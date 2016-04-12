Стеновые панели на все случаи

Вопрос декорирования стен всё чаще приводит нас к стандартному набору средств: обои в спальне и гостиной, крашенные стены в детской, плитка в ванной и на кухне, или – совсем уже редко – декоративные и венецианские штукатурки – куда-нибудь в прихожую. При этом мы часто и не задумываемся об альтернативах или о нестандартном варьировании.

Сегодня же наше рутинное представление о декоре стен потихоньку расширяется благодаря новой моде и трендам. Один из не слишком уж новых, но при этом стремительно набирающих популярность материалов – стеновые панели.