Наконец-то приобрели дом или долгожданную дачу вдали от городского стресса и суеты? Самое время разбить небольшой садик. И неважно, насколько простираются ваши владения. Даже самый миниатюрный участок можно облагородить таким образом, чтобы он радовал ваш глаз и вызывал зависть соседей. Тем более, что если его разбить согласно несложным правилам, уход не займет много времени и сил и будет не в тягость, а только в удовольствие. В этот раз специалисты homify раскроют свои секреты по уходу за небольшим садом.
В идеальном случае еще при закладке сада стоит подумать о том, насколько сложно будет за ним ухаживать, чтобы потом не мучаться как раб на галерах, проклиная все и вся. Прежде, чем приступать к действиям, проанализируйте пространство вашего участка. Проведите тщательные замеры, ведь часто мы склонны преувеличивать размеры нашей родной фазенды. Подумайте на дем, как климат будет влиять на ваш будущий сад, насколько много солнца будут получать растения? Затемненный ли ваш участок или нет, находится на возвышении или наоборот в низинной местности? Есть ли какие-то элементы, которые вы обязательно хотите видеть в вашем саду? Собираетесь ли вы возводить какие-либо дополнительные постройки - баню, беседку или сарайчик? Хотели бы вы что-то скрыть как, например, непризентабельный забор или стену? Какая на вашем участке почва, достаточно ли влаги? Над этими вопросами стоит поразмыслить еще до начала разбивки сада, однако не поздно задуматься, если вы решили внести некоторые изменения или улучшить уход за вашим садом.
Для того, чтобы облегчить уход за небольшим садом, можно прибегнуть к небольшим хитростям. Обратите внимание на кустарники, не нуждающиеся в стрижке. Таким образом вы значительно сэкономите время и усилия на их постоянную стрижку. Еще один прием: отказ от газона. Газон – настоящий пожиратель времени, ведь его необходимо подстригать хотя бы раз в неделю. Вместо этого попробуйте вместо дерна использовать другие быстрорастующие декоративные травы, не нуждающиеся в особом уходе. Кроме того, они выглядят красиво даже зимой, когда покрыты инием и снегом, что особенно важно для наших широт.
Еще на ранних стадиях закладки сада стоит продумать и, возможно, потратиться на обустройство вашего сада, чтобы минимизировать усилия по уходу за ним в будущем. Обязательно включите в проект эффективную дренажную систему, которая позволит избежать застоя воды в почве. Этот нехитрый прием поможет защитить ваши растения от болезней и вредителей, предпочитающих влажную среду. Здоровые растения – меньше хлопот по уходу за садом. Кроме того, постарайтесь обратить внимание на качество самого посадочного материала. Здоровые крепкие растения быстрее приживаются и реже болеют.
Чтобы ваши яблони, груши и роскошные гортензии хорошо выглядели и отлично себя чувствовали, не забывайте о рыхлении почвы для того, чтобы корни дерева насыщались кислородом. Добавьте к этому своевременный полив, обрезку веток, побелку стоволов дерева, обработку против вредителей и болезней, удобрение и защиту на зиму для теплолюбивых видов.
Внесение удобрений поможет растению расти быстрее. При этом не переусердствуйте и различайте виды удобрений и соблюдайте правила их использования. Органические удобрения (растительного или животного происхождения) в первую очередь влияют на качество почвы, таким образом позитивно воздействуют на корневую систему растения и развитие цветочных почек. Минеральные удобрения усваиваются самим растением, не задерживаясь в почве.
Обратите внимание, что кроме традиционного полива существует такой прием как дождевание или полив надземной части растения, что особенно нравится хвойным растениям.
И немного об обрезке деревьев и кустарников. Лучше всего проводить ее с середины февраля до середины мая в зависимости от температуры воздуха или же осенью после того, как рост ветвей остановится.
Если вы все-таки решились на укладку на своем участке газона, ухаживать за ним придеся довольно часто (мы вас предупреждали). Вам придется его регулярно подстригать, поливать, очищать от мусора и подпитывать удобрениями. Особенно придется потрудится в первый год после его укладки: обильно поливать для того, чтобы газон хорошо прижился, вовремя удалять сорняки и следить за появленем заболеваний.
Если вы можете похвастать роскошной лужайкой в вашем саду, это преимущество можно использовать для визуального расширения небольшого сада, если применить один хитрый прием. Для этого следует всего лишь проложить узкую продольную дорожку, свободно виляющую между кустов и деревьев. Особенно хорошо выглядят дорожки, ведущие в бесконечность. Для этого следует выкрасить калитку или забор в цвет дорожки и украсить растениями, если она упирается в забор. Если же тропинка уходит в густые заросли зелени, то у смотрящего создастся впечатление, что она ведет дальше в сад.
