Семейный эко-модерн

Мало кто знает, что один из самых популярных стилей в дизайне интерьера и частной архитектуре в Европе может быть полезен при эконом-строительстве. Часто, планируя дизайн собственного коттеджа, мы стараемся добавить элементы классики или гламура, чтобы сделать дом более роскошным и приличным, но забываем о его практичности.

Гораздо лучше выделить средства на более просторный дом, пускай и с простой отделкой, как в этом проекте от студии URBAN CORE. Он позволит вам чувствовать себя настоящим владельцем своей личной Крепости.