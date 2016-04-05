​До и После: сколько стоит ремонт кухни?

Уникальный проект редизайна кухни необычной вытянутой формы обязательно порадует вас красивым преображением интерьера! Он был выполнен студией BERVIC INTERIORISMO и вполне может считаться эталонным – в нем есть элементы оригинального стиля кантри и сильные акценты, и все это при маленьком бюджете.
Эта испанская кухня переживала куда лучшие времена, а сейчас нуждалась в редизайне. Несмотря на то, что плитка для фартука была замена не так давно, а также совсем недавно была куплена посудомоечная машина, такие разовые акции на спасли общий вид интерьера.
С этой стороны мы видим, как неудобно расположились места для хранения вещей в левой части комнаты. Маленький стол постоянно использовался для хранения, а не сервировки, да и раскладывать его было проблематично по этой же причине. Также тут мешал радиатор отопления.
Вдали мы видим новый холодильник, а также замечаем, что керамической плиткой была оформлена вся комната, а не только фартук – признак интерьера, который был создан не по новым правилам дизайна.
В этой кухне не просто проведен редизайн, но и решены очень популярные проблемы узкой и длиной кухни. Во-первых, новые места для хранения были найдены у окна – слева и справа теперь находятся модули от пола и почти до потолка. Во-вторых, место для обеда организовано в виде барной стойки со стульями в стилистике лофта.
Важной частью было присоединение лоджии (2,5 кв. метра), покупка нового гарнитура, полное обновление отделки стен и новая бытовая техника.
У двери справа мы найдем встроенный модуль для хранения, который практически незаметен. Его глубина не превышает 30 см, но он серьезно облегчает работу хозяйки.
Данный проект был выполнен в Барселоне, Испания поэтому некорректно приводить оригинальные цены для России и стран СНГ. Разница в стоимости рабочей силы и даже материалов делает такие расчеты практически недействительными.
Тем не менее, мы можем привести для вас примерную смету на данный проект редизайна кухни. Для примера возьмем комнату в новостройке с чистовой отделкой, площадью 12 кв. метров.
Стоимость ремонта (искусственный камень для небольшого блока акцентной стены), керамогранит для пола, новые обои, испанская керамическая плитка для фартука входят в стоимость проекта также, как и новый кухонный гарнитур в современном стиле. Стоимость такого ремонта будет колебаться в пределах 80-100 тыс. за отделку и 100-150 тыс. рублей за мебель. Длительность работ – от 1 до 2-х месяцев, в зависимости от ситуации.
В данную цену также входит натяжной потолок со встроенными светильниками и инфракрасный тёплый пол Unimat, установленный на имеющуюся стяжку на площади 4 кв. метров (только у гарнитура для хозяйки).
Как вы возможно уже заметили на фотографии выше, для уголка слева от раковины была проведена проводка с тремя розетками для мелкой бытовой техники, которая была встроена прямо в фартук. Над раковиной – найдем встроенные светильники в специальном навесном модуле на потолке.
Четырех-конфорочная плита была заменена на двухконфорочную для экономии места и была интегрирована в гарнитур, а также дополнена мини-вытяжкой над ней. Еще одна важная часть – встроенная микроволновка над духовкой, она позволяет сэкономить важное место на рабочей поверхности самой кухни.
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