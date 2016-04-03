Дизайн однушки 30 кв. метров для пары

Дизайн однокомнатной квартиры чаще всего подразумевает фокусирование именно на перепланировке, т. к. владельцы очень хотят увеличить количество функциональных зон и добавить квартире «дополнительные» полезные квадратные метры. Так, проект однушки может стать ультра-технологичным и очень мульти-функциональным. Но что если ваш бюджет ограничен так, что вам едва хватает средств на основную мебель и отделку, и вы бы отдали все за идеи того, как можно жить достойно и при это не потратить много денег?
Удивительный проект от студии SPAMROOM предложил нам на рассмотрение множество элементов и решений, которые наверняка заинтересуют тех, кто готов находить оригинальные решения обычных бытовых задач.
Изначально маленькая кухня в 6 кв. метров и комната в 15 кв. метров были раздельными помещениями. Дизайнеры объединили их в одно пространство, установив между зоной кулинарии и спальным местом небольшой стеллаж для декоративного зонирования. На нем часто стоит ноутбук хозяйки. Также это место используется как барная стойка на двоих, заменяя столовую группу.
Длинная прихожая и ванная комната находятся в дальней части квартиры, между коридором и основной комнатой тоже нет перегородок, и лишь ванная осталась приватным пространством.
Два основных места для хранения – в прихожей и в модулях, интегрированных в спальное место – позволяют красиво обустроить квартиру площадью всего лишь 30 кв. метров. Напротив кровати даже осталось место для шкафа-купе.
Площадь основной комнаты в данном случае – всего лишь 21 кв. метр (еще в квартире есть коридор в 4,6 кв. метра, ванная комната и лоджия). Удивительно, как здесь органично разместились кухня, спальня, модуль хранения в коридоре и кабинет, который вы увидите на фотографиях ниже.
На основе нового каркаса, частично новых фасадов и частично – купленных на винтажном рынке, дизайнер создал зону кухни и прихожей в очень удобном для пары владельцев формате. Маленький холодильник встроен в тумбе слева от раковины.
Здесь очень важно понимать, что именно новый каркас обеспечивает такой мебели ощущение новизны, а старыми элементами могут быть лишь мелкие детали, на которых, тем не менее, можно существенно сэкономить.
Модуль для прихожей очень удобен в использовании – здесь есть два шкафа, открытые полочки и возможность удобного хранения вещей в формате однокомнатной квартиры.
В отделке квартиры была использована керамическая плитка для фартука и новая плитка для ванной комнаты, тогда как стены покрашены в бледно-бежевый оттенок.
Зона гостиной с пуфиками и рабочего кабинета разместилась вдоль большого окна. Здесь достаточно места для работы двоих за ноутбуком, а также есть возможность использовать часть полки под домашний кинотеатр, что очень удобно.
Мы уже видели в подобных проектах на homify, как такая удачная конфигурация полки/столешницы у подоконника переходила на следующую стену справа, образовывая модули для хранения, письменный стол или полку под TV. Такая мебель делается на заказ и, благодаря прямому соответствию нужным функциям, стоит дешевле аналогичной покупной и при этом выглядит оригинально.
На этом схематическом плане мы видим, как удачно продумана планировка с учетом формата открытого пространства. Солнечный свет проникает в коридор, который иначе был бы совсем темным, и в зону душевой, благодаря окну в кухне. Между комнатой и кухней больше нет перегородки, что позволяет также осветить эту комнату квартиры, которая раньше не имела окна!
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.