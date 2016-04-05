TOP-10 лестниц для дома с умными идеями

Экономия места, оригинальный дизайн или желание во всем находить практичную сторону – что бы ни привело вас к этой статье об умных лестницах с дополнительными функциями, мы вас поздравляем! Мы нашли для вас интересные идеи и решения от дизайнеров homify, которые могут понадобиться как владельцам коттеджей и дач, так и тем, у кого в распоряжении есть двухуровневая квартира.

Если вы не найдете идеальную для вас комбинацию лестницы, посмотрите нашу коллекцию всех интерьеров в разделе «Лестница, коридор, прихожая», где наверняка будет для вас много интересного.