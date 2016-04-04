Когда семья синоним счастья

«Для нас, бразильцев, семья и друзья являются синонимами счастья», – именно так начинается статья в журнале homify Бразилия, раскрывая идеологию всего этого проекта. В этом доме есть место не только для жизни одной семьи в функциональном коттедже, но и создано невероятное пространство для отдыха владельцев и их ближайших родственников и друзей.

Кроме стандартного набора комнат мы найдем здесь особое местечко (аналог английской семейной гостиной или арабского крытого патио), оригинальное и характерное для Латинской Америки место «Zona recreativa», созданная для того, чтобы создать ощущение полноценного отпуска в собственном доме! В Аргентине и Бразилии такая комната – вовсе не редкость, и вы увидите все ее плюсы и поймете, почему она столь популярна, в конце статьи.

Авторы проекта – архитекторы и дизайнеры из студии HELOISA TITAN ARQUITETURA – сделали все, чтобы стиль модерн в этом проекте преобразился во что-то более люксовое, эффектное и стильное, добавили ему глянца и блеска, а также характерности тропиков.