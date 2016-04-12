Стеновые панели на все случаи

Вопрос декорирования стен всё чаще приводит нас к стандартному набору средств: обои в спальне и гостиной, крашенные стены в детской, плитка в ванной и на кухне, или – совсем уже редко – декоративные и венецианские штукатурки – куда-нибудь в прихожую. При этом мы часто и не задумываемся об альтернативах или о нестандартном варьировании.
Сегодня же наше рутинное представление о декоре стен потихоньку расширяется благодаря новой моде и трендам. Один из не слишком уж новых, но при этом стремительно набирающих популярность материалов – стеновые панели.
Стеновые панели помогают справиться сразу с рядом декоративных задач и помимо этого несут также и некоторые сугубо утилитарные функции. Так, например, большинство видов панелей способствует дополнительной тепло- и звукоизоляции помещений.
Важно так же и то, что панели, закрепляемые на некотором минимальном расстоянии от стен, хотя и “съедают” чуть-чуть пространства комнат, однако же помогают скрыть все коммуникации, а равно и неровности и другие изъяны стен.
Сегодня выбор декоративных панелей крайне обширен: они различаются по материалам основы и покрытия, по типу крепления, по фактуре текстуре, цвету, цене. Попробуем разобраться в достоинствах и недостатках наиболее распространённых типов панелей.
Панели из массива дерева обладают высокими звукоизоляционными качествами. Поэтому нет необходимости устанавливать дополнительную изоляцию. Панели эти также довольно просты в монтаже. Они клеятся непосредственно на стену или обрешетку.
Сегодня всё чаще применяются деревянные панели, изготовленные на манер конструктора, собираемые без проблем и совсем неподготовленным человеком. До монтажа панелей нет необходимости предварительно чистить, красить, шпаклевать, выравнивать или оклеивать стены. Деревянные панели износостойки, экологичны и довольно огнеустойчивы.
Древесно-стружечные плиты или ДСП изготавливают путём горячего прессования стружек и опилок, перемешанных с клеевыми составами или смолами искусственного происхождения, иногда с добавлением специальных примесей.
По типу безопасности плиты ДСП различаются как сверхбезопасные (Super E), которые можно применять в отделке любых жилых помещений; безопасные (Е1 допустимое содержание свободного формальдегида на 100 г сухого вещества менее 10 мг, которые допускается использовать в производстве детской мебели; и небезопасные (E2), не употребимые в жилых помещениях. ДСП панели для стен различаются по характеру текстуры: с мелкоструктурной поверхностью, чаще всего покрытой полимерными материалами, с обычной поверхностью, облицованной шпоном, и с крупнозернистой поверхностью (такие панели чаще всего применяются в строительстве).
Для стеновых панелей ДСП характерны высокая прочность и долговечность, свето- и термоустойчивость, высокий уровень шумоизоляции, отсутствие склонности к коррозии, экологичность, гигиеничность и относительная дешевизна.
Однако, прочность панелей ДСП несколько ниже, чем у панелей из массива: например, саморез, вкрученный однажды, после выворачивания уже не будет держаться в панели так же крепко. Такие панели совершенно не устойчивы к влаге и плохо переносят резкие колебания температуры.
Древесно-волокнистая плита или ДВП – это размолотые до пыли и попаренные древесные волокна, отходы от пиления и обработки древесины, спрессованные горячим способом. Чтобы улучшить качества ДВП, в процессе его изготовления в древесную массу вводят синтетические смолы, повышающие прочность листа, а так же парафин или церезин, влияющие на гидрофобность материала, и антисептики.
На сегодня можно найти множество вариантов ДВП панелей с различными покрытиями, имитирующими текстуру дерева, декоративной штукатурки или иных материалов.
ДВП, в отличие от плит МДФ или ДСП – это всё же легкий и ломкий картон. Он подвержен деформациям от перепадов температуры и влажности. Поэтому как правило эти плиты применяют на небольшой плоскости, или в качестве основы под обои.
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Древесно-волокнистые плиты средней плотности или МДФ бывают двух видов: плоские панели, на лицевой стороне которых нанесена либо полимерная плёнка, либо шпон ценных пород дерева, и рельефные панели, на которых вырезан рисунок, покрытый лакокрасочным материалом.
Так же МДФ панели различаются по размерам: реечные наборные панели, подобные внешностью вагонке; плиточные наборные панели, напоминающие плитку квадратной формы; листовые панели, похожие на большой кусок фанеры с рисунком.
МДФ значительно превосходит обычную ДВП панель по потребительским качествам, при этом сохраняет некоторые удобные свойства последнего. В числе прочих, низкую стоимость, легкость монтажа и эксплуатации.
МДФ не требует предварительной подготовки поверхности. Состояние стен до отделки не влияет на качество и сложность выполнения ремонта. Монтаж панелей можно выполнять вертикально, горизонтально и по диагонали. Они отличаются большим разнообразием цветов и фактур.
Закалённое стекло, из которого изготавливаются декоративные стеновые панели – экологически чистый материал, который чрезвычайно трудно повредить. Уход за ними не требует много времени и каких-либо специальных средств и приспособлений. Особенно эффектно стеновые панели из стекла выглядят в сочетании с другими материалами, например деревом или камнем.
Современные технологии позволяют использовать самые разные технологии для нанесения рисунка, например, особую окраску, фотопечать и пескоструйную гравировку. Стёкла таких панелей различаются по толщине, матовости/глянцевости, прозрачности.
Однако, при всех своих декоративных и утилитарных качествах, стеклянные панели до сих пор не слишком распространены у нас, ввиду дороговизны: каждая такая панель изготавливается индивидуально под проект, почему и стоить может значительно дороже аналогов.
Помимо этого и монтаж этого материала могут производить только специалисты: очень важно правильно попасть в замеры, ведь в дальнейшем, если возникнет такая необходимость, будет невозможно проделать в такой панели никакого отверстия или корректировки измерений.
ПВХ панели сегодня всё ещё остаются очень популярны, но понемногу оттесняются в зону прихожей. Среди их плюсов обычно называются низкая цена, отсутствие деформации при усадке нового дома, устойчивость к температурным колебаниям, влагостойкость, простота ухода.
Внешний вид панели ПВХ могут сохраняют на протяжении десяти и более лет. На лицевую поверхность панелей ПВХ наносится декоративный рисунок методом печати, после чего покрывается защитным слоем лака, сообщающим плитам качества износоустойчивости, антистатические свойства, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, стойкость к царапинам, пеплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям.
Ребра жесткости обеспечивают высокую прочность панелей. Стеновые ПВХ панели обладают высокими термо- и звукоизолирующие характеристиками, благодаря внутреннему устройству по типу изолированных ячеек, разделённых продольными рёбрами жёсткости.
Гипсовые панели с виниловым покрытием как правило представлены на нашем рынке вариациями сочетаний финского гипсокартона Gyproc и износостойкого винилового покрытия Newmor или Durafort. Такое лицензированное сочетание заслужило некоторую популярность, в силу простоты монтажа и относительной дешевизны
Для панелей этих характерны повышенная прочность и износоустойчивость вкупе с светостойкостью. Большим их преимуществом в прихожих или коридорах является возможность быстро заменить, установить, снять, или переместить панели, благодаря чему без проблем меняется конфигурация конструкции, осуществляется доступ к электропроводке ликвидируется возможный ущерб
Очевидно, что сегодня без особого труда можно найти такие стеновые панели, которые идеально подойдут для любого интерьера. Важно соотнести ваше индивидуальное видение, реальные условия эксплуатации и бюджет.