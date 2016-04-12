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Стеновые панели на все случаи

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Морской стиль для гостиной и кухни, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле модерн
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Вопрос декорирования стен всё чаще приводит нас к стандартному набору средств: обои в спальне и гостиной, крашенные стены в детской, плитка в ванной и на кухне, или – совсем уже редко – декоративные и венецианские штукатурки – куда-нибудь в прихожую. При этом мы часто и не задумываемся об альтернативах или о нестандартном варьировании.

Сегодня же наше рутинное представление о  декоре стен потихоньку расширяется благодаря новой моде и трендам. Один из не слишком уж новых, но при этом стремительно набирающих популярность материалов – стеновые панели.

Декорирование стен панелями

Утечино, DS the Universe DS the Universe Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
DS the Universe

Утечино

DS the Universe
DS the Universe
DS the Universe

Стеновые панели помогают справиться сразу с рядом декоративных задач и помимо этого несут также и некоторые сугубо утилитарные функции. Так, например, большинство видов панелей способствует дополнительной тепло- и звукоизоляции помещений. 

Важно так же и то, что панели, закрепляемые на некотором минимальном расстоянии от стен, хотя и “съедают” чуть-чуть пространства комнат, однако же помогают скрыть все коммуникации, а равно и неровности и другие изъяны стен.

Как выбрать подходящий вариант?

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Сегодня выбор декоративных панелей крайне обширен: они различаются по материалам основы и покрытия, по типу крепления, по фактуре  текстуре, цвету, цене. Попробуем разобраться в достоинствах и недостатках наиболее распространённых типов панелей.

Натуральное дерево

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Панели из массива дерева обладают высокими звукоизоляционными качествами. Поэтому нет необходимости устанавливать дополнительную изоляцию. Панели эти также довольно просты в монтаже. Они клеятся непосредственно на стену или обрешетку. 

Сегодня всё чаще применяются деревянные панели, изготовленные на манер конструктора, собираемые без проблем и совсем неподготовленным человеком. До монтажа панелей нет необходимости предварительно чистить, красить, шпаклевать, выравнивать или оклеивать стены. Деревянные панели износостойки, экологичны и довольно огнеустойчивы.

Древесно-стружечная плита

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

Древесно-стружечные плиты или ДСП изготавливают путём горячего прессования стружек и опилок, перемешанных с клеевыми составами или смолами искусственного происхождения, иногда с добавлением специальных примесей.

По типу безопасности плиты ДСП различаются как сверхбезопасные (Super E), которые можно применять в отделке любых жилых помещений; безопасные (Е1 допустимое содержание свободного формальдегида на 100 г сухого вещества менее 10 мг, которые допускается использовать в производстве детской мебели; и небезопасные (E2), не употребимые в жилых помещениях. ДСП панели для стен различаются по характеру текстуры: с мелкоструктурной поверхностью, чаще всего покрытой полимерными материалами, с обычной поверхностью, облицованной шпоном, и с крупнозернистой поверхностью (такие панели чаще всего применяются в строительстве). 

Для стеновых панелей ДСП характерны высокая прочность и долговечность, свето- и термоустойчивость, высокий уровень шумоизоляции, отсутствие склонности к коррозии, экологичность, гигиеничность и относительная дешевизна. 

Однако, прочность панелей ДСП несколько ниже, чем у панелей из массива: например, саморез, вкрученный однажды, после выворачивания уже не будет держаться в панели так же крепко. Такие панели совершенно не устойчивы к влаге и плохо переносят резкие колебания температуры.

Древесно-волокнистая плита

2-х комнатная квартира в г. Одинцово для современной девушки., дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Гостиная в стиле лофт Дерево Синий
дизайн-бюро ARTTUNDRA

2-х комнатная квартира в г. Одинцово для современной девушки.

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Древесно-волокнистая плита или ДВП – это размолотые до пыли и попаренные древесные волокна, отходы от пиления и обработки древесины, спрессованные горячим способом. Чтобы улучшить качества ДВП, в процессе его изготовления в древесную массу вводят синтетические смолы, повышающие прочность листа, а так же парафин или церезин, влияющие на гидрофобность материала, и антисептики.

На сегодня можно найти множество вариантов ДВП панелей с различными покрытиями, имитирующими текстуру дерева, декоративной штукатурки или иных материалов. 

ДВП, в отличие от плит МДФ или ДСП – это всё же легкий и ломкий картон. Он подвержен деформациям от перепадов температуры и влажности. Поэтому как правило эти плиты применяют на небольшой плоскости, или в качестве основы под обои.

