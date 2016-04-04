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Когда семья синоним счастья

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Гостиная в стиле модерн
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«Для нас, бразильцев, семья и друзья являются синонимами счастья», – именно так начинается статья в журнале homify Бразилия, раскрывая идеологию всего этого проекта. В этом доме есть место не только для жизни одной семьи в функциональном коттедже, но и создано невероятное пространство для отдыха владельцев и их ближайших родственников и друзей.

Кроме стандартного набора комнат мы найдем здесь особое местечко (аналог английской семейной гостиной или арабского крытого патио), оригинальное и характерное для Латинской Америки место «Zona recreativa», созданная для того, чтобы создать ощущение полноценного отпуска в собственном доме! В Аргентине и Бразилии такая комната – вовсе не редкость, и вы увидите все ее плюсы и поймете, почему она столь популярна, в конце статьи.

Авторы проекта – архитекторы и дизайнеры из студии HELOISA TITAN ARQUITETURA – сделали все, чтобы стиль модерн в этом проекте преобразился во что-то более люксовое, эффектное и стильное, добавили ему глянца и блеска, а также характерности тропиков.

​Асимметричный фасад

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Дома в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Шикарный формат асимметричного фасада с продолговатыми колоннами по бокам – прекрасное решение для загородного дома на стандартном узком участке. Таким образом, экстерьер становится динамичным, будто вытянутым вверх как небоскреб и позволяет сыграть на узости участка «в плюс» эстетическому образу проекта.

Важная часть фасада – шикарное угловое бесшовное остекление в двух комната справа, на первом и втором этаже.

​Гостиная

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Стильная и глянцевая гостиная выполнена в стиле модерн с симпатией к блистательному ар-деко. В нем есть изысканность европейского особняка и практичность современного загородного коттеджа.

​Элегантные нюансы

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Козетка у окна рядом с зоной бесшовного панорамного остекления – эффектное решение для тех, кто действительно любит свой дом и отдых в нем!

​Столовая с шиком

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Роскошная столовая в лестничном холле смотрится идеальным местом для дружеских бесед или даже коктейльной вечеринки!

​Дизайн кухни

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Кухня в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Кухня в стиле модерн с двухцветными фасадами и столешницей из натурального камня выглядит очень практично и функционально, на ней явно творит чудеса хозяйка, любящая точность в рецептах и жизни в общем.

​Элегантный сьют

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Спальня в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Одна из спален выполнена в формате мастер-сьюта с собственной гардеробной, ванной комнатой и даже гостиной с широкоформатным TV.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

По-голливудски шикарная ванная комната имеет доступ как к спальне, так и к гардеробной и даже оснащена джакузи, душевой и двумя раковинами для супругов.

​Детская сына

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Спальня в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Стильная детская сына рассчитана на подростка, который заканчивает школу. Немного пиратская атмосфера разбавлена традиционной английской клеткой и мебелью в стиле модерн.

Релаксационная зона

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Несмотря на более строгое оригинальное название данной комнаты («Zona recreativa»), более уместно будет назвать ее зоной релакса и полноценного отдыха. Здесь – барная стойка с мини-кухней, гостиная с TV, столовая и настоящее чудо за окнами – сад, будто пришедший к нам из самых чудесных снов.

​Место для настоящего веселья!

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

В комнате для релакса мы найдем особенное место с домашним кинотеатром и игровой приставкой для игр в компании друзей!

​Дизайн сада

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Бассейн в стиле модерн
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

Шикарное место для отдыха под навесом с этническими светильниками и вертикальным озеленением забора – лишь верхушка айсберга этого удачного проекта дизайна сада. Наличие миниатюрного бассейна – огромный плюс для всей семьи, который окупается даже на столь маленьком участке.

В дизайне этого сада мы находим правильный подход к озеленению. Все клумбы здесь строго геометричны и отличаются неприхотливостью и устойчивостью к засухе, что очень важно для поддержания тропической атмосферы на заднем дворике весь сезон.

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