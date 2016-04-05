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​До и После: сколько стоит ремонт кухни?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Кухня в стиле лофт Твердая древесина Эффект древесины
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Уникальный проект редизайна кухни необычной вытянутой формы обязательно порадует вас красивым преображением интерьера! Он был выполнен студией BERVIC INTERIORISMO и вполне может считаться эталонным – в нем есть элементы оригинального стиля кантри и сильные акценты, и все это при маленьком бюджете.

​До: кухня в стиле ретро

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Эта испанская кухня переживала куда лучшие времена, а сейчас нуждалась в редизайне. Несмотря на то, что плитка для фартука была замена не так давно, а также совсем недавно была куплена посудомоечная машина, такие разовые акции на спасли общий вид интерьера.

​До: интерьер слева

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

С этой стороны мы видим, как неудобно расположились места для хранения вещей в левой части комнаты. Маленький стол постоянно использовался для хранения, а не сервировки, да и раскладывать его было проблематично по этой же причине. Также тут мешал радиатор отопления.

​До: общий обзор

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Вдали мы видим новый холодильник, а также замечаем, что керамической плиткой была оформлена вся комната, а не только фартук – признак интерьера, который был создан не по новым правилам дизайна.

​После: WOW-эффект

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Кухня в стиле лофт Твердая древесина Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

В этой кухне не просто проведен редизайн, но и решены очень популярные проблемы узкой и длиной кухни. Во-первых, новые места для хранения были найдены у окна – слева и справа теперь находятся модули от пола и почти до потолка. Во-вторых, место для обеда организовано в виде барной стойки со стульями в стилистике лофта.

Важной частью было присоединение лоджии (2,5 кв. метра), покупка нового гарнитура, полное обновление отделки стен и новая бытовая техника.

​После: важные мелочи

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Кухня в стиле лофт Твердая древесина Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

У двери справа мы найдем встроенный модуль для хранения, который практически незаметен. Его глубина не превышает 30 см, но он серьезно облегчает работу хозяйки.

​Характеристика проекта

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Кухня в стиле лофт Твердая древесина Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Данный проект был выполнен в Барселоне, Испания поэтому некорректно приводить оригинальные цены для России и стран СНГ. Разница в стоимости рабочей силы и даже материалов делает такие расчеты практически недействительными.

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​Цена ремонта аналогичного проекта

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Кухня в стиле лофт Твердая древесина Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Тем не менее, мы можем привести для вас примерную смету на данный проект редизайна кухни. Для примера возьмем комнату в новостройке с чистовой отделкой, площадью 12 кв. метров.

Стоимость ремонта (искусственный камень для небольшого блока акцентной стены), керамогранит для пола, новые обои, испанская керамическая плитка для фартука входят в стоимость проекта также, как и новый кухонный гарнитур в современном стиле. Стоимость такого ремонта будет колебаться в пределах 80-100 тыс. за отделку и 100-150 тыс. рублей за мебель. Длительность работ – от 1 до 2-х месяцев, в зависимости от ситуации.

В данную цену также входит натяжной потолок со встроенными светильниками и инфракрасный тёплый пол Unimat, установленный на имеющуюся стяжку на площади 4 кв. метров (только у гарнитура для хозяйки).

​После: важные детали

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Кухня в стиле лофт Твердая древесина Эффект древесины
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Как вы возможно уже заметили на фотографии выше, для уголка слева от раковины была проведена проводка с тремя розетками для мелкой бытовой техники, которая была встроена прямо в фартук. Над раковиной – найдем встроенные светильники в специальном навесном модуле на потолке.

Четырех-конфорочная плита была заменена на двухконфорочную для экономии места и была интегрирована в гарнитур, а также дополнена мини-вытяжкой над ней. Еще одна важная часть – встроенная микроволновка над духовкой, она позволяет сэкономить важное место на рабочей поверхности самой кухни.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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