Древесно-волокнистая плита средней плотности

Квартира в ЖК "Чемпион парк", Y.F.architects Y.F.architects Ванная комната в стиле минимализм
Y.F.architects

Квартира в ЖК Чемпион парк

Y.F.architects
Y.F.architects
Y.F.architects

Древесно-волокнистые плиты средней плотности или МДФ бывают двух видов: плоские панели, на лицевой стороне которых нанесена либо полимерная плёнка, либо шпон ценных пород дерева, и рельефные панели, на которых вырезан рисунок, покрытый лакокрасочным материалом.

Так же МДФ панели различаются по размерам: реечные наборные панели, подобные внешностью вагонке; плиточные наборные панели, напоминающие плитку квадратной формы; листовые панели, похожие на большой кусок фанеры с рисунком. 

МДФ значительно превосходит обычную ДВП панель по потребительским качествам, при этом сохраняет некоторые удобные свойства последнего. В числе прочих, низкую стоимость, легкость монтажа и эксплуатации.

МДФ не требует предварительной подготовки поверхности. Состояние стен до отделки не влияет на качество и сложность выполнения ремонта. Монтаж панелей можно выполнять вертикально, горизонтально и по диагонали. Они отличаются большим разнообразием цветов и фактур.

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Стеклянные панели

Морской стиль для гостиной и кухни Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Морской стиль для гостиной и кухни

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Закалённое стекло, из которого изготавливаются декоративные стеновые панели – экологически чистый материал, который чрезвычайно трудно повредить. Уход за ними не требует много времени и каких-либо специальных средств и приспособлений. Особенно эффектно стеновые панели из стекла выглядят в сочетании с другими материалами, например деревом или камнем.

Современные технологии позволяют использовать самые разные технологии для нанесения рисунка, например, особую окраску, фотопечать и пескоструйную гравировку. Стёкла таких панелей различаются по толщине, матовости/глянцевости, прозрачности. 

Однако, при всех своих декоративных и утилитарных качествах, стеклянные панели до сих пор не слишком распространены у нас, ввиду дороговизны: каждая такая панель изготавливается индивидуально под проект, почему и стоить может значительно дороже аналогов. 

Помимо этого и монтаж этого материала могут производить только специалисты: очень важно правильно попасть в замеры, ведь в дальнейшем, если возникнет такая необходимость, будет невозможно проделать в такой панели никакого отверстия или корректировки измерений.

ПВХ панели

Дом для дружной семьи, студия дизайна "Крендель" студия дизайна 'Крендель' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
студия дизайна <q>Крендель</q>

Дом для дружной семьи

студия дизайна "Крендель"
студия дизайна <q>Крендель</q>
студия дизайна "Крендель"

ПВХ панели сегодня всё ещё остаются очень популярны, но понемногу оттесняются в зону прихожей. Среди их плюсов обычно называются низкая цена, отсутствие деформации при усадке нового дома, устойчивость к температурным колебаниям, влагостойкость, простота ухода.

Внешний вид панели ПВХ могут сохраняют на протяжении десяти и более лет. На лицевую поверхность панелей ПВХ наносится декоративный рисунок методом печати, после чего покрывается защитным слоем лака, сообщающим плитам качества износоустойчивости, антистатические свойства, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, стойкость к царапинам, пеплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям. 

Ребра жесткости обеспечивают высокую прочность панелей. Стеновые ПВХ панели обладают высокими термо- и звукоизолирующие характеристиками, благодаря внутреннему устройству по типу изолированных ячеек, разделённых продольными рёбрами жёсткости.

Гипсовые плиты с виниловым покрытием

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Интерьер квартиры 48 кв.м. в ЖК Новая Династия

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Гипсовые панели с виниловым покрытием как правило представлены на нашем рынке вариациями сочетаний финского гипсокартона Gyproc и износостойкого винилового покрытия Newmor или Durafort. Такое лицензированное сочетание заслужило некоторую популярность, в силу простоты монтажа и относительной дешевизны

Для панелей этих характерны повышенная прочность и износоустойчивость вкупе с светостойкостью. Большим их преимуществом в прихожих или коридорах является возможность быстро заменить, установить, снять, или переместить панели, благодаря чему без проблем меняется конфигурация конструкции, осуществляется доступ к электропроводке  ликвидируется возможный ущерб

Кабинет ORT-interiors Рабочий кабинет в эклектичном стиле
ORT-interiors

Кабинет

ORT-interiors
ORT-interiors
ORT-interiors

Очевидно, что сегодня без особого труда можно найти такие стеновые панели, которые идеально подойдут для любого интерьера. Важно соотнести ваше индивидуальное видение, реальные условия эксплуатации и бюджет.

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