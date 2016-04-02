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Идеальный дом для большой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Modernes Einfamilienhaus in Dorfrandlage am Südhang, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Балкон и терраса в стиле модерн
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Красивый проект загородного дома не обязательно должен быть универсальным. Скорее, наоборот, идеальные дома, подстроенные под конкретную семью, иногда производят на нас большее впечатление!

Этот проект от студии AAW ARCHITEKTENBÜRO ARNO WEIRICH – один из таких. В нем были реализованы конкретные пожелания хозяев о большой террасе на втором этаже, ландшафтном бассейне, расположении комнат и даже необычной крыше. Все это уместить в один проект смогли профессионалы высшего ранга, создав дом в стиле модерн с особенной симпатией к современному люксу.

​Дизайн фасадов

Modernes Einfamilienhaus in Dorfrandlage am Südhang, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Дома в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Внешне дом напоминает традиционные коттеджи в стиле модерн – контрастные оштукатуренные фасады, крупные модули остекления наравне с маленьким окнами и ровные линии выдают в нем чисто современную эстетику.

С другой стороны, оригинальная конструкция террасы на втором этаже, утопленная в середину здания, создает подобие внутреннего арабского дворика, а не имея крыши, создает еще более поразительное впечатление!

​Террасы

Modernes Einfamilienhaus in Dorfrandlage am Südhang, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Балкон и терраса в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Мульти-террасы, которые повышают комфортабельность участка, сразу с нескольких сторон дома, организация площадки для шезлонгов, детских игр и сразу две столовых – большой плюс в планировке этого проекта.

Комбинированные материалы – практичный натуральный камень и симпатичное натуральное дерево, придают ей современный шарм.

​Вид дома с улицы

Modernes Einfamilienhaus in Dorfrandlage am Südhang, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Дома в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Глядя с улицы на цвет двери и палисадник, кажется, что этот дом имеет совсем необычную структуру. И действительно, в нем есть одна очень важная особенность, которую сразу и не заметишь.

Парадный вход с алой дверью ведет вовсе не на первый этаж, а сразу на второй, при том, что именно на нем расположены общественные помещения (гостиная, столовая и кухня). На этом же уровне есть гараж и стоянка для автомобиля.

А на первом этаже, который имеет один уровень с террасами, расположились спальни и приватные ванные комнаты.

Кухня на контрасте

Modernes Einfamilienhaus in Dorfrandlage am Südhang, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Столовая комната в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Контраст черного, красного и белого повторяется и в дизайне интерьера. Здесь, например, декоративная венецианская штукатурка, обычно добавляющая блеск позолоты в интерьер, стильно справилась с созданием акцентных стен с легким сиянием.

​Дизайн кухни

Modernes Einfamilienhaus in Dorfrandlage am Südhang, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Столовая комната в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Контраст черного, красного и белого повторяется и в дизайне интерьера. Здесь, например, декоративная венецианская штукатурка, обычно добавляющая блеск позолоты в интерьер, стильно справилась с созданием акцентных стен с легким сиянием.

​Дизайн сада

Modernes Einfamilienhaus in Dorfrandlage am Südhang, aaw Architektenbüro Arno Weirich aaw Architektenbüro Arno Weirich Балкон и терраса в стиле модерн
aaw Architektenbüro Arno Weirich

aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich
aaw Architektenbüro Arno Weirich

Возвращаясь к дизайну участка, мы снова обнаруживаем себя на главной террасе у ландшафтного бассейна. Основная площадь участка занята идеальной газонной площадкой, а сразу за этими владениями начинается дикий лес протяженностью более 10-ти километров, что особенно хорошо чувствуется летом.

Дом на природе или вблизи заповедника – потрясающая возможность коренным образом изменить свой образ жизни. Добавьте к проекту такого дома террасы, балконы, пару мест для отдыха в саду и вы получите рецепт от любого типа плохого настроения в своей жизни.

Кроме того, подобные проекты еще и выглядят очень шикарно. Пригласить сюда друзей, показать родственникам возможности жизни в пригороде и просто быть гордым за свой дом – тоже немалые плюсы в пользу выбора жизни именно в собственном коттедже.

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