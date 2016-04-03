Дизайн однушки 30 кв. метров для пары

Изначально маленькая кухня в 6 кв. метров и комната в 15 кв. метров были раздельными помещениями. Дизайнеры объединили их в одно пространство, установив между зоной кулинарии и спальным местом небольшой стеллаж для декоративного зонирования. На нем часто стоит ноутбук хозяйки. Также это место используется как барная стойка на двоих, заменяя столовую группу.

Длинная прихожая и ванная комната находятся в дальней части квартиры, между коридором и основной комнатой тоже нет перегородок, и лишь ванная осталась приватным пространством.

Два основных места для хранения – в прихожей и в модулях, интегрированных в спальное место – позволяют красиво обустроить квартиру площадью всего лишь 30 кв. метров. Напротив кровати даже осталось место для шкафа-купе.

Площадь основной комнаты в данном случае – всего лишь 21 кв. метр (еще в квартире есть коридор в 4,6 кв. метра, ванная комната и лоджия). Удивительно, как здесь органично разместились кухня, спальня, модуль хранения в коридоре и кабинет, который вы увидите на фотографиях ниже.