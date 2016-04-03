Семейный эко-модерн

Мало кто знает, что один из самых популярных стилей в дизайне интерьера и частной архитектуре в Европе может быть полезен при эконом-строительстве. Часто, планируя дизайн собственного коттеджа, мы стараемся добавить элементы классики или гламура, чтобы сделать дом более роскошным и приличным, но забываем о его практичности.
Гораздо лучше выделить средства на более просторный дом, пускай и с простой отделкой, как в этом проекте от студии URBAN CORE. Он позволит вам чувствовать себя настоящим владельцем своей личной Крепости.
Утверждение о том, что стиль модерн прежде всего исходит из функциональности, говорит о его предельной практичности. Но в дизайне внешний вид такого здания или интерьера в первую очередь зависит от выбора материалов отделки. Так, определившись с типом, вы можете с помощью практичных элементов и частей конструкции создать образ, максимально бюджетный и эффектный одновременно.
В дизайне фасадов модерн характеризуется четким балансом материалов и возможностью создать динамику на основе простых, ровных линий. Например, безрамное остекление, как в этом проекте, создает атмосферу релакса, а резкий скат крыши с оформлением яркой древесины поможет сделать облик дома максимально эффектным.
Модерн как баланс материалов также позволяет создать экономичный вариант отделки. Основа из штукатурки и стандартных окон и заметные люксовые дополнения позволяют найти золотую середину между желанием и возможностями.
Односкатная крыша для коттеджа или загородного дома – удивительная возможность уменьшить стоимость строительства, а в некоторых случаях – даже поставить кровлю самостоятельно! Небольшая сложность проектирования при этом дает шикарный эффект для современного стиля в частной архитектуре. Создавая проект с односкатной крышей, будьте готовы к тому, что ваш дом станет самым узнаваемым на улице!
Возможность рационального использования мансарды с помощью организации больших окон тоже является одним из самых важных плюсов односкатной крыши. В данном проекте эта характерная особенность позволила организовать двусветное освещение действительно удивительным образом.
Кроме того, среди плюсов односкатной крыши – незначительный вес кровли, уменьшенная парусность, ремонтопригодность из-за легкого передвижения по самой крыше.
Самые популярные минусы такого типа кровли, вопрос о которых часто поднимается в обсуждениях – это необходимость усиленной тепло- и гидроизоляции крыши, а также высокая зависимость от снеговых нагрузок (профессионально спроектировать ее для снежных регионов может только настоящий специалист). Кроме того, не все знают, как в дизайне экстерьера использовать резкий скат кровли в эстетических целях. Тем не менее, стили шале, модерн, современный фахвер, лофт и минимализм смотрятся с такой крышей крайне эффектно.
Тягучая, мягкая, теплая – так можно описать отделку интерьера этого коттеджа, которая буквально всем своим видом доказывает, что стиль модерн может быть идеальным и уютным для жизни семьи с маленькими детьми! Виной тому особые оттенки древесины, медовые, позволяющие добавить нужный эффект.
В этом и без того очень необычном проекте мы найдем открытую планировку мульти-уровневного плана. Столовая здесь находится на подиуме, гостиная – в нише, а кухня расположена еще на уровень выше от столовой!
На участке с большим склоном организовать место для игр детей можно лишь с помощью перемещения и укрепления грунта. И здесь из-за большой опорной конструкции для грунта уголок для детей выглядит, как часть игровой средневековой крепости.
Стильная терраса с мощением древесиной черного цвета вызывает большое удивление. Тем не менее, данный цвет все чаще появляется именно в таком типе применения на глянцевых обложках интерьерных журналов и смотрится очень современно!
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— Достойный дом для семейной жизни;