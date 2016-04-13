Умные советы по реставрации вашей мебели

Рано или поздно приходит момент и любимая мебель, прослужившая вам верой и правдой много лет, начинает портиться. Расставаться с ней не только грустно из-за связанных с предметом воспоминаний. Избавление от старых вещей подразумевает покупку новых, что порой наносит серьезный удар по бюджету.

Но иногда мебель, которая, как казалось, пришла в полную негодность, можно восстановить. Это не потребует больших затрат и даже позволит вам проявить изобретательность. Кто знает – может, из старого стола и комода вы сделаете настоящие шедевры. Но начать лучше с более прозаичных моментов.