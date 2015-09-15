Совмещенный санузел. Все, что нужно знать.

В первую очередь, демонтаж стены приводит к существенному увеличению полезного пространства за счет толщины перегородки, а также за счет задействования одного прохода на две функциональные зоны. Второй проход можно использовать для установки дополнительной мебели. В совмещенном санузле можно установить стиральную машину, душевую кабинку или джакузи, шкафчик для банных принадлежностей и бытовой химии. Также появляется возможность совершенствования имеющихся коммуникаций. У вас появится совершенно новое функциональное помещение в котором будет много воздуха и света.