Дом мечты на пляжном курорте

У каждого из нас есть мечта. У многих она связана именно с покупкой собственного дома в нужной комплектации и в определенном стиле. На этот раз мы познакомим вас с мечтой одной португальской семьи, которая хотела создать идеальный пляжный домик в стиле минимализм рядом с морем.

Расположенный в городке Портимау, удивительно живописном местечке на юге Португалии, этот дом окружен эстетикой со всех сторон – легким бризом с Атлантического океана, потрясающими достопримечательностями (крепостями, часовней, монастырями, замком и дворцом) постройки 15-18 веков.

Ландшафтный проект выполнен студией Oficina dos Jardins, фотографии – FG+SG, проектировщики LNM, Engenharia Civil, Lda, архитекторы – студия MOM – ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA .

Но главный вопрос в том, как семьям с похожей мечтой воплотить и реализовать ее в жизнь. Если для вас приморское побережье обязательно, можно подумать о странах, которые особенно популярны у русских инвесторов – Турции, Египте, Болгарии и Италии. Если же вы хотите иметь у себя в регионе дом с бассейном, похожим на средиземноморскую виллу, тогда вам стоит знать главные секреты ее проектирования.