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Совмещенный санузел. Все, что нужно знать.

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Клубный дом, Sky Gallery Sky Gallery Ванная комната в стиле минимализм
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Отсутствие места для стиральной машинки. Проблема с хранением бытовой химии. Теснота. С какие еще из перечисленных недостатков можно найти в малогабаритном пространстве санузла? Однажды терпению приходит конец и мы, вооружившись проектом ремонта, всевозможными согласованиями и стройматериалами, приступаем к сносу той самой стены между ванной и туалетом. Эту книгу идей мы посвящаем совмещению комнат санитарного назначения.

Поговорим об этом…

Однушка, Lugerin Architects Lugerin Architects Ванная комната в скандинавском стиле
Lugerin Architects

Однушка

Lugerin Architects
Lugerin Architects
Lugerin Architects

Объединять ванную и туалет, передвигать стены санузла – идея спорная и сложная в воплощении. Если вы решили, что перепланировка необходима, действуйте с помощью специалистов. Как мы успели сказать во ведении, вам потребуются сперва документы, разрешающие перепланировку и совершенствование коммуникаций. При этом обычное объединение туалета и ванны будет относиться к простым типам перепланировок, на согласование которых уходит 1-2 месяца.

Если хочется большего

Квартира на Крупской Дизайн-студия «ARTof3L» Ванная в классическом стиле
Дизайн-студия «ARTof3L»

Квартира на Крупской

Дизайн-студия «ARTof3L»
Дизайн-студия «ARTof3L»
Дизайн-студия «ARTof3L»

При желании расширить уже совмещенный санузел за счет кухни или коридора, потребуется подготовить еще и техническое заключение.  Только после этого можно начинать демонтаж оборудования, стены и перенос коммуникационных элементов, согласно предложенной специалистами схеме. Таким образом, у вас появятся новые возможности для создания привлекательного и комфортного интерьера. Стоит обратить внимание на то, что при переносе сантехнических средств с территории туалета или ванной на территорию, например, бывшего коридора, во избежание затопления потребуется выполнить дополнительные гидроизоляционные работы.

Этапы работы

Двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Онежский дворик", Design Rules Design Rules Ванная комната в эклектичном стиле
Design Rules

Двухкомнатная квартира в жилом комплексе Онежский дворик

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Объединение начинают с демонтажа старых трубопроводов, снятия сантехники и облицовки со всех поверхностей, вывоза строительного мусора. Затем проводятся шумные и пыльные работы, связанные убиранием стены. После, можно приступать к коррекции и выравниванию стен, пола и потолка. Установка трубопровода также подразумевает работу грамотного специалиста, которая проходит перед организацией электропроводки. В вашем плане обязательно найдется решение по обустройству электрораспределительной коробки. В выборе кабеля стоит остановиться на цельном проводе с двойной изоляцией и хорошим запасом мощности.

Старая песня о главном

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Ванная в средиземноморском стиле
Design Rules

Компактный загородный дом

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Скорее всего понадобится установка дополнительных розеток и светильников. Далее – отделочные работы, которые подразумевают соответствующую технологию: грунтовка, выравнивание пола посредством бетонной стяжки из материалов, стойких к высокой влажности. Для увеличения гидроизоляционных свойств пола, его дополнительно заливают смолой или битумом. После -укладывается керамическая плитка и проводятся остальные работы по облицовке.

Воздушные коридоры

Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Ванная в средиземноморском стиле
Design Rules

Трехкомнатная квартира

Design Rules
Design Rules
Design Rules

При перепланировке не стоит забывать о воздухоотведении, которое в многоквартирных домах поменять невозможно. Лишить помещение вентиляции при демонтаже стены проще простого – стоит проявить аккуратность. Часто воздухоотводы слишком слабые для проветривания, поэтому специалисты рекомендуют установку принудительной вентиляции, которая будет работать по одному щелчку выключателя.

Трубы горят

Клубный дом, Sky Gallery Sky Gallery Ванная комната в стиле минимализм
Sky Gallery

Клубный дом

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Если ваш проект подразумевает перемены в расположении мест слива воды, необходимо позаботиться о грамотном водоотводе к «мокрым» точкам. Чаще всего приходится переносить стояк горячей воды с полотенцесушителем: в типовых квартирах он расположен вдоль перегородки между санузлом и ванной. После сноса стены он нуждается в переносе в другое место, однако некоторые заказчики предпочитают его и вовсе прятать.

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В каких случаях совмещают санузел?

ЖК Вешняки - 100 м², variatika variatika Ванная комната в эклектичном стиле Синий
variatika

ЖК Вешняки – 100 м²

variatika
variatika
variatika

Помимо очевидного преимущества в расширении пространства, совмещение оправдано, если в доме есть несколько туалетных комнат. Так, с целью более рационального использования площади, один из них совмещают с ванной, а другой переоборудуют, например, в гардеробную или кладовую.

В каких случаях инстанции не согласовывают ваш ремонт?

ЖК Вешняки - 100 м², variatika variatika Ванная комната в эклектичном стиле Синий
variatika

ЖК Вешняки – 100 м²

variatika
variatika
variatika

Задумываясь о перепланировке санузла, обязательно учитывайте требования, предъявляемые к помещению различными жилищными инспекциями. Так, например, ни одна инстанция не одобрит такие нововведения, как использование в качестве полезной площади вентиляционных коробов и ниш, перенос выхода из ванной комнаты в другое жилое помещение, планирование санузла над кухней или другим жилым помещением соседей снизу.

В чем преимущества?

Трехкомнатная квартира, Design Rules Design Rules Ванная комната в эклектичном стиле
Design Rules

Трехкомнатная квартира

Design Rules
Design Rules
Design Rules

В первую очередь, демонтаж стены приводит к существенному увеличению полезного пространства за счет толщины перегородки, а также за счет задействования одного прохода на две функциональные зоны. Второй проход можно использовать для установки дополнительной мебели. В совмещенном санузле можно установить стиральную машину, душевую кабинку или джакузи, шкафчик для банных принадлежностей и бытовой химии. Также появляется возможность совершенствования имеющихся коммуникаций. У вас появится совершенно новое функциональное помещение в котором будет много воздуха и света.

Роскошные кухни
Можно ли воплотить все желания по обустройству санузла после его объединения?

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