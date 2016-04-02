Идеальный дом для большой семьи

Глядя с улицы на цвет двери и палисадник, кажется, что этот дом имеет совсем необычную структуру. И действительно, в нем есть одна очень важная особенность, которую сразу и не заметишь.

Парадный вход с алой дверью ведет вовсе не на первый этаж, а сразу на второй, при том, что именно на нем расположены общественные помещения (гостиная, столовая и кухня). На этом же уровне есть гараж и стоянка для автомобиля.

А на первом этаже, который имеет один уровень с террасами, расположились спальни и приватные ванные комнаты.