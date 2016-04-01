4 гостиных = 4 стиля: какой твой?

В поисках образа идеальной гостиной новичку очень сложно оценить возможности своей комнаты. Все дело в том, чтобы начать смотреть на интерьер в формате целого стиля, с его неограниченным потенциалом, а не изначально опираться на конкретные идеи.
В этой статье мы покажем вам, как 4 современных турецких гостиных были оформлены в соответствии со строгими правилами 4-х стилей в дизайне интерьера. В этих комнатах есть простор и изящество, но главное – они прекрасно иллюстрируют то, как разные стили справляются с функциональными зонами гостиной.
Сегодня мы представляем вам на выбор несколько стилей – кофейный модерн, слегка буржуазный ар-деко, витиеватую классику и минимализм, способный на многое. Показывая вам различные гостиные, мы также четко определим плюсы и минусы каждого из них и покажем, для каких комнат подходит тот или иной вариант.
Мы также хотим вам напомнить, что кроме этих четырех стилей в сообществе homify популярны и другие, например, лофт, этнический шик, бразильяно, гламурный шик, турецкий гламур и другие.
Кроме того, мы хотим заранее обратить ваше внимание на то, что в данных четырех вариантах оформления гостиной основа одна и та же – светлый ламинат, белые потолки со встроенными светильниками и однотонные стены под покраску.
Плюсы: он практичен, незаменим для большой семьи, выглядит современно, а стоит недорого.
Минусы: в модерне нет женственности и изысканности и скорее всего он не подойдет тем, кто любит пастельные тона.
Портрет любителя
Современная семья с активными детьми, желающая максимально удобно расположить мебель в актуальной манере и при этом сделать интерьер практичным.
Стоимость исполнения: $.
Он не подходит для тех, кто любит мелкий декор без функциональности, слишком сильно опирается на традиционный дизайн и считает простые линии «скучными».
Плюсы: создание буржуазной, люксовой обстановки простыми средствами, любовь к глянцу и гламуру, изысканность во всем.
Минусы: требует безукоризненного чувства вкуса и практически всегда цветовой гаммы без ярких оттенков.
Портрет любителя
Современная семья с детьми-подростками или студентами, которые хотят окунуться в атмосферу эстетики у себя дома и жить в окружении роскоши. Чаще всего ар-деко выбирают также любители путешествий.
Стоимость исполнения: $$.
Он не подходит для тех, кто считает уборку напряженной частью дня, любит экспериментировать и выходить за рамки стилей, не может жить без ярких цветов и красок.
Плюсы: захватывает дух, поражает гостей, смотрится изысканно и может быть просто воплощением мечты о жизни во дворце!
Минусы: требует большей осторожности в покупках предметов, чем многие другие стили, непрост в уборке, стоит дороже, чем остальные варианты.
Портрет любителя
Современная семья – любители комфорта и роскоши во всем, которые знают свое место в этом мире и стараются жить как можно более достойно.
Стоимость исполнения: $$$.
Он не подходит для зон игр маленьких и активных детей, но отлично смотрится в парадной гостиной или салоне.
Плюсы: универсальность, чувство простора, возможность преобразования в будущем в иной стиль, современность и ощущение релакса в доме.
Минусы: подбор мебели занимает больше времени, чем для других стилей, так как каждый элемент должен быть идеален, планировка выверена до миллиметра, а каждая деталь – эффектна в своей лаконичности.
Портрет любителя
Минимализм, как правило – это мужской интерьер или интерьер семьи, где оформлением занимается мужчина.
Стоимость исполнения: $-$$$, может быть выполнен на любой бюджет.
Он не подходит для тех, кто хочет внести яркость и краски в свою жизнь, кто хочет самовыразиться с помощью интерьера, и тех, кто хочет создать семейный интерьер с учетом пожеланий детей и их нужд.
Для тех, кто ценит люкс и стиль:
— Спальня вашей мечты: секреты успеха;