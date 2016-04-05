​Семейный дом с бонусами для детей и пап

В прогрессивных странах заметили, что 99,999% проектов домов имеют определенный дефект, рассчитанный на заранее не идеальный образ жизни. В принципе, можно сказать, что они просто все устарели и копируют образ американской мечты, которому уже более 80-ти лет. Времена изменились, и на этот раз мы представляем вам проект, архитекторы которого нашли эту искажение, рассказали о нем и сослались на авторитетные источники, чтобы показать нам ситуацию современной семьи.
Так на какую же жизнь рассчитаны практически все дома на планете? На ту, где мужчина работает, а женщина следит за бытом. На ту, где мужчина практически не проводит времени с детьми, а женщина, наоборот, буквально «живет ими», без каких-либо смягчающих факторов.
В современном мире СМИ с приходом гендерного равенства в воспитании детей (что значит, что женщина и мужчина примерно одинаково влияют на своих детей и уделяют им одинаковое количество своего свободного времени) изменилось
Интересно, что роль матери в воспитании ребенка от присутствия мужчины, как идеального отца, вовсе не теряет своей значимости. Наоборот, данная теорема доказывает сюррелистическое понятие, где 1+1=10, а не 2. Ребенок получает полную картину мира, вместе урезанной, и дело здесь не в том, что его воспитывает лишь женщина, а в том, что неправильное представление о мужчине составляют сами отцы семейства, показываясь урывками, из которых ребенок складывает « мозаику», которая в итоге вовсе не соответствует правильному образу отца.
Множество популярных тв-шоу в США и других развитых странах акцентирует внимание на досуге детей и отцов. Игры для девочек, которые будут интересны и папам, игры для мальчиков, которые наверняка порадуют отцов. Очень важно здесь, что подстраиваются под интересы детей именно отцы, а не дети копируют поведение родителей и занимаются «взрослыми» делами, чтобы провести время с отцом.
В современном мире равенство возникает заодно с тенденцией все большего количества женщин, целенаправленно строящих карьеру (20% против 1% ранее), почасовой оплаты, работы на пол-дня, удаленной работы через интернет. В этом случае оба родителя могут работать лишь половину времени, а вторую половину – заниматься детьми и повседневным бытом на равных.
Многие традиционные страны воспринимают этот новый тренд достаточно негативно или нейтрально, будто он относится к кому-то другому и вовсе не говорит о том, что и в вашей семье может наступить такая же ситуация. Обратим ваше внимание и еще на одну заметную тенденцию у недостаточно информированных семей. Мужчины считают, что разделив «работу по найму, в офисе» на двоих, они могут оставить все как есть, т. е. остальное время заниматься своими делами, а не отдавать их быту, детям, повседневным обязанностям, работе по дому. В данном случае вам опять же помогут тв-шоу, которые прекрасно справляются с ролью направляющей линии для отца семейства и детей.
Если же в вашей семье вы хотите установить гендерное равенство в воспитании детей, на самом деле даже не обязательно делить «работу по найму» на двоих. Бытовая нагрузка, взятая на себя женщиной, уравновешивается работой по найму для мужчины (или наоборот), а воспитание детей родители делят поровну.
Так, в доме появляются новые места для досуга отцов и детей. Для семей с мальчиками это баскетбольные площадки, удобные поляны с разметкой для бейсбола, специальные комнаты для конструкторов-лего, железных дорог, удобные и взрослому. Для семей с девочками это местечко для игры «в магазин», настольные игры, спортивные игры, ориентированные именно на девочек, игры в куклы и с мягкими игрушками, игры в «замок и принцессу», совместная готовка и уборка.
Очень важно, чтобы тип игр выбирался именно по полу ребенка, а не по полу родителя, и гендерное равенство позволяет установить это равновесие.
Посмотрите на этот дом – при кухне мы здесь найдем удобное место для столовой, которая на азиатский манер решена в напольном формате. Не обязательно копировать корейский проект до мелочей, но важно знать, что несколько площадок для совместного досуга (например, столовая, гостиная, игровая + сад) обязательны!
Авторы данного проекта шикарно обыграли простую отделку и сделали ее стильной, лаконичной и стильной, как фон для мульти-функционального пространства.
В этом доме также есть прекрасная студия, которую обожает и отец, и дети. В ней они вместе занимаются музыкой, он учит их игре на гитаре и других легких музыкальных инструментах. Важно понимать, что не все хобби отца подходят для совместного досуга с детьми (например, автомобили лучше оставить только мальчикам и не начинать данное увлечение до 14-15 лет, когда оно может стать настоящим, а не быть просто желанием провести время с отцом).
Также для детей не подходят напряженные хобби, связанные с излишним интеллектуальным напряжением, сидением за компьютером, виртуальными развлечениями. Конечно же, они могут присутствовать в жизни детей от 8-ми лет, но лишь в минимальном количестве (1-2 часа в неделю). Остальное – подвижные игры с отцом и досуг с мамой должны касаться реального мира и, в идеале, сопровождаться спортивной нагрузкой и пребыванием на свежем воздухе.
Удобные подиумы по всему дому у окна со столиком – шикарная возможность создать «домики» для детей по всему дому, не тратя на это слишком много средств.
Спальня, на азиатский манер, является лишь местом для сна, здесь спокойно и всегда тихо. И ни в коем случае не ставиться компьютер, телевизор или письменный стол (как в детских, так и в спальне родителей).
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