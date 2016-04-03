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До и После: Фантастический ремонт в квартире!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
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Редизайн квартиры иногда является единственной возможностью продолжать наслаждаться жизнью на одном и том же месте. Собрав средства, мы начинаем планировать – отделку, перестановку, элементы декора. Но как сделать все на профессиональном уровне, не забыв основы, позволяющие поднять планку комфорта в собственной квартире? Об этом мы напишем в нашей новой статье о редизайне квартиры от студии STILSCHMIEDE – BERLIN.

Редизайн этой квартиры покажет нам, в частности, что в самой обычной городской квартире может воцариться царство современного, романтичного интерьера, напоминающего нам ароматы прованса и стиль шебби-шик.

​До: интерьер коридора

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Все материалы отделки в ходе редизайна были сняты, заменены на новые, при этом каждая мелочь покупалась в соответствии с детальным дизайн-проектом. До ремонта коридор выглядел так, будто он вообще не является частью жилой квартиры.

​После: интерьер коридор

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Белоснежные краски в интерьере коридора городской квартиры – шикарное решение для комнаты, в которой нет окна. Идею белого холла или прихожей можно реализовать в любом стиле, а особенно красиво она смотрится в модерне, скандинавском минимализме и шебби-шике.

​До: потертое временем место

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Любая квартира при крепких стенах может стать воплощением настоящей современной мечты о городском жилье! Помните об этом, просматривая объявления о продаже в своем городе.

​После: новая гостиная

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Очень стильная комбинация из серых оттенков в интерьере новой гостиной выглядит просто изумительно! Кстати, придать древесине обычного дуба серый оттенок с винтажным эффектом могут различные грунтовочные растворы.

До: гостиная

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Традиционная гостиная по проекту дизайнера должна была стать потрясающей и романтичной спальней.

​После: шикарная спальня

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

После перепланировки основная часть гостиной была отдана спальне, часть – гардеробной. В этом местечке с эркером царит особенное настроение, полное весенних ароматов и красоты.

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​До: гостевой санузел

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Ретро-интерьеры в ванных и туалетных комнат чаще всего смотрятся более удручающе, чем  в других комнатах. Объясняется это гораздо более быстрой их модификацией. За то время, когда гостиная проходит 2-3 цикла смены стиля за поколение, ванная комната проходит все 6 и становится совершенно другой!

​После: гостевой санузел

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Новый дизайн гостевого санузла сохранил ретро-очарование, но добавил к нему современной элегантности.

​До: кухня

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Обычная кухня выполнена в стиле максимальной экономии, и впоследствии на ее месте была создана ванная комната.

​После: ванная комната

Veränderungen - Die Magie der innenarchitektonischen Umgestaltung, Stilschmiede - Berlin - Interior Design Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design

Stilschmiede - Berlin - Interior Design
Stilschmiede – Berlin – Interior Design
Stilschmiede - Berlin - Interior Design

Создать атмосферу SPA в старой квартире не просто, особенно тем, кто делает ремонт самостоятельно. Столько всего нужно учесть и при этом пытаться быть во всем не хуже профессионального дизайнера. Ниже мы дадим краткую справку о распространенных ошибках в самостоятельном редизайне квартир специально для наших читателей.

О чем часто забывают при редизайне

Разводка электрических сетей иногда бывает слишком простой, не учитывающей ваши реальные нужды. Не только светильники, но и мелкая бытовая техника, различные вспомогательные в быту устройства, даже простой разъем для зарядки мобильника – все должно быть учтено и при этом синхронизировано с дизайном.

Иногда кажется, что разводка – достаточно простое дело, но на самом деле неправильное ее планирование может в будущем доставлять вам серьезные неудобства. Кто-то захотел через пару месяцев поставить лампы на прикроватные тумбочки или, например, на комод в спальне, другой – сделать в гостиной полочки с подсветкой или осветить предметы искусства на стенах точечными светильниками. Поэтому очень важно все свои идеи и желания нанести на план еще до того, как вы начнете ремонт, и спланировать развод сетей правильно.

Также самостоятельно проводившие ремонт семьи часто жалуются на то, что не понятно, где было возможно сэкономить средства, без ущерба качеству, а где – нет. В данном случае можно лишь порекомендовать покупать действительно качественные и фирменные материалы в отделке. А вот декор вы можете на первое время даже оставить за пределами бюджета, так как добавить его можно в любое удобное для вас время.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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