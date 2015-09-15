Совмещенный санузел. Все, что нужно знать.

Отсутствие места для стиральной машинки. Проблема с хранением бытовой химии. Теснота. С какие еще из перечисленных недостатков можно найти в малогабаритном пространстве санузла? Однажды терпению приходит конец и мы, вооружившись проектом ремонта, всевозможными согласованиями и стройматериалами, приступаем к сносу той самой стены между ванной и туалетом. Эту книгу идей мы посвящаем совмещению комнат санитарного назначения.
Объединять ванную и туалет, передвигать стены санузла – идея спорная и сложная в воплощении. Если вы решили, что перепланировка необходима, действуйте с помощью специалистов. Как мы успели сказать во ведении, вам потребуются сперва документы, разрешающие перепланировку и совершенствование коммуникаций. При этом обычное объединение туалета и ванны будет относиться к простым типам перепланировок, на согласование которых уходит 1-2 месяца.
При желании расширить уже совмещенный санузел за счет кухни или коридора, потребуется подготовить еще и техническое заключение. Только после этого можно начинать демонтаж оборудования, стены и перенос коммуникационных элементов, согласно предложенной специалистами схеме. Таким образом, у вас появятся новые возможности для создания привлекательного и комфортного интерьера. Стоит обратить внимание на то, что при переносе сантехнических средств с территории туалета или ванной на территорию, например, бывшего коридора, во избежание затопления потребуется выполнить дополнительные гидроизоляционные работы.
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Объединение начинают с демонтажа старых трубопроводов, снятия сантехники и облицовки со всех поверхностей, вывоза строительного мусора. Затем проводятся шумные и пыльные работы, связанные убиранием стены. После, можно приступать к коррекции и выравниванию стен, пола и потолка. Установка трубопровода также подразумевает работу грамотного специалиста, которая проходит перед организацией электропроводки. В вашем плане обязательно найдется решение по обустройству электрораспределительной коробки. В выборе кабеля стоит остановиться на цельном проводе с двойной изоляцией и хорошим запасом мощности.
Скорее всего понадобится установка дополнительных розеток и светильников. Далее – отделочные работы, которые подразумевают соответствующую технологию: грунтовка, выравнивание пола посредством бетонной стяжки из материалов, стойких к высокой влажности. Для увеличения гидроизоляционных свойств пола, его дополнительно заливают смолой или битумом. После -укладывается керамическая плитка и проводятся остальные работы по облицовке.
При перепланировке не стоит забывать о воздухоотведении, которое в многоквартирных домах поменять невозможно. Лишить помещение вентиляции при демонтаже стены проще простого – стоит проявить аккуратность. Часто воздухоотводы слишком слабые для проветривания, поэтому специалисты рекомендуют установку принудительной вентиляции, которая будет работать по одному щелчку выключателя.
Если ваш проект подразумевает перемены в расположении мест слива воды, необходимо позаботиться о грамотном водоотводе к «мокрым» точкам. Чаще всего приходится переносить стояк горячей воды с полотенцесушителем: в типовых квартирах он расположен вдоль перегородки между санузлом и ванной. После сноса стены он нуждается в переносе в другое место, однако некоторые заказчики предпочитают его и вовсе прятать.
Помимо очевидного преимущества в расширении пространства, совмещение оправдано, если в доме есть несколько туалетных комнат. Так, с целью более рационального использования площади, один из них совмещают с ванной, а другой переоборудуют, например, в гардеробную или кладовую.
Задумываясь о перепланировке санузла, обязательно учитывайте требования, предъявляемые к помещению различными жилищными инспекциями. Так, например, ни одна инстанция не одобрит такие нововведения, как использование в качестве полезной площади вентиляционных коробов и ниш, перенос выхода из ванной комнаты в другое жилое помещение, планирование санузла над кухней или другим жилым помещением соседей снизу.
В первую очередь, демонтаж стены приводит к существенному увеличению полезного пространства за счет толщины перегородки, а также за счет задействования одного прохода на две функциональные зоны. Второй проход можно использовать для установки дополнительной мебели. В совмещенном санузле можно установить стиральную машину, душевую кабинку или джакузи, шкафчик для банных принадлежностей и бытовой химии. Также появляется возможность совершенствования имеющихся коммуникаций. У вас появится совершенно новое функциональное помещение в котором будет много воздуха и света.