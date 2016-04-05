​До и После: сколько стоит ремонт кухни?

Тем не менее, мы можем привести для вас примерную смету на данный проект редизайна кухни. Для примера возьмем комнату в новостройке с чистовой отделкой, площадью 12 кв. метров.

Стоимость ремонта (искусственный камень для небольшого блока акцентной стены), керамогранит для пола, новые обои, испанская керамическая плитка для фартука входят в стоимость проекта также, как и новый кухонный гарнитур в современном стиле. Стоимость такого ремонта будет колебаться в пределах 80-100 тыс. за отделку и 100-150 тыс. рублей за мебель. Длительность работ – от 1 до 2-х месяцев, в зависимости от ситуации.

В данную цену также входит натяжной потолок со встроенными светильниками и инфракрасный тёплый пол Unimat, установленный на имеющуюся стяжку на площади 4 кв. метров (только у гарнитура для хозяйки).