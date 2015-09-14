Гостиная превращается в кухню свободной планировки

Настало время перемен. Если когда-то считалось, что помещение кухни должно существовать отдельно от жилых комнат, то сейчас такие рассуждения можно оставить в далеком прошлом. Основным объяснением отдельного расположения кухонного пространства было наличие специфических ароматов во время кулинарных практик, распространение которых по всей квартире вряд ли способно доставить удовольствие все членам семьи. Однако в настоящее время технический прогресс позволяет усовершенствовать систему вытяжки, сделав её не только эффективной, но и бесшумной. К тому же, малогабаритные квартиры весьма устарели в сравнении с современными постройками, что не всегда устраивает их владельцев. Так или иначе, но многие решаются на перепланировку.