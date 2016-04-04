До и После: Косметический ремонт квартиры

Казалось бы, чего еще не хватает этот просторной квартире с окнами в пол, открытой планировкой, мульти-модульной кухней и даже лоджией, на которой прошлые хозяева устроили вторую летнюю кухню? Но умение создавать новое, улучшать пространство и отказываться от старого – талант и способность, присущая дизайнерам во всей своей позитивной мере.

Эта квартира была оформлена более 15-ти лет назад и в любом случае нуждалась в ремонте. Особенно – в зоне кухни и ванной комнаты, где ощущалась жизнь прошлых владельцев. Большие квартиры тоже бывают старыми, нуждающимися в тотальном редизайне и абсолютно новой отделке и мебели, и трансформацию одной из них вы увидите в нашей новой статье.

Авторы проекта из студии Reve Design Space реализовали этот проект в Республике Корея на основе особых пожеланий хозяев. Они хотели видеть свою новую семейную квартиру светлой, солнечной, просторной и уютной, но хотели полностью отказаться от перепланировки, чтобы сэкономить время на ремонт.