступенями делают этот проект более похожим на классический коттедж.

​Оригинальные моменты

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Удивительное остекление в форме треугольника на парадном фасаде принадлежит главному мастер-сьюту – спальне родителей, а прямо над парадной дверью находится еще и шикарная гардеробная.

Крыльцо, оформленное деревом в зоне пола и стен, прекрасно подходит для того, чтобы поставить бытовые мелочи перед входом в дом, организовать стоянку велосипеда или хранение постоянно используемых детских игрушек. Также такое крыльцо будет использоваться детьми для игр.

​Основная терраса

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Кроме дополнительной выступающей террасы, которую мы видели на прошлой фотографии, в проекте есть и основная, тоже мощеная натуральным деревом, где потолок и стены так же оформлены древесиной. Терраса находится под навесом и имеет шикарный формат – здесь поместится и патио, и барбекю, и столовая группа.

Прямо над террасой – окна двух детских и игровой комнаты (ближе к парадному фасаду) с прекрасным видом на собственный сад и зеленые окрестности.

​Дизайн гостиной

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Гостиная в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Интерьер гостиной выглядит и вовсе брутально – цветовая гамма от белого до черного, включительно, смотрится очень строго и современно.

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​Планировка первого этажа

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Кроме гостиной, парадной столовой и шикарной кухни на первом этаже мы также найдем гостевую спальню, ванную комнату с сауной, бытовую кладовую, котельную, гараж и две гардеробных.

​Планировка второго этажа

RYB house, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Шикарный мастер-сьют, который вы можете видеть на плане в самом низу, имеет внушительных размеров гардеробную и собственную ванную комнату. Также в плане присутствуют две детских комнаты (под номерами 2 и 3), общая игровая под номером 4, и ванная комната для детей напротив игровой. Дополнительный бонус – прачечная, рядом со сьютом родителей, позволяющая сделать все ванные комнаты в доме свободными от бытовых мелочей.

Далее на homify:

— Футуристические виллы;

— Дизайн гостиной в эклектичном стиле.

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