Когда семья синоним счастья

«Для нас, бразильцев, семья и друзья являются синонимами счастья», – именно так начинается статья в журнале homify Бразилия, раскрывая идеологию всего этого проекта. В этом доме есть место не только для жизни одной семьи в функциональном коттедже, но и создано невероятное пространство для отдыха владельцев и их ближайших родственников и друзей.
Кроме стандартного набора комнат мы найдем здесь особое местечко (аналог английской семейной гостиной или арабского крытого патио), оригинальное и характерное для Латинской Америки место «Zona recreativa», созданная для того, чтобы создать ощущение полноценного отпуска в собственном доме! В Аргентине и Бразилии такая комната – вовсе не редкость, и вы увидите все ее плюсы и поймете, почему она столь популярна, в конце статьи.
Авторы проекта – архитекторы и дизайнеры из студии HELOISA TITAN ARQUITETURA – сделали все, чтобы стиль модерн в этом проекте преобразился во что-то более люксовое, эффектное и стильное, добавили ему глянца и блеска, а также характерности тропиков.
Шикарный формат асимметричного фасада с продолговатыми колоннами по бокам – прекрасное решение для загородного дома на стандартном узком участке. Таким образом, экстерьер становится динамичным, будто вытянутым вверх как небоскреб и позволяет сыграть на узости участка «в плюс» эстетическому образу проекта.
Важная часть фасада – шикарное угловое бесшовное остекление в двух комната справа, на первом и втором этаже.
Стильная и глянцевая гостиная выполнена в стиле модерн с симпатией к блистательному ар-деко. В нем есть изысканность европейского особняка и практичность современного загородного коттеджа.
Козетка у окна рядом с зоной бесшовного панорамного остекления – эффектное решение для тех, кто действительно любит свой дом и отдых в нем!
Роскошная столовая в лестничном холле смотрится идеальным местом для дружеских бесед или даже коктейльной вечеринки!
Кухня в стиле модерн с двухцветными фасадами и столешницей из натурального камня выглядит очень практично и функционально, на ней явно творит чудеса хозяйка, любящая точность в рецептах и жизни в общем.
Одна из спален выполнена в формате мастер-сьюта с собственной гардеробной, ванной комнатой и даже гостиной с широкоформатным TV.
По-голливудски шикарная ванная комната имеет доступ как к спальне, так и к гардеробной и даже оснащена джакузи, душевой и двумя раковинами для супругов.
Стильная детская сына рассчитана на подростка, который заканчивает школу. Немного пиратская атмосфера разбавлена традиционной английской клеткой и мебелью в стиле модерн.
Несмотря на более строгое оригинальное название данной комнаты («Zona recreativa»), более уместно будет назвать ее зоной релакса и полноценного отдыха. Здесь – барная стойка с мини-кухней, гостиная с TV, столовая и настоящее чудо за окнами – сад, будто пришедший к нам из самых чудесных снов.
В комнате для релакса мы найдем особенное место с домашним кинотеатром и игровой приставкой для игр в компании друзей!
Шикарное место для отдыха под навесом с этническими светильниками и вертикальным озеленением забора – лишь верхушка айсберга этого удачного проекта дизайна сада. Наличие миниатюрного бассейна – огромный плюс для всей семьи, который окупается даже на столь маленьком участке.
В дизайне этого сада мы находим правильный подход к озеленению. Все клумбы здесь строго геометричны и отличаются неприхотливостью и устойчивостью к засухе, что очень важно для поддержания тропической атмосферы на заднем дворике весь сезон.
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