Не забывайте проводить обработку вашего сада от болезней и вредителей несколько раз в год. Первую обработку лучше провести перед началом цветения растения. Для этого выберите тихий и безветренный день без осадков и не забудьте про технику безопасности: используйте специальную одежду, ведь многие препараты могут навредить вашему здоровью. Распылять раствор следует на расстоянии 40-50 см от обрабатываемой поверхности. Следите за тем, чтобы раствор равномерно покрывал листья, в особенности на обратную сторону, где так любят обитать вредители. Следите за тем, чтобы раствор оставался на листьях, а не стекал с них, загрязняя почву. Начинайте с верхней части кроны куста или дерева, постепенно опускаясь вниз. Откажитесь от опрыскивания после дождя, рано утром, когда листья покрыты росой, а также во время сильного ветра, который может перенести раствор на другие растения, а также овощи или ягоды на соседней грядке. Кроме того, не стоит проводить опрыскивание во время жары, ведь в результате испарения воды раствор становится более токсичным и может вызвать ожоги на листьях.
Несоблюдение правил опрыскивания часто приводит к повреждению растений в виде ожогов листьев, молодых побегов и плодов. В результате повреждения листья покрываются бурыми пятнами, края листьев отмирают или покрываются густой коричневой сеткой. Чаще всего к ожогам приводит использование препаратов, содержащих медь: медного купороса (в чистом его использовании и в бордосской жидкости), хлорокиси меди. Поэтому их рекомендуется применять ранней весной.
В случае же более серьезного повреждения пестицидами наблюдаются не только ожоги на листьях, но и их последующее опадание, а также отмирание молодых побегов.
Если вы добились воплощения своей мечти и соорудили небольшой пруд у себя на участке, то приготовьтесь к тому, что уход за вашим небольшим садом будет занимать еще больше времени. Если грамотно провести планировку и обустройство рокария, то усилия по уходу за ним можно будет свести к минимуму. Небольшие, но систематические меры по уходу помогут избежать больших и трудоемких сложностей. Вовремя удаляйте мусор, опавшие листья деревьев, отмершие, старые или слишком разросшиеся водные растения, иначе огранический материал начнет гнить и она превратится в тину, борьба с которой намного сложней. Если вы решили запустить в свой водоем рыбок, не забывайте, что их количество не должно превышать двух особей длиной от 10 см на 100 л воды. Теперь вам сдедует позаботиться о насыщении воды кислородом, а также о зимовке теплолюбивых рыб в помещении, а также в том случае, если глубина пруда составляет менее 1,5 м., ведь в этом случае он полностью промерзнет. Кроме того, вам понадобятся насосы с фильтрами, обеспечивающие постоянную очистку и циркуляцию воды.
Не стоит пренебрегать об уходе и профилактике технических устройств, поддерживающих водоем в рабочем состоянии – насосов, фильтров и обогревателей, позволяющих создать в водоеме настоящую миниатюрную экосистему.
Весной нужно начать подкармливать рыбок, а также провести ремонтно-профилактические работы с насосами и фильтрами и удалить из пруда обогреватель, если угроза заморозков миновала. В апреле-мае нужно удалить из водоема, разделить и пересадить старые, разросшиеся растения, что будет легче сделать, если высадить растения в корзинах. Обязательный пункт весенней программы – очистка пруда от опавших листьев и загнивших органических остатков. Летом вам придется ежедневно кормить рыбок. При этом давайте им такое количество корма, которое будет сразу же съедено, а остатки удаляйте. При жаркой погоде не дожидайтесь критического снижения уровня воды в водоеме и сразу же доливайте воду, если заметите незначительное снижение уровня. Удаляйте ряску, которая может забить насос.
В начале октября проведите генеральную уборку вашего пруда: обрежьте подводные растения и потемневшие прибрежные, чтобы на них зимой не поселились вредители. Теплолюбивые растения поместите в помещение, а сам пруд накройте мелкой сеткой, чтобы не приходилось постоянно собирать опавшие листья с поверхности пруда. Во время сильных заморозков маленькие пруды следует прикрыть мешковиной и досками, однако ненадолго, ведь обитателям пруда требуется свет.
Небольшой аккуратный цветник поместится даже на самом миниатюрном участке и непременно будет радовать ваш глаз каждый раз, когда вы будете выходить из дома. Цветник лучше всего смотрится по сторонам от входа в дом или напротив него. Таким образом первое, что вы увидите, открывая дверь – красота ваших цветов и их приятный аромат. Кустарники, например, гортензии следует высадить ближе к дому, а в центре и по краям – цветы пониже и совсем мелкие. Таким образом они не будут закрывать великолепный вид.
Если места уж совсем не достает, лучше отдать предпочтение миниатюрной аккуратной клумбе. Выделите под нее небольшой овал шириной около метра и длиной около полтора метра. В центральную часть следует посадить крупное растение или же установить большую керамическую емкость с яркими цветами или ассорти из суккулентов. Вокруг поместите небольшие камешки, мелкие цветы – маргаритки, тюльпаны или нарциссы.