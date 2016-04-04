До и После: Косметический ремонт квартиры

Казалось бы, чего еще не хватает этот просторной квартире с окнами в пол, открытой планировкой, мульти-модульной кухней и даже лоджией, на которой прошлые хозяева устроили вторую летнюю кухню? Но умение создавать новое, улучшать пространство и отказываться от старого – талант и способность, присущая дизайнерам во всей своей позитивной мере.
Эта квартира была оформлена более 15-ти лет назад и в любом случае нуждалась в ремонте. Особенно – в зоне кухни и ванной комнаты, где ощущалась жизнь прошлых владельцев. Большие квартиры тоже бывают старыми, нуждающимися в тотальном редизайне и абсолютно новой отделке и мебели, и трансформацию одной из них вы увидите в нашей новой статье.
Авторы проекта из студии Reve Design Space реализовали этот проект в Республике Корея на основе особых пожеланий хозяев. Они хотели видеть свою новую семейную квартиру светлой, солнечной, просторной и уютной, но хотели полностью отказаться от перепланировки, чтобы сэкономить время на ремонт.
Основная комната (зал, гостиная или салон) в этой квартире имела достаточно темную отделку. Болотно-зеленый цвет, нависающие потолки с декорациями и даже черные рамы не шли комнате на пользу.
Новый интерьер салона выглядит ультра-современным – будто этот дом только что построили! Комбинирование натуральной древесины разных оттенков для отделки пола позволяет сделать большую комнату визуально более аккуратной и уютной.
Пространство, соединяющее кухню, салон, прихожую и спальни, было оформлено с помощью обоев с классическим рисунком, рыжеватого паркета и натурального камня.
После зона прихожей стала белой, глянцевой, с натуральным камнем на полу, а бывшая стена с обоями стало безупречно белой – идеальное место для создании коллекции семейных фотографий.
Слегка готичная темная кухня ранее была верхом функциональности из-за своей мульти-модульности. Здесь есть модули на лоджии, барная стойка со столешницей из камня, шкафчик с дверцами рядом с холлом и еще несколько модулей для хранения справа.
После редизайна кухня приобрела гораздо больший размах и простор и выглядит, как минимум, в два раза удобнее. Рабочая столешница, остров и модули для хранения справа со встроенным холодильником теперь выглядят так, будто пришли к нам из будущих трендов мирового дизайна, а лоджия теперь осталась пустой и используется как место для сушки одежды.
Новая ванная комната тоже блистает. Выполненная в стиле минимализм взамен старого, рыжего ретро-интерьера она смотрится прекрасным дополнением белоснежному залу и кухне.
В этой квартире был проведен косметический ремонт (обои на стены под покраску, покрытие для пола), создана система натяжных потолков со встроенной подсветкой, а ванная преобразилась на 100% – до каждой плиточки. Важным моментом была и организация современной планировки на кухне, теперь это место подходит для молодой семьи, как основное семейное гнездышко для общения.
Кроме того, вы советуем вам еще раз взглянуть на фотографии «После: холл», где вы сможете увидеть шикарную модульную систему встроенного хранения с мягкой софой, позволяющей организовать место в прихожей в любой квартире, в том числе и при редизайне вашей собственной.
Удачного вам ремонта!
Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:
— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;