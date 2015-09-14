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Гостиная превращается в кухню свободной планировки

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ЖК "Эльстнор", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле лофт
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Настало время перемен. Если когда-то считалось, что помещение кухни должно существовать отдельно от жилых комнат, то сейчас такие рассуждения можно оставить в далеком прошлом. Основным объяснением отдельного расположения кухонного пространства было наличие специфических ароматов во время кулинарных практик, распространение которых по всей квартире вряд ли способно доставить удовольствие все членам семьи. Однако  в настоящее время технический прогресс позволяет усовершенствовать систему вытяжки, сделав её не только эффективной, но и бесшумной. К тому же, малогабаритные квартиры весьма устарели в сравнении с современными постройками, что не всегда устраивает их владельцев. Так или иначе, но многие решаются на перепланировку.

Перенести нельзя оставить

kitchens, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин Кухня в стиле модерн
Дмитрий Каючкин

kitchens

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

Чтобы сделать кухню более просторной и вместительной без особых потерь, её можно перенести в другое помещение. Однако одной перестановкой мебели здесь не обойтись, так как затрагиваются интересы инженерных, вентиляционных и канализационных коммуникаций. Правовой аспект также никто не отменял, поэтому необходимо иметь представление о возможных юридических последствиях. Нестандартный перенос кухни – это законная процедура, но не без сложностей в оформлении. Помимо этого, она подразумевает соблюдение многочисленных требований и получение необходимых бумаг. Стоит проконсультироваться со специалистами и жилищными инстанциями, которые смогут дать свои рекомендации исходя из плана вашей квартиры и этажности здания.

В поиске оптимального решения

Клубный дом, Sky Gallery Sky Gallery Столовая комната в стиле минимализм
Sky Gallery

Клубный дом

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Наиболее оптимальным вариантом является совмещение помещения кухни с жилой комнатой или прихожей. В итоге может получиться просторная квартира-студия, где найдется место для каждой из зон – гостевой, обеденной, кухни и прихожей. При таком объединении разумно обустроить и обеденную зону с отдельно стоящим о столом и/или барной стойкой. Барная же стойка хороша тем, что может быть использована как дополнительная рабочая поверхность. Если она выполнена из того же материала, что и кухонный гарнитур, она будет визуально являться его логическим продолжением.

В каких случаях создают кухню свободной планировки?

kitchen_loft, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин Кухня в стиле лофт
Дмитрий Каючкин

kitchen_loft

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

Опыт показывает, что на кухне человек проводит не менее 2 часов своего времени в сутки. Именно поэтому обустройство этого помещения должно отвечать всем требованиям хозяйки. Однако часто объединение происходит с ориентиром на удобство не только всех членов семьи, но и гостей. Согласитесь, что семье из 3-х человек будет не очень комфортно находиться продолжительное время на кухне, размеры которой около 6 кв. м. Порой, перенос холодильника в прихожую или на балкон не решает в полной мере данную проблему.

Когда мы говорим «да» свободной планировке?

Квартира 60м2. Москва 2014г. homify Гостиная в стиле лофт
homify

Квартира 60м2. Москва 2014г.

homify
homify
homify

Бесспорным преимуществом совмещения комнаты и жилого пространства является его визуальное и реальное расширение за счет сноса перегородок. На единой площади появляется больше источников света, что прибавляет помещению комфорт. Для большой семьи нахождение в едином пространстве станет прекрасной возможностью для приятного общения и совместного времяпрепровождения. Также можно сказать, что это просто удобно с точки зрения проведения торжеств и обычных семейных ужинов, когда в пространстве присутствует один большой и удобный стол. В том числе перед хозяевами открывается возможность реализовать свои собственные дизайнерские задумки, о которых можно было только мечтать, например, установка камина, создание чайной или лаундж зоны.

Когда приходится сказать «нет» свободной планировке?

ЖК "Эльстнор", Sky Gallery Sky Gallery Гостиная в стиле лофт
Sky Gallery

ЖК Эльстнор

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Очевидных недостатков значительно меньше. В первую очередь, такое планировочное решение может вносить дискомфорт, например, если квартира однокомнатная, а помещение гостиной выполняет роль спальной комнаты, при этом в ней проживает более одного человека. Звуки микроволновой печи, кофемолки или другой техники способны помешать сну или отдыху. Даже небольшой беспорядок на обеденном столе способен повлиять на общий облик пространства.

Кухонные шкафы
Совмещенная с кухней гостиная - это удобно. Считаете ли вы так же?

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