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TOP-10 лестниц для дома с умными идеями

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design Рабочий кабинет в классическом стиле
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Экономия места, оригинальный дизайн или желание во всем находить практичную сторону – что бы ни привело вас к этой статье об умных лестницах с дополнительными функциями, мы вас поздравляем! Мы нашли для вас интересные идеи и решения от дизайнеров homify, которые могут понадобиться как владельцам коттеджей и дач, так и тем, у кого в распоряжении есть двухуровневая квартира.

Если вы не найдете идеальную для вас комбинацию лестницы, посмотрите нашу коллекцию всех интерьеров в разделе «Лестница, коридор, прихожая», где наверняка будет для вас много интересного.

​Бытовое хранение

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Для мелкого бытового хранения место под лестницей – просто настоящее спасение! Оно может заменить часть мебели в прихожей, вместить такие необходимые вещи, как пылесос, сменные полотенца для гостевой туалетной комнаты и другие мелочи.

​Библиотека с подсветкой

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

Если ваша лестница будет находиться не прямо у стены, а немного в отдалении, на образовавшемся месте между ней и стеной вы можете организовать модули хранения. Они могут быть закрытыми или открытыми, например, для библиотеки с изящной подсветкой.

Важно обратить внимание и на то, как будут выглядеть стены через открытые полки –декоративный камень или штукатурка здесь придутся как раз кстати для создания рельефа!

Уютный кабинет

Shawfield Street, Ardesia Design Ardesia Design Рабочий кабинет в классическом стиле
Ardesia Design

Shawfield Street

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Кабинет для интеллектуальной работы или работы за компьютером – тоже важная часть любого загородного дома. Если оказалось так, что для этого у вас не нашлось достаточно места в спальне или гостиной, вы можете поставить письменный стол под лестницу, заранее озаботившись дополнительным освещением рабочего стола.

​Декоративная инсталляция

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Удивительно красиво смотрятся и декоративные инсталляции под лестницей, например, на основе крупной белой гальки. Здесь можно обустроить красивую подсветку, добавить пару растений в кашпо, подсвечники и декоративные скульптуры.

​Гардеробная

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

Если ваша лестница находится в месте, где было бы уместно организовать гардеробную – обязательно сделайте это! Отдельные полочки для туфель, высокие и узкие – для сумок, мини-полочки для шкатулок и обычные – для основной одежды выглядят в этом проекте потрясающе!

​Зал ожидания

Bucher-Treppe, Ramp Treppenbau Ramp Treppenbau Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Ramp Treppenbau

Ramp Treppenbau
Ramp Treppenbau
Ramp Treppenbau

Если ваша лестница находится в прихожей, разумно было бы оставить под ней место для кресла с кофейным столиком и журналами для ожидающих гостей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мини-бар

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

В этом удивительном лофте с открытой планировкой под лестницей есть стильный мини-бар, который находится напротив кухни и заменяет традиционный буфет. Для комода, консольного столика или такого модуля хранения найдется место практически под любой лестницей!

​Детский уголок

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Детское место для выполнения домашнего задания избавит вас от необходимости создавать такое же в спальне ребенка, особенно, если она маленького размера. Здесь можно реализовать идею и детской игровой – с гирляндой, дверкой, полочками для игрушек.

Под лестницей можно организовать и «домик» для детей или даже повесить боксерскую грушу, если у вас стоит лестница на железном косоуре.

Стеллажи для двухпролетной лестницы

Дом за городом, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Дом за городом

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Декоративную инсталляцию можно организовать не только под самой лестницей, но и, как в данном случае, под верхним пролетом. Здесь можно встроить подсветку, создать ниши для разных предметов и даже растений или просто поставить книги.

Эта удивительная лестница была спроектирована студией авторского дизайна Ashe Home из города Уфы. В ней есть и стиль, и грация, и функциональность, которая шикарно смотрелась бы в любом современном коттедже!

​Гостиная

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
ILKIN GURBANOV Studio

Квартира в Баку в скандинавском стиле

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

В маленьком коттедже или на даче под лестницей можно организовать гостиную или, если лестница находится не в парадном холле или прихожей, даже место для сна гостей. Оригинальная современная мягкая мебель сразу придает чувство уюта этому уголку.

Данный проект лестницы выполнен студией ILKINGURBANOV STUDIO в Баку, Азербайджан и особенно понравился нам оригинальным подходом в формате скандинавского стиля в дизайне интерьера.

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