Уход за небольшим садом

Чтобы ваши яблони, груши и роскошные гортензии хорошо выглядели и отлично себя чувствовали, не забывайте о рыхлении почвы для того, чтобы корни дерева насыщались кислородом. Добавьте к этому своевременный полив, обрезку веток, побелку стоволов дерева, обработку против вредителей и болезней, удобрение и защиту на зиму для теплолюбивых видов.

Внесение удобрений поможет растению расти быстрее. При этом не переусердствуйте и различайте виды удобрений и соблюдайте правила их использования. Органические удобрения (растительного или животного происхождения) в первую очередь влияют на качество почвы, таким образом позитивно воздействуют на корневую систему растения и развитие цветочных почек. Минеральные удобрения усваиваются самим растением, не задерживаясь в почве.

Обратите внимание, что кроме традиционного полива существует такой прием как дождевание или полив надземной части растения, что особенно нравится хвойным растениям.

И немного об обрезке деревьев и кустарников. Лучше всего проводить ее с середины февраля до середины мая в зависимости от температуры воздуха или же осенью после того, как рост ветвей остановится.