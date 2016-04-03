До и После: Фантастический ремонт в квартире!

Создать атмосферу SPA в старой квартире не просто, особенно тем, кто делает ремонт самостоятельно. Столько всего нужно учесть и при этом пытаться быть во всем не хуже профессионального дизайнера. Ниже мы дадим краткую справку о распространенных ошибках в самостоятельном редизайне квартир специально для наших читателей.

О чем часто забывают при редизайне

Разводка электрических сетей иногда бывает слишком простой, не учитывающей ваши реальные нужды. Не только светильники, но и мелкая бытовая техника, различные вспомогательные в быту устройства, даже простой разъем для зарядки мобильника – все должно быть учтено и при этом синхронизировано с дизайном.

Иногда кажется, что разводка – достаточно простое дело, но на самом деле неправильное ее планирование может в будущем доставлять вам серьезные неудобства. Кто-то захотел через пару месяцев поставить лампы на прикроватные тумбочки или, например, на комод в спальне, другой – сделать в гостиной полочки с подсветкой или осветить предметы искусства на стенах точечными светильниками. Поэтому очень важно все свои идеи и желания нанести на план еще до того, как вы начнете ремонт, и спланировать развод сетей правильно.

Также самостоятельно проводившие ремонт семьи часто жалуются на то, что не понятно, где было возможно сэкономить средства, без ущерба качеству, а где – нет. В данном случае можно лишь порекомендовать покупать действительно качественные и фирменные материалы в отделке. А вот декор вы можете на первое время даже оставить за пределами бюджета, так как добавить его можно в любое удобное для вас время.

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