Умные советы по реставрации вашей мебели

Рано или поздно приходит момент и любимая мебель, прослужившая вам верой и правдой много лет, начинает портиться. Расставаться с ней не только грустно из-за связанных с предметом воспоминаний. Избавление от старых вещей подразумевает покупку новых, что порой наносит серьезный удар по бюджету.
Но иногда мебель, которая, как казалось, пришла в полную негодность, можно восстановить. Это не потребует больших затрат и даже позволит вам проявить изобретательность. Кто знает – может, из старого стола и комода вы сделаете настоящие шедевры. Но начать лучше с более прозаичных моментов.
Если уж вы решили всерьез заняться реставрацией, организуйте свое рабочее место. Конечно, для работы с небольшой табуреткой или журнальным столиком вам вполне достаточно будет уголка. Но вот сервант, кровать или шкаф потребуют большой площади.
По возможности, вынесите мебель во двор или в гараж, чтобы ничего не повредить и не испачкать в доме. Если же такой возможности нет, постарайтесь максимально освободить комнату, а стены и пол закрыть газетами или пленкой.
Заранее продумайте все этапы работы и определите, что вам для нее понадобится. Запаситесь всеми необходимыми инструментами и материалами – от лаков и красок до дрели.
В своем стремлении сохранить вещи будьте благоразумны, взвешивайте все
за и
против.
Если мебель повреждена более, чем на 50%, проще все-таки ее выбросить – на восстановление у вас уйдет уйма времени, сил и денег. Конечно, над антикварным буфетом или чайным столиком вашей прабабушки стоит попотеть, но ремонтировать прогнившее старое кресло или шаткую трухлявую табуретку – не лучшая идея.
Перед тем, как начать реставрационные работы, следует подготовить к ним мебель.
1. Очищение
Прежде всего, постарайтесь тщательно очистить предмет мебели. Просто протрите его тканью, смоченной водой с небольшим количеством мыла. Обработайте всю мебель, особенно скрытые ее части, и дайте полностью высохнуть.
2. Удаление пятен и покрытия
После очистки следует избавиться от краски и лака. Для этого можно использовать шпатель или ткань, смоченную в растворителе. В конце рекомендуем обработать поверхность мелкой наждачной бумагой. Для труднодоступных мест и углов подойдет твердая зубная щетка.
3. Избавьтесь от вредителей
Столяры и другие специалисты, постоянно работающие с деревом, знают, как часто в старой мебели частенько можно обнаружить личинки короеда или других вредителей. Их присутствие легко распознать по характерным отверстиям и следам на древесине. Для того, чтобы избавиться от насекомых, используйте специальные средства. В зависимости от их вида, способ применения может варьироваться. Но главное – не приступайте к последующим шагам в работе, пока не решите этот вопрос.
После того, как вы проделали все вышеописанные процедуры, осмотрите мебель на предмет наличия недостатков. Речь идет о трещинах, вмятинах, износившейся фурнитуре. Имейте в виду, что не рекомендовано менять несколько шурупов и соединителей: если хоть одно крепление пришло в упадок, лучше заменить все имеющиеся.
Неглубокие трещины на натуральном дереве можно с легкостью отполировать или же полностью устранить. Для этого положите на проблемное место ткань, слегка смоченную водой или теплым молоком. Зафиксируйте лоскут и оставьте на несколько часов. Результат вас порадует.
Отличным решением для недостатков посерьезнее станет воск или шпатлевка для дерева. Первый позволит подобрать цвет, максимально приближенный к оригинальному оттенку древесины, а шпатлевка выровняет неровности и может быть окрашена подходящей краской.
Наконец-то, пришло время для самого приятного этапа реставрации мебели – покраски. Главная сложность при этом – выбрать понравившейся оттенок из множества предложенных в строительных магазинах. Решите для себя – чего вы хотите: обновить прежний цвет или покрасить мебель в кардинально другой?
Наносить краску можно валиком или кисточками, а еще лучше – комбинировать названные инструменты. Чтобы добиться насыщенного оттенка, прокрашивайте поверхность несколько раз.
Мебель можно вскрывать также лаком или восками. Оба эти варианты позволят сделать ее внешний вид сияющим и практически новым.
Заполучив обновленную мебель, следует понимать, что она требует постоянного ухода. Дерево не совместимо с влагой, прямыми солнечными лучами и повышенными нагрузками. Регулярно протирайте поверхность мягкой тряпочкой и наслаждайтесь неповторимой обстановкой своего дома.