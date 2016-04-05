TOP-10 лестниц для дома с умными идеями

Экономия места, оригинальный дизайн или желание во всем находить практичную сторону – что бы ни привело вас к этой статье об умных лестницах с дополнительными функциями, мы вас поздравляем! Мы нашли для вас интересные идеи и решения от дизайнеров homify, которые могут понадобиться как владельцам коттеджей и дач, так и тем, у кого в распоряжении есть двухуровневая квартира.
Если вы не найдете идеальную для вас комбинацию лестницы, посмотрите нашу коллекцию всех интерьеров в разделе «Лестница, коридор, прихожая», где наверняка будет для вас много интересного.
Для мелкого бытового хранения место под лестницей – просто настоящее спасение! Оно может заменить часть мебели в прихожей, вместить такие необходимые вещи, как пылесос, сменные полотенца для гостевой туалетной комнаты и другие мелочи.
Если ваша лестница будет находиться не прямо у стены, а немного в отдалении, на образовавшемся месте между ней и стеной вы можете организовать модули хранения. Они могут быть закрытыми или открытыми, например, для библиотеки с изящной подсветкой.
Важно обратить внимание и на то, как будут выглядеть стены через открытые полки –декоративный камень или штукатурка здесь придутся как раз кстати для создания рельефа!
Кабинет для интеллектуальной работы или работы за компьютером – тоже важная часть любого загородного дома. Если оказалось так, что для этого у вас не нашлось достаточно места в спальне или гостиной, вы можете поставить письменный стол под лестницу, заранее озаботившись дополнительным освещением рабочего стола.
Удивительно красиво смотрятся и декоративные инсталляции под лестницей, например, на основе крупной белой гальки. Здесь можно обустроить красивую подсветку, добавить пару растений в кашпо, подсвечники и декоративные скульптуры.
Если ваша лестница находится в месте, где было бы уместно организовать гардеробную – обязательно сделайте это! Отдельные полочки для туфель, высокие и узкие – для сумок, мини-полочки для шкатулок и обычные – для основной одежды выглядят в этом проекте потрясающе!
Если ваша лестница находится в прихожей, разумно было бы оставить под ней место для кресла с кофейным столиком и журналами для ожидающих гостей.
В этом удивительном лофте с открытой планировкой под лестницей есть стильный мини-бар, который находится напротив кухни и заменяет традиционный буфет. Для комода, консольного столика или такого модуля хранения найдется место практически под любой лестницей!
Детское место для выполнения домашнего задания избавит вас от необходимости создавать такое же в спальне ребенка, особенно, если она маленького размера. Здесь можно реализовать идею и детской игровой – с гирляндой, дверкой, полочками для игрушек.
Под лестницей можно организовать и «домик» для детей или даже повесить боксерскую грушу, если у вас стоит лестница на железном косоуре.
Декоративную инсталляцию можно организовать не только под самой лестницей, но и, как в данном случае, под верхним пролетом. Здесь можно встроить подсветку, создать ниши для разных предметов и даже растений или просто поставить книги.
Эта удивительная лестница была спроектирована студией авторского дизайна Ashe Home из города Уфы. В ней есть и стиль, и грация, и функциональность, которая шикарно смотрелась бы в любом современном коттедже!
В маленьком коттедже или на даче под лестницей можно организовать гостиную или, если лестница находится не в парадном холле или прихожей, даже место для сна гостей. Оригинальная современная мягкая мебель сразу придает чувство уюта этому уголку.
Данный проект лестницы выполнен студией ILKINGURBANOV STUDIO в Баку, Азербайджан и особенно понравился нам оригинальным подходом в формате скандинавского стиля в дизайне интерьера.
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