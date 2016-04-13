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Умные советы по реставрации вашей мебели

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify ГостинаяДиваны и журнальные столики
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Рано или поздно приходит момент и любимая мебель, прослужившая вам верой и правдой много лет, начинает портиться. Расставаться с ней не только грустно из-за связанных с предметом воспоминаний. Избавление от старых вещей подразумевает покупку новых, что порой наносит серьезный удар по бюджету.

Но иногда мебель, которая, как казалось, пришла в полную негодность, можно восстановить. Это не потребует больших затрат и даже позволит вам проявить изобретательность. Кто знает – может, из старого стола и комода вы сделаете настоящие шедевры. Но начать лучше с более прозаичных моментов.

Рабочее место и основные материалы

ANTIGUO MESON RUSTICO DE CAMPO, Muebles eran los de antes - Buenos Aires Muebles eran los de antes - Buenos Aires КухняСтолы и стулья Твердая древесина Эффект древесины
Muebles eran los de antes – Buenos Aires

Muebles eran los de antes - Buenos Aires
Muebles eran los de antes – Buenos Aires
Muebles eran los de antes - Buenos Aires

Если уж вы решили всерьез заняться реставрацией, организуйте свое рабочее место. Конечно, для работы с небольшой табуреткой или журнальным столиком вам вполне достаточно будет уголка. Но вот сервант, кровать или шкаф потребуют большой площади. 

По возможности, вынесите мебель во двор или в гараж, чтобы ничего не повредить и не испачкать в доме. Если же такой возможности нет, постарайтесь максимально освободить комнату, а стены и пол закрыть газетами или пленкой.

Заранее продумайте все этапы работы и определите, что вам для нее понадобится. Запаситесь всеми необходимыми инструментами и материалами – от лаков и красок до дрели.

Оцените состояние мебели

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison ГостинаяДиваны и журнальные столики
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

В своем стремлении сохранить вещи будьте благоразумны, взвешивайте все за и против.

Если мебель повреждена более, чем на 50%, проще все-таки ее выбросить – на восстановление у вас уйдет уйма времени, сил и денег. Конечно, над антикварным буфетом или чайным столиком вашей прабабушки стоит попотеть, но ремонтировать прогнившее старое кресло или шаткую трухлявую табуретку – не лучшая идея.

Подготовьте мебель

French empire style x-base chairs , Envy furniture Envy furniture ГостинаяТабуреты и стулья Дерево
Envy furniture

French empire style x-base chairs

Envy furniture
Envy furniture
Envy furniture

Перед тем, как начать реставрационные работы, следует подготовить к ним мебель.

1. Очищение

Прежде всего, постарайтесь тщательно очистить предмет мебели. Просто протрите его тканью, смоченной водой с небольшим количеством мыла. Обработайте всю мебель, особенно скрытые ее части, и дайте полностью высохнуть. 

2. Удаление пятен и покрытия

После очистки следует избавиться от краски и лака. Для этого можно использовать шпатель или ткань, смоченную в растворителе. В конце рекомендуем обработать поверхность мелкой наждачной бумагой. Для труднодоступных мест и углов подойдет твердая зубная щетка.

3. Избавьтесь от вредителей

Столяры и другие специалисты, постоянно работающие с деревом, знают, как часто в старой мебели частенько можно обнаружить личинки короеда или других вредителей. Их присутствие легко распознать по характерным отверстиям и следам на древесине. Для того, чтобы избавиться от насекомых, используйте специальные средства.  В зависимости от их вида, способ применения может варьироваться. Но главное – не приступайте к последующим шагам в работе, пока не решите этот вопрос.

Почините мебель

Trendiges Upcycling-Möbel für moderne Wohnräume, Baltic Design Shop Baltic Design Shop ГостинаяДиваны и журнальные столики
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

После того, как вы проделали все вышеописанные процедуры, осмотрите мебель на предмет наличия недостатков. Речь идет о трещинах, вмятинах, износившейся фурнитуре. Имейте в виду, что не рекомендовано менять несколько шурупов и соединителей: если хоть одно крепление пришло в упадок, лучше заменить все имеющиеся.

Неглубокие трещины на натуральном дереве можно с легкостью отполировать или же полностью устранить. Для этого положите на проблемное место ткань, слегка смоченную водой или теплым молоком. Зафиксируйте лоскут и оставьте на несколько часов. Результат вас порадует.

Отличным решением для недостатков посерьезнее станет воск или шпатлевка для дерева. Первый позволит подобрать цвет, максимально приближенный к оригинальному оттенку древесины, а шпатлевка выровняет неровности и может быть окрашена подходящей краской. 

Завершающий этап

homify ГостинаяДиваны и журнальные столики
homify

homify
homify
homify

Наконец-то, пришло время для самого приятного этапа реставрации мебели – покраски. Главная сложность при этом – выбрать понравившейся оттенок из множества предложенных в строительных магазинах. Решите для себя – чего вы хотите: обновить прежний цвет или покрасить мебель в кардинально другой? 

Наносить краску можно валиком или кисточками, а еще лучше – комбинировать названные инструменты. Чтобы добиться насыщенного оттенка, прокрашивайте поверхность несколько раз.

Мебель можно вскрывать также лаком или восками. Оба эти варианты позволят сделать ее внешний вид сияющим и практически новым.

Ухаживайте и наслаждайтесь

Stoliki kawowe FOLK/ FOLK coffee tables 60x80, Tailormade Furniture Tailormade Furniture ГостинаяДиваны и журнальные столики
Tailormade Furniture

Tailormade Furniture
Tailormade Furniture
Tailormade Furniture

Заполучив обновленную мебель, следует понимать, что она требует постоянного ухода. Дерево не совместимо с влагой, прямыми солнечными лучами и повышенными нагрузками. Регулярно протирайте поверхность мягкой тряпочкой и наслаждайтесь неповторимой обстановкой своего дома. 

Уют и гармония эклектики
Пожалуйста, поделитесь в комментариях вашими советами по реставрации старой мебели.

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