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Дом мечты на пляжном курорте

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Дома в стиле модерн
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У каждого из нас есть мечта. У многих она связана именно с покупкой собственного дома в нужной комплектации и в определенном стиле. На этот раз мы познакомим вас с мечтой одной португальской семьи, которая хотела создать идеальный пляжный домик в стиле минимализм рядом с морем.

Расположенный в городке Портимау, удивительно живописном местечке на юге Португалии, этот дом окружен эстетикой со всех сторон – легким бризом с Атлантического океана, потрясающими достопримечательностями (крепостями, часовней, монастырями, замком и дворцом) постройки 15-18 веков.

Ландшафтный проект выполнен студией Oficina dos Jardins, фотографии – FG+SG, проектировщики LNM, Engenharia Civil, Lda, архитекторы – студия MOM – ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA .

Но главный вопрос в том, как семьям с похожей мечтой воплотить и реализовать ее в жизнь. Если для вас приморское побережье обязательно, можно подумать о странах, которые особенно популярны у русских инвесторов – Турции, Египте, Болгарии и Италии. Если же вы хотите иметь у себя в регионе дом с бассейном, похожим на средиземноморскую виллу, тогда вам стоит знать главные секреты ее проектирования.

​Секреты внешнего вида

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Дома в стиле модерн
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

Во-первых, средиземноморские виллы в стиле минимализм всегда обращены почти сплошным панорамным остекление в одну из сторон – в сторону заднего дворика, террас с бассейном, склона холма и вида на долину. Во-вторых, остекление должно (хотя бы частично) быть создано в виде модулей от пола до потолка – даже одного такого хватит для дизайна, например, в гостиной. В третьих, главное место в доме летом – терраса и бассейн, они должны быть выполнены в стиле минимализм без элементов кантри или прованса, хотя данные стили тоже популярны.

Очень важно создать динамичный облик дома, обращенный именно в сторону хорошего вида и бассейна. С двух сторон боковых фасадов окон практически не должно быть – разве, что для ванных комнат, кладовых и других вспомогательных помещений.

Самая простая планировка – линейная, на первом этаже она выглядит как одна большая комната, составленная из кухни, столовой и гостиной, а на втором расположены три спальни.

​Материалы

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

Секретные материалы для создания правильного образа пляжного домика просты – натуральный камень, глянцевая керамическая плитка белых оттенков, стекло и окрашенное в белый дерево. Очень эффектно смотрятся тропические растения, плетеная мебель, мраморная отделка и панорамные окна.

​Образ пляжного дома

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Кухня в стиле модерн
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

Главное, что стоит взять из традиции английского пляжного домика – это то, что создан он для того, чтобы во время отпуска максимально облегчить отдых всей семье. То есть экономить на таких вещах, как гарнитур, техника, полноценная ванная комната и большие спальни здесь принципиально невозможно.

​Панорамное остекление

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Гостиная в стиле модерн
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

На этой фотографии вы видите шикарный формат остекления между гостиной и террасой. По периметру террас вы найдете зеленые насаждения в виде естественного забора, интегрированные в саму террасу деревья и бассейн. Заметьте, что линейная планировка в данном случае предусматривает перегородки между зонами, но именно линия возле окна остается свободной и общей для всех, что увеличивает эффект остекления.

​Ванная комната

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Ванная комната в стиле модерн
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

Стильная ванная комната выполнена в стиле релакс и смотрится идеально в контексте загородного дома. Кажется, к ней ничего нельзя добавить, разве что, пару пальм по углам от ванной чаши.

​Планировка первого этажа

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Дома в стиле модерн
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

В отличие от того минимального варианта пляжной виллы, что мы описали выше, этот проект выполнен в люксовом формате. Здесь на первом этаже есть еще и столовая, библиотека, гостевой мастер-сьют, прачечная, кладовая при кухне и даже… лифт!

​Планировка второго этажа

House in Portimão, MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda Дома в стиле модерн
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda

MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM – Atelier de Arquitectura e Design, Lda
MOM - Atelier de Arquitectura e Design, Lda

На втором этаже нас ждут три шикарных мастер-сьюта, каждый из которых имеет внушительную площадь (33, 42 и 46 кв. метров), плюс к ванным комнатам, гардеробным и верандам для каждого из них.

Далее на homify:

— Стандарт современного дома;

— Спальни в классическом стиле.

​Как создать современный сад для семейного отдыха
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