Дом мечты на пляжном курорте

У каждого из нас есть мечта. У многих она связана именно с покупкой собственного дома в нужной комплектации и в определенном стиле. На этот раз мы познакомим вас с мечтой одной португальской семьи, которая хотела создать идеальный пляжный домик в стиле минимализм рядом с морем.
Расположенный в городке Портимау, удивительно живописном местечке на юге Португалии, этот дом окружен эстетикой со всех сторон – легким бризом с Атлантического океана, потрясающими достопримечательностями (крепостями, часовней, монастырями, замком и дворцом) постройки 15-18 веков.
Ландшафтный проект выполнен студией Oficina dos Jardins, фотографии – FG+SG, проектировщики LNM, Engenharia Civil, Lda, архитекторы – студия MOM – ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA .
Но главный вопрос в том, как семьям с похожей мечтой воплотить и реализовать ее в жизнь. Если для вас приморское побережье обязательно, можно подумать о странах, которые особенно популярны у русских инвесторов – Турции, Египте, Болгарии и Италии. Если же вы хотите иметь у себя в регионе дом с бассейном, похожим на средиземноморскую виллу, тогда вам стоит знать главные секреты ее проектирования.
Во-первых, средиземноморские виллы в стиле минимализм всегда обращены почти сплошным панорамным остекление в одну из сторон – в сторону заднего дворика, террас с бассейном, склона холма и вида на долину. Во-вторых, остекление должно (хотя бы частично) быть создано в виде модулей от пола до потолка – даже одного такого хватит для дизайна, например, в гостиной. В третьих, главное место в доме летом – терраса и бассейн, они должны быть выполнены в стиле минимализм без элементов кантри или прованса, хотя данные стили тоже популярны.
Очень важно создать динамичный облик дома, обращенный именно в сторону хорошего вида и бассейна. С двух сторон боковых фасадов окон практически не должно быть – разве, что для ванных комнат, кладовых и других вспомогательных помещений.
Самая простая планировка – линейная, на первом этаже она выглядит как одна большая комната, составленная из кухни, столовой и гостиной, а на втором расположены три спальни.
Секретные материалы для создания правильного образа пляжного домика просты – натуральный камень, глянцевая керамическая плитка белых оттенков, стекло и окрашенное в белый дерево. Очень эффектно смотрятся тропические растения, плетеная мебель, мраморная отделка и панорамные окна.
Главное, что стоит взять из традиции английского пляжного домика – это то, что создан он для того, чтобы во время отпуска максимально облегчить отдых всей семье. То есть экономить на таких вещах, как гарнитур, техника, полноценная ванная комната и большие спальни здесь принципиально невозможно.
На этой фотографии вы видите шикарный формат остекления между гостиной и террасой. По периметру террас вы найдете зеленые насаждения в виде естественного забора, интегрированные в саму террасу деревья и бассейн. Заметьте, что линейная планировка в данном случае предусматривает перегородки между зонами, но именно линия возле окна остается свободной и общей для всех, что увеличивает эффект остекления.
Стильная ванная комната выполнена в стиле релакс и смотрится идеально в контексте загородного дома. Кажется, к ней ничего нельзя добавить, разве что, пару пальм по углам от ванной чаши.
В отличие от того минимального варианта пляжной виллы, что мы описали выше, этот проект выполнен в люксовом формате. Здесь на первом этаже есть еще и столовая, библиотека, гостевой мастер-сьют, прачечная, кладовая при кухне и даже… лифт!
На втором этаже нас ждут три шикарных мастер-сьюта, каждый из которых имеет внушительную площадь (33, 42 и 46 кв. метров), плюс к ванным комнатам, гардеробным и верандам для каждого из них.
Далее на homify: