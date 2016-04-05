​Семейный дом с бонусами для детей и пап

В современном мире СМИ с приходом гендерного равенства в воспитании детей (что значит, что женщина и мужчина примерно одинаково влияют на своих детей и уделяют им одинаковое количество своего свободного времени) изменилось

Интересно, что роль матери в воспитании ребенка от присутствия мужчины, как идеального отца, вовсе не теряет своей значимости. Наоборот, данная теорема доказывает сюррелистическое понятие, где 1+1=10, а не 2. Ребенок получает полную картину мира, вместе урезанной, и дело здесь не в том, что его воспитывает лишь женщина, а в том, что неправильное представление о мужчине составляют сами отцы семейства, показываясь урывками, из которых ребенок складывает « мозаику», которая в итоге вовсе не соответствует правильному образу отца.

Множество популярных тв-шоу в США и других развитых странах акцентирует внимание на досуге детей и отцов. Игры для девочек, которые будут интересны и папам, игры для мальчиков, которые наверняка порадуют отцов. Очень важно здесь, что подстраиваются под интересы детей именно отцы, а не дети копируют поведение родителей и занимаются «взрослыми» делами, чтобы провести время с отцом.