Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

4 гостиных = 4 стиля: какой твой?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SOHO HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik ГостинаяАксессуары и декорации
Loading admin actions …

В поисках образа идеальной гостиной новичку очень сложно оценить возможности своей комнаты. Все дело в том, чтобы начать смотреть на интерьер в формате целого стиля, с его неограниченным потенциалом, а не изначально опираться на конкретные идеи.

В этой статье мы покажем вам, как 4 современных турецких гостиных были оформлены в соответствии со строгими правилами 4-х стилей в дизайне интерьера. В этих комнатах есть простор и изящество, но главное – они прекрасно иллюстрируют то, как разные стили справляются с функциональными зонами гостиной.

Выбираем стиль

Türkiye'den 4 salon, 4 tarz homify.com.tr Гостиные в эклектичном стиле
homify.com.tr

Türkiye'den 4 salon, 4 tarz

homify.com.tr
homify.com.tr
homify.com.tr

Сегодня мы представляем вам на выбор несколько стилей – кофейный модерн, слегка буржуазный ар-деко, витиеватую классику и минимализм, способный на многое. Показывая вам различные гостиные, мы также четко определим плюсы и минусы каждого из них и покажем, для каких комнат подходит тот или иной вариант.

Мы также хотим вам напомнить, что кроме этих четырех стилей в сообществе homify популярны и другие, например, лофтэтнический шикбразильяногламурный шиктурецкий гламур и другие.

Кроме того, мы хотим заранее обратить ваше внимание на то, что в данных четырех вариантах оформления гостиной основа одна и та же – светлый ламинат, белые потолки со встроенными светильниками и однотонные стены под покраску.

Дизайн гостиной в стиле модерн

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Плюсы: он практичен, незаменим для большой семьи, выглядит современно, а стоит недорого.

Минусы: в модерне нет женственности и изысканности и скорее всего он не подойдет тем, кто любит пастельные тона.

Портрет любителя

Современная семья с активными детьми, желающая максимально удобно расположить мебель в актуальной манере и при этом сделать интерьер практичным.

Стоимость исполнения: $.

Он не подходит для тех, кто любит мелкий декор без функциональности, слишком сильно опирается на традиционный дизайн и считает простые линии «скучными».

Дизайн гостиной в стиле ар-деко

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Гостиная в стиле модерн
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Плюсы: создание буржуазной, люксовой обстановки простыми средствами, любовь к глянцу и гламуру, изысканность во всем.

Минусы: требует безукоризненного чувства вкуса и практически всегда цветовой гаммы без ярких оттенков.

Портрет любителя

Современная семья с детьми-подростками или студентами, которые хотят окунуться в атмосферу эстетики у себя дома и жить в окружении роскоши. Чаще всего ар-деко выбирают также любители путешествий.

Стоимость исполнения: $$.

Он не подходит для тех, кто считает уборку напряженной частью дня, любит экспериментировать и выходить за рамки стилей, не может жить без ярких цветов и красок.

Дизайн гостиной в классическом стиле

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Гостиные в эклектичном стиле
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Плюсы: захватывает дух, поражает гостей, смотрится изысканно и может быть просто воплощением мечты о жизни во дворце!

Минусы: требует большей осторожности в покупках предметов, чем многие другие стили, непрост в уборке, стоит дороже, чем остальные варианты.

Портрет любителя

Современная семья – любители комфорта и роскоши во всем, которые знают свое место в этом мире и стараются жить как можно более достойно.

Стоимость исполнения: $$$.

Он не подходит для зон игр маленьких и активных детей, но отлично смотрится в парадной гостиной или салоне.

​Дизайн гостиной в стиле минимализм

SOHO HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik ГостинаяАксессуары и декорации
Esra Kazmirci Mimarlik

SOHO HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Плюсы: универсальность, чувство простора, возможность преобразования в будущем в иной стиль, современность и ощущение релакса в доме.

Минусы: подбор мебели занимает больше времени, чем для других стилей, так как каждый элемент должен быть идеален, планировка выверена до миллиметра, а каждая деталь – эффектна в своей лаконичности.

Портрет любителя

Минимализм, как правило – это мужской интерьер или интерьер семьи, где оформлением занимается мужчина.

Стоимость исполнения: $-$$$, может быть выполнен на любой бюджет.

Он не подходит для тех, кто хочет внести яркость и краски в свою жизнь, кто хочет самовыразиться с помощью интерьера, и тех, кто хочет создать семейный интерьер с учетом пожеланий детей и их нужд.

Для тех, кто ценит люкс и стиль:

— Спальня вашей мечты: секреты успеха;

— Красивые яхты и катера для любителей.

Усовершенствуйте свою туалетную комнату
А вам какой стиль больше по душе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо