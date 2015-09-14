Гостиная превращается в кухню свободной планировки

Настало время перемен. Если когда-то считалось, что помещение кухни должно существовать отдельно от жилых комнат, то сейчас такие рассуждения можно оставить в далеком прошлом. Основным объяснением отдельного расположения кухонного пространства было наличие специфических ароматов во время кулинарных практик, распространение которых по всей квартире вряд ли способно доставить удовольствие все членам семьи. Однако в настоящее время технический прогресс позволяет усовершенствовать систему вытяжки, сделав её не только эффективной, но и бесшумной. К тому же, малогабаритные квартиры весьма устарели в сравнении с современными постройками, что не всегда устраивает их владельцев. Так или иначе, но многие решаются на перепланировку.
Чтобы сделать кухню более просторной и вместительной без особых потерь, её можно перенести в другое помещение. Однако одной перестановкой мебели здесь не обойтись, так как затрагиваются интересы инженерных, вентиляционных и канализационных коммуникаций. Правовой аспект также никто не отменял, поэтому необходимо иметь представление о возможных юридических последствиях. Нестандартный перенос кухни – это законная процедура, но не без сложностей в оформлении. Помимо этого, она подразумевает соблюдение многочисленных требований и получение необходимых бумаг. Стоит проконсультироваться со специалистами и жилищными инстанциями, которые смогут дать свои рекомендации исходя из плана вашей квартиры и этажности здания.
Наиболее оптимальным вариантом является совмещение помещения кухни с жилой комнатой или прихожей. В итоге может получиться просторная квартира-студия, где найдется место для каждой из зон – гостевой, обеденной, кухни и прихожей. При таком объединении разумно обустроить и обеденную зону с отдельно стоящим о столом и/или барной стойкой. Барная же стойка хороша тем, что может быть использована как дополнительная рабочая поверхность. Если она выполнена из того же материала, что и кухонный гарнитур, она будет визуально являться его логическим продолжением.
Опыт показывает, что на кухне человек проводит не менее 2 часов своего времени в сутки. Именно поэтому обустройство этого помещения должно отвечать всем требованиям хозяйки. Однако часто объединение происходит с ориентиром на удобство не только всех членов семьи, но и гостей. Согласитесь, что семье из 3-х человек будет не очень комфортно находиться продолжительное время на кухне, размеры которой около 6 кв. м. Порой, перенос холодильника в прихожую или на балкон не решает в полной мере данную проблему.
Бесспорным преимуществом совмещения комнаты и жилого пространства является его визуальное и реальное расширение за счет сноса перегородок. На единой площади появляется больше источников света, что прибавляет помещению комфорт. Для большой семьи нахождение в едином пространстве станет прекрасной возможностью для приятного общения и совместного времяпрепровождения. Также можно сказать, что это просто удобно с точки зрения проведения торжеств и обычных семейных ужинов, когда в пространстве присутствует один большой и удобный стол. В том числе перед хозяевами открывается возможность реализовать свои собственные дизайнерские задумки, о которых можно было только мечтать, например, установка камина, создание чайной или лаундж зоны.
Эльстнор
Очевидных недостатков значительно меньше. В первую очередь, такое планировочное решение может вносить дискомфорт, например, если квартира однокомнатная, а помещение гостиной выполняет роль спальной комнаты, при этом в ней проживает более одного человека. Звуки микроволновой печи, кофемолки или другой техники способны помешать сну или отдыху. Даже небольшой беспорядок на обеденном столе способен повлиять на общий облик пространства.