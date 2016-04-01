4 гостиных = 4 стиля: какой твой?

В поисках образа идеальной гостиной новичку очень сложно оценить возможности своей комнаты. Все дело в том, чтобы начать смотреть на интерьер в формате целого стиля, с его неограниченным потенциалом, а не изначально опираться на конкретные идеи.

В этой статье мы покажем вам, как 4 современных турецких гостиных были оформлены в соответствии со строгими правилами 4-х стилей в дизайне интерьера. В этих комнатах есть простор и изящество, но главное – они прекрасно иллюстрируют то, как разные стили справляются с функциональными зонами гостиной.